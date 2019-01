20 ene 2019

España está a la cabeza en el consumo de antibióticos. Junto con Malta, somos el país que más usa estos fármacos en toda la Unión Europea. Y aunque se ha reducido un 5% en Atención Primaria, seguimos lejos de la media del resto de Europa. "En los propios hospitales el consumo está aumentando por los casos de resistencia bacteriana, cada vez más frecuentes. De hecho, somos el país de renta alta que más antibióticos de último recurso utiliza. Se llaman así a los que se emplean para tratar infecciones multirresistentes. El problema es que cada vez tenemos menos fármacos de este tipo para tratarlas", explica la doctora Carmen Fariñas, jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Valdecilla de Santander. La explicación está en la mala utilización que se ha hecho de los antibióticos. El 50% de los utilizados son inadecuados. Eso ayuda a entender por qué tenemos infecciones multirresistentes, sin tratamientos efectivos contra ellas.

La doctora Fariñas participó recientemente en el Foro Multidisciplinar sobre Resistencias Bacterianas en el Congreso de los Diputados y contó este estremecedor caso: "Había ido con su pareja al médico. Lo que parecían hemorroides, resultó ser un cáncer de colon. Por suerte, estaba localizado. Le operarían, se lo quitarían y se iría a casa en pocos días. No fue así. Poco después, empezó a tener fiebre alta. Le administraron un antibiótico y le volvieron a operar. Una bacteria había pasado a la sangre y, desde ahí, al resto del cuerpo. Era una sepsis. Aunque esa bacteria normalmente produce infecciones urinarias y se trata sin problema, ésta era resistente a todo. La pareja de mi amiga falleció".

Manual de uso Toma antibióticos solo cuando te lo indique el médico. Sigue sus recomendaciones sobre dosis, horario de tomas y duración del tratamiento.

Si te sobran dosis, devuélvelas a la farmacia.

No recomiendes antibióticos a ningún conocido o familiar.

Lávate las manos cada vez que sea necesario para prevenir infecciones.

Conserva y manipula los alimentos correctamente.

Vacúnate cada año contra la gripe.

En caso de duda, consulta a tu médico o farmacéutico.

La situación es preocupante. De hecho, podríamos volver a la era anterior a su aparición. "Si la situación no cambia, en un futuro no lejano no podremos realizar implantes de rodilla o de cadera, quimioterapias o cirugías abdominales por falta de antibióticos eficaces. Las estadísticas indican que, en pocos años, las resistencias bacterianas desbancarán al cáncer como primera causa de muerte", asegura la experta.

Mientras, tenemos que seguir luchando con las actuales estrategias. Y es urgente reducir los riesgos. De hecho, tres importantes sociedades científicas españolas han firmado un Documento de Consenso para abordar el problema. "Los antibióticos han salvado la vida de millones de personas en el mundo y tenemos la obligación de preservar su eficacia para bien nuestro y de las generaciones venideras. Es cuestión de supervivencia", asegura la doctora Fariñas. ¿Cómo podríamos conseguir hacerlo? Con información. Con su ayuda, analizamos los mitos que necesitas conocer para usarlos de forma adecuada.

4 datos reveladores: Con más de 32 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, nuestro país lidera el consumo de antibióticos en Europa.

Unos 1.500.000 españoles tomará hoy mismo algún antibiótico.

El 35% de los pacientes hospitalizados adquieren infecciones resistentes a antibióticos. Un 20% mueren por esa causa.

Muchas veces los médicos ceden a la presión de los pacientes, que piden "algo más fuerte". El 20% de los antibióticos se usan contra infecciones para las que no son eficaces.

1. Todas las infecciones se tratan con antibióticos

FALSO. Solo son eficaces para ciertas infecciones bacterianas y para prevenir infecciones en personas con alto riesgo, como pacientes que van a ser operados. No son eficaces para enfermedades producidas por virus (gripe, resfriado), ni para infecciones comunes, como la mayoría de las bronquitis, muchas sinusitis y algunas otitis.

2. Son las personas quienes desarrollan resistencia a estos medicamentos

FALSO. Son las bacterias y no las personas ni los animales, las que se vuelven resistentes.

3. Los antibióticos son cada vez más débiles

FALSO. Desde el descubrimiento de la penicilina en 1928, la industria ha desarrollado muchos antibióticos diferentes, con mayor o menor espectro de acción. El problema se produce cuando las bacterias desarrollan cambios (mutaciones) que reducen la eficacia de esos fármacos. De hecho, las bacterias son capaces de transmitir sus estrategias de resistencia a otras bacterias, con lo cual el problema se extiende cada vez más.

4. Es importante tomar las dosis como las indica el médico

VERDADERO. Hay que tomarlos hasta que las bacterias causantes de la infección hayan sido eliminadas del organismo. Por eso, el consejo es administrarlos durante el tiempo prescrito por el médico, tanto si los síntomas persisten como si han desaparecido.

Hay que tomar el antibiótico el tiempo prescrito, aunque ya no haya síntomas.

5. Siempre habrá alguno para combatir mi enfermedad

VERDADERO/FALSO. Es cierto que nos estamos quedando sin antibióticos para tratar infecciones por bacterias multirresistentes y de hecho la idea de que podríamos volver a la era pre-antibióticos en un futuro cercano no es incierta. A esta preocupación hay que añadir que, en los dos últimos años, la investigación parece estar cambiando la tendencia. Si entre 2010 y 2015 se comercializaron siete antibióticos nuevos (y solo tres servían para tratar ciertas infecciones por bacterias multirresistentes), en 2018 se lograron tres más que pronto serán aprobados.

6. El problema es que no se estudian alternativas

FALSO. Se trabaja en otros campos. Por ejemplo, un estudio con ratones publicado recientemente en la revista Scientific Reports, en el que se han utilizado unas "moléculas pequeñas" que pueden ser una alternativa prometedora o un adyuvante a los antibióticos. Estos compuestos "desarmaron" toxinas causantes de enfermedades sin matar a los animales.

7. Las vacunas no ayudan a prevenir el problema de resistencias bacterianas

FALSO. Las vacunas que previenen infecciones bacterianas reducen la necesidad de recetar antibióticos, lo que disminuye su empleo y, con ello, la posibilidad de que las bacterias desarrollen resistencias. Y vacunas como la de la gripe no solo previenen la enfermedad, sino que ayudan a disminuir la probabilidad de otras infecciones bacterianas secundarias.

8. El sistema inmunitario de cada persona tiene mucho que ver con que la resistencia

VERDADERO. Aunque son los genes de las bacterias los que desarrollan resistencia a estos fármacos, el sistema inmunitario interviene en la defensa frente a las infecciones. Un paciente con un sistema inmunitario deprimido no es capaz de luchar igual de bien contra las infecciones que otro con un sistema no alterado.

9. El uso de antibióticos en el ganado ha influido en la creación de las resistencias

VERDADERO. Está comprobado. Según un informe europeo (el Seventh ESVAC Report), España es el país de la UE que más antibióticos emplea en la cría de ganado. De hecho, se utilizan 402 mg de antibióticos por cada kilo de carne producido, cuatro veces más que Alemania y casi seis veces más que Francia. No obstante, hay buenas noticias: el consumo de antibióticos en el área veterinaria se ha reducido alrededor de un 14% desde el año 2014, lo que supone un cambio de tendencia importante.

10. No muere tanta gente por culpa de las resistencias bacterianas

FALSO. Según datos del Registro de Actividad de Atención Especializada (CMBD), del Ministerio de Sanidad, en 2015 murieron en España 2.837 personas como consecuencia de infecciones hospitalarias causadas por bacterias resistentes. Si no se toman medidas de carácter urgente, se estima que en 35 años el número de muertes por esa causa llegará a las 390.000 al año en toda Europa y a 10 millones en todo el mundo. En nuestro país, esta causa puede suponer unas 40.000 muertes anuales. Las estadísticas señalan, como han explicado muchos expertos, que la resistencia podría desbancar al cáncer como primera causa de muerte. Por todas esas razones, el problema debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, con el enfoque One Health, que contempla la interrelación entre salud humana, salud animal y medio ambiente.

