17 ene 2019

¿Quién no ha oído hablar de la dieta disociada? Es el dinosaurio de los regímenes de adelgazamiento, se remonta a principios del S.XX y es una de las dietas más famosas de todos los tiempos. Pero, ¿en qué consiste?, ¿merece la fama que tiene?, y sobre todo, ¿realmente funciona?

La dieta disociada es un régimen alimenticio diseñado para bajar rápidamente unos kilos de peso basándose en la separación (o disociación) de tipos de alimentos. Es decir, defiende no mezclar ciertos alimentos en las comidas para así poder adelgazar.

La primera dieta disociada conocida es la de Hay, que apareció en 1900. A esta dieta le siguieron otras dietas disociadas como el Régimen de Shelton, la dieta Montignac, la dieta Hollywood o la antidieta.

¿En qué se basa la dieta disociada?

Aunque esta dieta tenga variantes la premisa es la misma, se basa en no mezclar nutrientes de los alimentos que divide en tres grupos:

1) Glúcidos: que serían los alimentos ricos en hidratos de carbono como patatas, arroz, pan, harinas, legumbres, cereales, pasta, dulces y azúcar.

2) Proteicos: alimentos con proteína como nutriente predominante como son la carne, los lácteos, el pescado, los huevos y los frutos secos.

3) Neutros: en los que la proteína y los hidratos de carbono estarían compensados como en las verduras o los aceites vegetales.

Lo que dice la dieta disociada es que no se deben mezclar alimentos de la categoría glúcidos con alimentos proteicos. ¿En qué basa esta prohibición? En que nuestro cuerpo no está preparado para digerir ambos nutrientes al mismo tiempo. Sin embargo se ha demostrado que nuestras enzimas son totalmente capaces de digerir y metabolizar adecuadamente ambos grupos de alimentos de manera simultánea. De hecho podemos encontrar muchos alimentos con ambos nutrientes.

La dieta disociada tampoco admitiría mezclar diferentes tipos de fruta ni tampoco distintos tipos de hidratos de carbono. Prohibe el alcohol, los fritos y recomienda reducir el azúcar y las grasas.

¿Se pierde peso con esta dieta?

Al llevar a cabo la dieta disociada se tiende a reducir la ingesta de calorías, porque los platos no son variados y son menos coloridos haciéndolos menos atractivos, o bien se produce un estado de cetosis, ya que promueve la ingesta de alimentos proteicos sin carbohidratos simples), lo que contribuye a la quema de grasas. En ambos escenarios existiría pérdida de peso. También favorece el adelgazamiento eliminar el alcohol, los fritos y minimizar los azúcares en la dieta.

La dieta disociada SÍ funcionaría en estos casos pero por otros factores y no por el hecho de no mezclar nutrientes en el menú que es lo que supuestamente afirman que adelgazaría en esta dieta.

Leticia Carrera, directora técnica del centro Felicidad Carrera y máster en nutrición, apunta que: “La dieta disociada ayudaría a bajar de peso pero no por la causa que se creía hace años. Si bien se produce una pérdida de peso real, los motivos no son no mezclar grupos de alimentos sino porque se convierte en una dieta alta en proteínas y baja en calorías por sus restricciones específicas. En cualquier caso siempre sería necesaria la supervisión de un profesional para que no se produzcan desequilibrios alimenticios.”

Por su parte, la doctora Paula Rosso, nutricionista del Centro Médico Lajo Plaza, se muestra más a favor de la dieta disociada y explica que “Gracias a la dieta disociada se pueden perder entre 2 a 5 kg al mes dependiendo de lo estrictos que seamos”. Y, en cuanto a la adhesión a la dieta y a su forma de integrarla en la vida diaria, la doctora Rosso puntualiza que: “Es una de las dietas mas fáciles de seguir, nos puede aportar un estilo de vida saludable para continuar realizando de manera habitual. Para que sea saludable hay que respetar las 5 comidas al día y acompañarlo de actividad física aeróbica. No requiere ninguna suplementación especial, aunque nunca esta de mas tomar un multivitamínico cuando estamos haciendo una restricción alimentaria.”

La ciencia siempre ayuda a discernir entre las dietas más saludables y en este caso ha demostrado a través de estudios que existe una pérdida de peso similar en las dietas de adelgazamiento que permiten una alimentación equilibrada mezclando alimentos que en las dietas disociadas.

¿Qué contras tiene la dieta disociada? ¿Tiene algún riesgo para la salud?

Es una dieta que puede ser complicada de seguir en un principio para aquellas personas que no conozcan los nutrientes de cada alimento y, por tanto, lo más adecuado es que sigan las indicaciones de un experto nutricionista. A esta posible dificulta inicial se le suma que la dieta disociada reduce el consumo de fruta diario y que algunas opiniones profesionales afirman que la dieta puede tener una larga lista de efectos adversos.

La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) advierte que estas dietas pueden generar efectos secundarios tan poco apetecibles como alteraciones gastrointestinales (estreñimiento por falta de fibra dietética), malestar general, mareos, intolerancia al frío, sequedad de la piel, uñas frágiles, caída del cabello, mal aliento, descalcificación, daños renales, contracturas, amenorrea en mujeres, insomnio, ansiedad o elevaciones en los niveles de colesterol, triglicéridos o ácido úrico.

Para que la dieta disociada no tenga riesgos para la salud lo ideal sería ponerse en manos de un profesional de la nutrición y la dietética para que todos tus menús estén bien distribuidos a lo largo de la jornada y teniendo en cuenta todos los nutrientes que necesita tu organismo en el día.

Aunque la ciencia no respalde la efectividad de la dieta disociada en sí misma, con su premisa de no mezclar nutrientes, ya hemos comprobado que efectivamente funciona (aunque por otros motivos), así que haciendo otro tipo de dieta podrás perder el mismo peso sin los contras que se le atribuyen a esta dieta.

Ahora ya conoces un poco mejor cómo funciona la dieta disociada y como ves tiene tanto sus seguidores y como sus detractores. Pero depende de ti el decidir si es la mejor dieta de adelgazamiento para ti.

