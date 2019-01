2 ene 2019

Admítelo, tú también te has puesto hasta arriba durante las fiestas pero, ¿y quién no? Es inevitable no caer en la tentación y acabar "pecando" y "picando" más de la cuenta. Sabemos que tú tampoco has podido resistirte a endulzar tu desayuno con un trocito (o dos) de roscón, a repetir plato en la cena de Nochevieja o a comer entre horas algún que otro de polvorón de esa bandeja que tienes en el salón. Y un año más, llega enero y volvemos a lamentarnos de los excesos navideños. Tranquila, porque no eres la única, ¿quién no ha cogido algún kilito de más durante las fiestas? Pero, como el pasado no podemos cambiarlo, es mejor centrarnos en el presente. Te proponemos una dieta depurativapara los primeros días del 2019 con la que dirás adiós a las comilonas navideñas, al menos, hasta el próximo año, ¡y volverás a sentirte ligera como una pluma! ¡Toma nota!

El desayuno de las campeonas

Como sabemos, es la comida más importante del día porque nos da toda la energía necesaria para afrontar la jornada y, aunque es cierto que durante estas vacaciones lo hemos podido disfrutar con deliciosos dulces típicos de la época, es hora de cambiar el chip. Si es que todavía queda algún resto de dulces navideños por tu casa, deshazte de ellos (aunque duela), ¡evitarás caer en tentaciones!

¿Para beber? Un zumo de naranja natural es ideal para la primera comida del día gracias a su alto contenido de fibra y vitamina C, otras opciones líquidas depurativas pueden ser el té verde o alguna otra infusión que te guste, ya que te hinchará el estómago y saciará tu apetito, por no hablar de su gran poder detox. Si eres amante del café y no crees que puedas dejarlo a un lado, aunque sea solo durante estos días, al menos despídete del azúcar y apuesta por endulzantes naturales como la estevia y, por supuesto, elige leche desnatada.

¿Y para comer? Por mucho que los líquidos puedan ayudarnos a sentirnos más llenas es importante cumplir con todas las comidas del día y, por supuesto, deben incluir alimentos saludables y nutritivos para nuestra dieta. Por ello para tus desayunos, no te centres solo en líquidos. Te recomendamos optar por unas tostaditas de pan integral con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, cereales integrales (avena, centeno...) o, si lo prefieres, una pieza de fruta fresca.

¡A comer!

Llega la hora de la comida y te relames pensando en el asado de Navidad o en el pavo relleno, ¡error! Vuelve a poner los pies sobre la Tierra y céntrate en tu nueva alimentación. ¡Ya verás como no es para tanto!

Para beber, agua, agua y agua. Olvídate de los refrescos, de la cerveza... hay que hacer el sacrificio por unos días para volver a equilibrar nuestro cuerpo. Como ya te hemos dicho en más de una ocasión, es muy importante que bebamos, al menos, un litro y medio de agua de forma diaria pero, al estar inmersas en una dieta detox, esta cantidad debe ser más alta y tenemos que beber entre 2 y 3 litros diarios, ¡y a liberar toxinas!

En cuanto a las comidas, nada de fritos ni comidas grasientas o precocinadas. Los alimentos deben ser cocinados a la plancha, al horno o hervidos. Elige carnes blancas ligeras, como pechuga de pollo a la plancha, lenguado al horno o verduritas cocidas. ¡Ojo! Ten cuidado con el consumo de sal, intenta reducirlo y sustituirlo por alguna especia que le de sabor a las comidas, ya que te ayudará a evitar una mayor retención de líquidos.

¡Ni se te ocurra saltarte la merienda!

No estamos hablando de que te pegues una merendola como cuando éramos niñas, ni mucho menos, pero es importante que, una vez más, tengas en cuenta la importancia de realizar todas las comidas necesarias del día, ya que te ayudará a evitar el picoteo entre horas que, al final, acaba siendo el más traicionero.

Para calmar el hambre de media tarde puedes tomar alguna pieza de fruta con alto contenido de agua, como la piña o la papaya; tomarte algún yogur desnatado y añadirle cereales integrales, o tomar alguna infusión como el té, la manzanilla, hinojo o batidos detox, para una mejor digestión.

¡Una cenita ligera y a dormir!

Una cena ligera es imprescindible dentro de cualquier dieta, ya que es la última comida del día y, por tanto, la más sedentaria porque no quemamos aquello que ingerimos.

Por ello, nuestra recomendación es que optes por cenar alguna pieza de fruta, al menos durante estos días post-navideños, pero si tienes más hambre, puedes hacerte una ensalada, un wok de verduras cocidas o una tortillita francesa. Por supuesto, acompañado de agua como bebida principal.

Sabemos que puede parecer sacrificado pero todo esfuerzo tiene su recompensa y tu cuerpo te lo agradecerá. Por supuesto, es importantísimo que esta alimentación la combines con una rutina de ejercicio diaria y con mucho descanso, durmiendo entre 7 y 9 horas cada día, ¡y volverás a sentirte como nueva!

También te interesa...

Por qué los hombres queman grasa más rápido que las mujeres

¿Comer bien sin engordar? Sí, se puede

¿Sabes detectar la falta de hierro?