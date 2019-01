18 ene 2019

Compartir en google plus

Admítelo, hay alimentos que por mucho que queramos nos es muy difícil resistirnos. ¡Nos pasa a todas! Y es que, cuando esto ocurre, solemos pensar que es porque esa comida nos gusta demasiado pero, ¿no has sentido alguna vez que comías por comer? ¡Incluso sin tener hambre! Ponte en situación: abres una bolsa de patatas y coges una, otra, otra, otra... y cuando te quieres dar cuenta, ¡te has comido todas! Si esto sucede así, normalmente tiene que ver con la composición de los mismos que suele ser a base de procesados, es decir, ingredientes que son dañinos para nuestro cuerpo.

Son varios los estudios que afirman que existen algunos alimentos que se pueden considerar tan adictivos como las redes sociales o, incluso, las propias drogas. Todos estos alimentos tienen una característica en común: nos hace sentirnos saciadas e, incluso, placer cuando los ingerimos. Normalmente, la mayoría de estos suelen contar con una gran cantidad de grasas y azúcares que provocan que nuestro organismo libere dopaminas, el neurotransmisor del placer.

pinit unsplash

Como queremos que estés prevenida ante estos 'pecados alimenticios', hemos hecho una selección de los 20 alimentos más adictivos según un estudio elaborado por la Universidad de Michigan y el New York Obesity Research Center publicado por la revista PLOS ONE, para que tengas cuidado, ¡y no caigas en la tentación!

1. El chocolate

Ya sea blanco, negro, con leche, fundido... ¡el chocolate está delicioso en cualquiera de sus vertientes! Seguramente, tú también has pensado en comerte solo una onza peroal final, te has comido casi toda la tableta. Y es que, el chocolate se considera uno de los alimentos más adictivos por su alto contenido de azúcar.

2. Las patatas de bolsa

También conocidas como 'chips'. Nos resulta muy complicado coger solo una patata y es que, además de ser ricas en grasas, está demostrado que los alimentos crujientes son más adictos que otros.

3. La pizza

Una comida que no es bienvenida en nuestra dieta habitual pero que cuando las comemos, la comemos bien. Según el estudio publicado por PLOS ONE, se trata del más adictivo y es que, por mucho que queramos comernos una porción, al final nos acabamos comiendo cuatro (como mínimo), ¿o no?

4. El helado

Porque los helados no son solo para verano, aunque se piense lo contrario. ¿Quién no ha pasado tardes de peli y manta acompañada de una tarrina de su helado preferido? Y es que cuando empiezas... ¡no puedes parar!

5. Las patatas fritas

Un alimento procesado que mezcla azúcares y grasas y que vuelve loco a nuestro paladar. Al igual que ocurre en el caso de las 'chips', las patatas fritas son un vicio.

6. Las galletas de chocolate

Quien diga que puede resistirse a una cookie, miente. Al igual que ocurre con otros alimentos adictivos, estas galletas despiertan el sistema de satisfacción de nuestro cerebro, ¡mmmm!

7. Los pastelitos

¿A quién le amarga un dulce? El alto contenido de azúcares y grasas de los pasteles junto con su rápida absorción en sangre son los motivos por los que nos gustan tanto.

8. Los refrescos

Los refrescos azucarados son otros de los protagonistas dentro de estos adictivos. Evidentemente, al ser procesados y tener un elevado contenido de azúcar nos encantan, pero hay que tener cuidado con ellos.

9. Las hamburguesas con queso

Una comida rápida en toda regla. La grasa y su delicioso sabor son los principales culpables de que la 'cheese burguer' esté en el podium de los alimentos adictivos.

10. El queso

El queso solo también es otro de los alimentos que más adicción puede crearnos. Ya sea fundido, en polvo, cheddar, de oveja, de cabra o de vaca, ¿no se te hace la boca agua?

11. La bollería

¡Ay, los bollitos! ¡Qué buenos están y qué pocos sanos son! Su contenido de azúcar, grasas, aromatizantes y saborizantes son los culpables de que nos vuelvan locas.

12. El pollo frito

Otro crujiente con el que se nos hace la boca agua, especialmente, a causa de su alto contenido de grasas.

13. El bacon

Ya sea solo o acompañando a una buena hamburguesa, el bacon es otro alimento del que no nos es nada fácil deshacernos, ¡y si está crujiente peor aún!

14. Las golosinas

Uno de los alimentos que se encuentra en el top de los azúcares, algo que provoca que nos resulte muy complicado dejar de comerlas una vez que empiezas.

15. Las palomitas con mantequilla

¿Qué es una peli sin un buen bol de palomitas? Ya sea en casa o en el cine, no podemos resistirnos a ellas. Nos las comemos prácticamente sin darnos cuenta porque tienen todos los elementos perfectos para ser adictivas.

16. Las barritas

¡Que no te engañen con su apariencia de alimento sano! Las barritas energéticas tienen una gran cantidad de azúcares añadidos y, si nos descuidamos, nos podemos enganchar a ellas con gran facilidad.

17. Las galletitas saladas

Han sido protagonistas de las meriendas de cumpleaños de nuestra infancia y, a día de hoy, sigue siendo un aperitivo habitual en los bares. Redondas o con forma de pececito... sean como sean, ¡acabamos con ellas en un abrir y cerrar de ojos!

18. Los cereales

Existen muchos tipos de cereales pero todos ellos (a excepción de los naturales como la avena) tienen azúcares añadidos y otros saborizantes artificiales. Por ello nos encanta tomarnos un bol de leche con cereales, sea la hora que sea.

19. Los frutos secos

Sobre todo, aquellos que vienen envasados o cocktail no son nada recomendables, ya que son procesados. Por ello, si un día te apetece picar entre horas te recomendamos que optes por frutos secos naturales y orgánicos.

20. Los filetes

En el caso del pollo, como decíamos antes, como más pueden llegar a engancharnos son fritos. Por ello, es mejor cocinar con métodos más saludables como al horno o en cocción. En cuanto a la carne roja, es otro de los alimentos que más estimula nuestro sistema nervioso central y nos puede llegar a causar sensación de placer cuando la comemos debido a la hipoxantina, una purina de acción estimulante que contiene este tipo de alimento.

También te interesa...

Las mejores bebidas ‘low carb’ para seguir la dieta fuera de casa

¿Comer más sano? Sabemos 10 formas sencillas de hacerlo

¿De verdad necesitas beber 8 vasos de agua al día?