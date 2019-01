3 ene 2019

Comienza enero y, además de la vuelta a la rutina, este mes nos trae la cruda realidad. Y es que, si somos sinceras, tenemos que admitir que uno de los regalos que nos ha dejado esta Navidad son esos kilitos de más que no nos gustaría ni ver pero que, desgraciadamente, están presentes. ¡Que no cunda el pánico! Al igual que su llegada ha sido prácticamente instantánea, tenemos que decirte que te despedirás de ellos a la misma velocidad, ¿cómo? Con una rutina de ejercicios, un estilo de vida saludable y una dieta sana. Te contamos qué debes comer (y no comer) para despedirte rápidamente de 5 kilitos. ¡Apunta!

¿Qué comer para perder 5 kilos?

Antes de nada, debes saber que llevar a cabo una dieta requiere mucha paciencia y, sobre todo, esfuerzo y sacrificio, pero también sabrás que una vez alcanzados tus objetivos, ¡merece la pena! Para empezar, debes sustituir todos aquellos alimentos que han llenado tu despensa en los días de Navidad (como los dulces, los embutidos grasos o las carnes rojas) por otros como las frutas, las verduras, los alimentos integrales o aquellos con gran cantidad de fibra. Pero como sabrás, ninguna dieta es milagrosa y por ello debes ser muy consciente de que la alimentación no lo es todo y que siempre, siempre deberás combinarlo con actividad y ejercicios cardio como salir a andar, practicar running o hacer spinning. ¡A por ello!

Agua

¡Mucha agua! Mientras practiques esta dieta y hasta que consigas tu objetivo, deberás beber más que nunca, entre 2 y 3 litros diarios. Pueden parecer demasiados, lo sabemos, pero toda esta cantidad de líquido te ayudará a eliminar todas esas toxinas que has cogido durante las Navidades. Por supuesto, debes evitar el consumo de refrescos, alcohol o gaseosas.

Infusiones

Especialmente el té verde puede convertirse en tu mejor aliado para esta dieta, ya que tiene un gran poder antioxidante que ayudará a tu sistema digestivo y, por supuesto, a calmar la sensación de apetito, por lo que es ideal para tomar entre horas. Si no te consideras una gran fan del té, puedes optar por otro tipo de infusiones como la manzanilla, matcha, chai o el poleo menta.

Café

Tranquila, ¡no te vamos a quitar tu café de primera hora de la mañana! Ayudará a tu cuerpo a utilizar esa grasita que tienes almacenada para convertirla en energía, ¡así da gusto! Si te gusta el café solo, no tendrás ningún problema pero si lo prefieres con leche, que sea desnatada.

Jengibre

Tiene un gran poder depurativo y favorece el tránsito intestinal, mejorando las digestiones y favoreciendo la pérdida de grasa. ¡Ideal para las dietas!

Verduras

Cocidas o a la plancha, ¡como tú prefieras! Puedes hacerlas como guarnición con alguna carne blanca, un pescadito o directamente, como plato principal. Dentro de los vegetales, te recomendamos sumar a tu lista de la compra los aguacates, ya que es imprescindible para perder grasa; el apio, gracias a su alto contenido en fibra o los pimientos, especialmente los picantes, ya que ayuda a quemar calorías incluso estando en reposo. ¡Te sentirás mucho más ligera y tu cuerpo lo notará!

Alimentos integrales

¡Di sí a lo integral! Arroz, pasta, avena, cebada... Los alimentos integrales cuentan con un alto contenido de fibra que, sin duda, es beneficioso para nuestro organismo. Nos ayuda a sentirnos saciadas y es ideal para las dietas de adelgazamiento exprés. Además, cuenta con poder laxante que beneficia a nuestro sistema digestivo y favorece la absorción intestinal de las grasas y azúcares. Una buena forma de introducir los alimentos integrales en tu dieta es en el desayuno (lácteos con cereales, por ejemplo: yogur desnatado con avena) o en la comida sustituyendo el arroz blanco por el integral.

Huevo

Sus proteínas ayudarán a que se almacenen las calorías de nuestro cuerpo en forma de fibra muscular, en lugar de grasa. Por ello, una tortilla francesa o un huevo cocido es otra gran opción de alimento saludable.

Quinoa

La quinoa es otro de los alimentos que no puede faltar en tu dieta debido a su riqueza en fibra, proteínas y nutrientes, así como a su importante papel para la pérdida de grasa.

¿Qué alimentos evitar?

Ahora que ya conoces aquellos alimentos que serán bienvenidos en tu alimentación para despedirte de esos kilos que te sobran, también debes conocer cuáles son los que debes evitar.

Azúcar

El azúcar se convertirá en tu peor enemigo, los dulces (bollos, chocolate, postres...) o las bebidas azucaradas no están permitidas.

Alimentos grasos

Carnes rojas, embutidos, frituras, quesos, lácteos enteros... no serán bienvenidos en tu dieta. Es mejor optar por carnes blancas, con cuidado de quitarles la piel o cocinados al horno o hervidos.

Trigo blanco

Olvídate de la harina blanca, el pan o los empanados y opta por las opciones integrales.

Alimentos industrializados

Como la bollería industrial, las patatas fritas de bolsa, los snacks o la comida precocinada.

Sal

¡Puede costarte al principio pero te acabarás acostumbrando! Es importante que reduzcas lo máximo posible el consumo de sal y la sustituyas por especias para dar sabor a tus comidas.

Una vez que ya sabes cuáles son los alimentos que puedes comer y, por el contrario, cuáles no, puedes establecer en base a estos una tabla de menú diario para cumplir, al menos durante 2-3 semanas y, siempre, combinándola con la rutina de ejercicios. ¡No vale hacer trampa!

