Después de los excesos de la Navidad, es muy probable que uno de tus propósitos para este año sea comer más sano y hacer más deporte para poder perder los kilos que has acumulado por las comilonas navideñas.

Enero es el mes de las dietas y son muchas las personas que introducen nuevos hábitos alimenticios en su vida para conseguir recuperar la figura con vistas incluso al verano. No hay que olvidar que coger peso es fácil, pero perderlo no lo es tanto y, por ello, es mejor ir poco a poco que intentar quitárte todos los kilos que te sobran de golpe.

En este sentido la revista U.S. News & World Report realiza cada año un estudio de las dietas realizadas a lo largo y ancho del planeta para dar con la mejor en función de diversas categorías. Tras la comparativa, la publicación ha llegado a la conclusión de que la mejor dieta para seguir en 2019 es la dieta mediterránea, que se situó en el primer lugar de la lista consiguiendo ganar asimismo las categorías de "mejor dieta para una alimentación saludable", "la dieta más fácil de seguir", "la mejor dieta para la diabetes", "la mejor dieta saludable para el corazón" y "la mejor dieta basada en plantas".

El aceite de oliva, esencial de la dieta mediterránea. pinit

Cada año, US News & World Report consulta a nutricionistas, asesores dietéticos y médicos para analizar las dietas más populares y crear siete clasificaciones basadas en el potencial de pérdida de peso, facilidad de seguimiento, etc. Este año, un panel de 23 expertos puntuó 41 dietas basadas en las experiencias y conclusiones de cada una de ellas.

No nos sorprende que la dieta mediterránea saliera ganadora. En los últimos años, esta alimentación ha demostrado ayudar a proteger el corazón, mejorar la capacidad cerebral y tener una vida más larga, entre otros muchos otros beneficios para la salud.

El pasado año, la dieta mediterránea se relacionó con la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), que fue durante 7 años considerada la mejor dieta por los expertos de US News & World Report. Y es que las dos dietas son muy similares, ambas están basadas en frutas, verduras, granos enteros, proteínas y lácteos. Sin embargo, la dieta DASH fomenta la limitación de la grasa en general al preferir la carne magra y los productos lácteos bajos en grasa o sin grasa, mientras que la dieta mediterránea hace hincapié en los alimentos grasos como el salmón y el aceite de oliva. Además, la dieta DASH pone más importancia en la limitación de sodio que la mediterránea.

El salmón es rico en grasas saludables como el Omega3. pinit

Si la pérdida de peso es tu prioridad, WW (antes Weight Watchers) es la mejor manera de conseguirlo, según el estudio de este año.

Pero no importa cuál sea tu objetivo: la mejor opción de la lista no tiene por qué ser tu mejor opción. Aparte de la dieta mediterránea, ninguna de las 10 dietas más buscadas en Google de 2018 ganó los primeros lugares de la lista de US News & World Report. La dieta cetogénica, por ejemplo, fue la dieta más buscada de 2018, pero se ubicó en el puesto 38 en la lista, debido a "los límites estrictos que pone esta dieta en el consumo de carbohidratos y su extrema naturaleza".

Sin embargo, cuando se trata de métodos rápidos para perder peso, ahí es donde se destaca la dieta cetogénica. De hecho, se ubicó en el primer lugar en esta categoría con el programa HMR, una dieta que requiere combinar batidos, barritas y cereales con 5 porciones de frutas y verduras al día, y la famosa dieta baja en carbohidratos, Atkins. Sin embargo, US News señala que estas dietas podrían no ser la mejor opción a largo plazo: "si bien estas dietas permiten una rápida pérdida de peso para aquéllos con un objetivo a corto plazo, es muy diferente de un objetivo más a largo plazo, que es más importante para su salud".

La investigación sobre la pérdida de peso (qué funciona y qué no funciona, básicamente) evoluciona constantemente, pero la dieta mediterránea ha sido una de las mejores apuestas entre los expertos en nutrición. Si estás lista para comer más productos frescos y naturales (aceite de oliva, legumbres, frutas, verduras, carne, pescado, huevos, lácteos…), y además tomarte alguna copita de vino tinto de vez en cuando, esta es tu dieta. Eso sí, recuerda que para adelgazar siempre tendrás que consumir menos calorías de las que quemas a lo largo del día.