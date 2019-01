16 ene 2019

Llevar una dieta saludable durante toda la jornada y hacer ejercicio no sirve de nada si la última comida del día la hacemos de forma incorrecta. Una cena sana y equilibrada es clave para mantener un peso estable y también para que la dieta de adelgazamiento sea un éxito.

Toma nota de estos consejos que harán que tu cena sea lo más saludable posible y totalmente perfecta.

La cantidad sí importa

Ten cuidado con las dietas de adelgazamiento hipocalóricas que hacen que llegues a la cena hambrienta y arrases con la nevera. Intenta mantener una progresión ingiriendo más calorías en las primeras horas del día ya que te será más fácil quemarlas.

Leticia Carrera, directora del Departamento de Nutrición del centro Felicidad Carrera, explica que: “La cena debería suponer aproximadamente el 30% de las calorías que ingerimos durante el día. Lo ideal es realizar una cena ligera para favorecer el proceso de digestión y facilitar el descanso.”

¿Cuál es la mejor hora para cenar?

Es verdad que en nuestro país se cena tarde y que es difícil no hacer una ‘recena’ poco saludable si cenamos pronto, pero parece ser que hay unanimidad entre los expertos en dietética en cuanto a la mejor hora para realizar la última comida del día.

Leticia Carrera recomienda una cena temprana: “Cenar entre dos o tres horas antes de acostarnos sería lo más adecuado ya que al final de la jornada, y con las horas de sueño, el gasto energético se reduce.”

El experto en nutrición Ata Pouramini también recomienda adelantar la hora de la cena “Cenando más temprano conseguimos que nuestro cuerpo ayune durante más horas seguidas y esto beneficiaría mucho al organismo.”

¿Qué alimentos debería incluir en la cena?

Ya tienes claro que cenar pronto y ligero sería lo más adecuado. Pero, ¿qué tipo de alimentos son los más recomendables para introducir en tus cenas que te ayuden a mantener la línea e incluso a adelgazar? Leticia se decanta por vegetales y proteína. “En los meses fríos las sopas y cremas ligeras de verduras o verduras al vapor junto con una ración de proteína a la plancha o al horno y de postre un yogurt desnatado serían una cena perfecta.”

Las proteínas son saciantes, protegen la masa muscular (perfecto si has hecho ejercicio durante el día) y, como necesitan más energía para ser digeridas, favorecen la quema de grasa y la pérdida de peso. Por esta razón tomar proteína en la cena nos ayuda a mantener un peso estable o incluso a adelgazar. Combinar la proteína con verdura o ensalada sería un menú perfecto y muy completo para cenar.

Ata Pouramini recomienda incluir proteínas como el huevo y el salmón en la dieta, dos alimentos perfectos para la cena. El huevo hidrata, no engorda si lo cocinamos adecuadamente y parece descartada su aportación a los índices elevados de colesterol. El salmón contiene ácidos grasos Omega 3, el antioxidante perfecto.”

Si estás haciendo una dieta de adelgazamiento y has reducido la ingesta de carbohidratos simples pero te apetece cenar un plato delicioso, te damos un truco para que no te prives de tomar creps, tortitas, tostas, burritos, etc... ¡Haz un trampantojo! Sustituye el pan o la base de hidratos por una hoja verde, una forma original de darte un capricho eliminando la culpa y manteniendo la línea.

Cenar fuera sin saltarse la dieta es posible

No tienes por qué sacrificar tu vida social si quieres mantener una dieta saludable, se pueden encontrar muchas opciones sanísimas para cenar en la carta de un restaurante. Opta por pescado al horno, ensaladas, mariscos, pulpo, mejillones al vapor, carnes magras a la brasa o a la plancha como pollo o pavo… ¿ves? Hay muchísimos platos saludables si te apetece salir una noche a cenar sin que por ello se resienta tu figura.

