21 ene 2019

Compartir en google plus

Es un alimento perfecto tanto si quieres perder peso como si quieres ganarlo, quemar más grasa o ganar músculo. Es el complemento fit por excelencia, ideal para incluir en una dieta saludable y con un sinfín de posibilidades. La crema de cacahuete acaba de comenzar su nuevo reinado sin las connotaciones negativas (de alimento poco sano) que arrastra desde hace décadas y son muchos los beneficios que nos aporta incluso estando a dieta.

Te suena seguro de verla en películas y series yankis y es que para los americanos la crema (o mantequilla) de cacahuete es casi una institución y el mítico sándwich de mermelada con ‘peanut butter’ es mundialmente conocido.

Pues bien, ya puedes irte olvidando de esta americanada, y no por la crema de cacahuete en sí, sino por la desastrosa combinación de alimentos que supone. Toma buena nota detodas las propiedades de la crema de cacahuete y cómo puedes tomarla de la manera más saludable.

Beneficios de la crema de cacahuete

Son muchas las bondades de este alimento, por ejemplo es una gran fuente natural de resveratrol biodisponible. Quedó demostrado con un estudio científico que la crema de cacahuete contiene resveratrol en su forma más óptima para la absorción por el intestino. Por lo que es capaz de reforzar la flora intestinal, alejando enfermedades y facilitando distintos procesos del organismo, y también de mejorar la calidad de la piel. Es antioxidante, cardiosaludable, protege los músculos, estimula el sistema inmunológico y se le atribuyen propiedades anticancerígenas y neuroprotectoras. ¿Alguien da más? Ya te está haciendo tilín esta crema, ¿eh?

Tiene un gran poder saciante ya que es rica en proteína, lo que le hace perfecta para dietas low carb, dietas veganas y vegetarianas. La proteína te va a ayudar a controlar tu peso, aunque como esta crema es alta en calorías, vigila los excesos (a no ser que busques engordar unos kilos). También ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades metabólicas y es una gran fuente de Vitamina E y minerales como el potasio y el zinc.

Cómo introducirla en la dieta de forma saludable

Ya tienes claro que la crema de cacahuete va a ayudarte a bajar de peso, ganar músculo o mantener la línea dependiendo de cómo la tomes. Lo primero que tienes que tener claro es que es un alimento que funciona para controlar el peso en dietas bajas en carbohidratos, altas en proteínas y equilibradas.

Si quieres emular a los estadounidenses con su legendario sándwich elige una variedad de crema de cacahuete sin azúcar y úntala en un pan de bajo índice glucémico como el de centeno o el de trigo sarraceno. Pero hay vida más allá de los bocadillos.

Te vamos a proponer 2 formas de utilizar este delicioso alimento en unas recetas que harán que te chupes los dedos.

pinit unsplash

Receta para batido protéico pre-entreno

Hay batidos perfectos para el gym y este es uno de ellos. Es ideal pre-entreno pero también funciona muy bien para la recuperación muscular. Toma nota porque es sencillísimo de elaborar.

Necesitas:

6 uvas rojas

1 plátano

2 cucharadas de cacao en polvo puro 0% azúcar

2 cucharadas de crema de cacahuete

1 puñado de almendras

Elaboración: Nada más fácil que llevarlo todo a tu batidora y triturarlo. Pero si nos permites una sugerencia, tritura medio plátano con el cacao y una de las cucharadas de crema de cacahuete y ve poniendo los ingredientes en un vaso por capas, quedará muy vistoso, delicioso y te saciará más.

Receta de Turrón fit

¿Te has quedado con ganas de turrón? Pues no te preocupes que no tienes que saltarte la dieta para saborear esta exquisitez.

Necesitas:

1 taza de quinoa hinchada

1 taza de crema de cacahuete crunchy

1 tableta de chocolate negro sin azúcar

Elaboración: Derrite el chocolate al baño maría o en el mircroondas, añade la crema de cacahuete crunchy y las bolitas de quinoa hinchada y mezcla bien todos los ingredientes. Vierte la pasta en un molde (o en una hielera para conseguir mini porciones de turrón) y llévalo al congelador al menos 2 horas. ¡Voilà!

También te interesa...

Las claves de los nutricionistas para una cena perfecta

Comida saludable: Las últimas tendencias para el 2019

5 desayunos muy completos y con menos de 100 calorías