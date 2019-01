15 ene 2019

Es una sensación muy desagradable, el reflujo aparece cuando menos te lo esperas con sus molestias asociadas. ¿Te puedes tomar un antiácido rápidamente y aliviarlas? Sí, por supuesto, pero ¿no preferirías remedios más naturales para reducir la acidez de estómago?

Después de una comida copiosa, durante el embarazo, en épocas de estrés, algunas enfermedades, por comer demasiado rápido, por la toma de medicamentos o incluso por tumbarse nada más terminar de comer, puede aparecer la temida y molesta acidez de estómago.

Si no puedes tomar antiácidos, no te apetece atiborrarte a medicamentos o sufres este mal en tantas ocasiones que preferirías solucionarlo de una manera más natural, no te preocupes que vamos a enseñarte cómo hacerlo de la manera más saludable posible.

Toma nota de estos 5 alimentos que mejorarán tus digestiones y que harán que la acidez de estómago pase (de una vez por todas) a ser historia.

1) Bebida de avena

Aunque tradicionalmente se recomendaba beber leche de vaca contra el reflujo, este remedio es un alivio momentáneo que puede tener efecto rebote. Sin embargo la bebida o ‘leche’ vegetal tiene unos componentes más fáciles de asimilar y digerir.

La bebida de avena cuenta con mucílagos (un tipo de fibra soluble) que suavizan la mucosa estomacal por lo que se convierte en un antiácido natural. No dejes de tenerla siempre a mano.

2) Manzana

Las manzanas contienen pectina, una fibra soluble que retrasa la absorción de glucosa durante la digestión, haciendo la digestión más lenta. Esto va a favorecer el proceso digestivo y mantendrá a raya la acidez.

3) Plátano

Tiene que estar maduro para que puedas beneficiarte de su poder antiácido y es que el plátano es uno de los mejores alimentos para combatir el ardor gracias a su alcalinidad (es rico en potasio, mineral alcalinizante) y a su textura. Protege de los excesos de ácido que ingerimos.

4) Jengibre

Es un alimento ideal para aliviar problemas estomacales, acidez e indigestión. El jengibre, además de favorecer la absorción de nutrientes, facilita la digestión, evita las nauseas y el ardor. Utilízalo fresco, puedes tomarlo en infusión o añadiéndolo a tus platos, batidos…

5) Papaya

Contiene una enzima llamada papaína que ayuda a descomponer la proteína y así mejorar su digestión previniendo el ardor de estómago. Puedes tomarla perfectamente como postre para contrarrestar posibles problemas digestivos.

Para prevenir la acidez estomacal nada mejor que no hacer comidas muy copiosas, masticar despacio, evitar los platos muy condimentados y no abusar de los alimentos que tienen mayor tendencia a provocar acidez como el tomate, el pimiento, el chocolate o el puerro. Si aún así sufres de acidez ocasional no te olvides de estos cinco aliados para mejorar tu proceso digestivo de forma natural. Y olvídate para siempre del ardor de estómago.