22 ene 2019

Los refrescos, las patatas fritas, los dulces o la bollería industrial... seguramente ningún nutricionista te recomendaría introducir en tu alimentación este tipo de productos a no ser que se tratara de un capricho en una ocasión especial. El objetivo de este artículo es que con los ejemplos que te vamos a poner dejes de malgastar tu dinero, esfuerzos y sobre todo, mejores tu alimentación no dejándote engañar por estos alimentos supuestamente "healthy" que cotienen las mismas calorías, azúcares y conservantes que los "no saludables".

Yogures de sabores

Estamos acostumbrados a comer yogures desnatados o con cero grasas de distintos sabores: fresa, piña, plátano... pero según nutricionistas como Isadora Baum, asesora de salud y fundadora de Live for You Now Coaching, siempre es más saludable comprar yogures naturales y edulcorarlos con frutas o miel. Es una opción más saludable ya que normalmente los yogures de sabores suelen llevar tanta azucar como una chocolatina. Ahorra dinero y tiempo, y cómprate un bote de un litro de yogur griego en vez de comprar pequeños de sabores.

Patatas chips vegetales veganas

Por muy veggie que sea el producto lo primero que tienes que hacer es leer la etiqueta de sus ingredientes. Probablemente encuentres una larga lista de aditivos como almidón de patata, almidón de maíz, y además, una bolsa de estas tiene casi las mismas calorías que una bolsa de patatas fritas.

Salsas para ensaladas

Normalmente van enbotelladas y contienen aceites altamente procesados, azúcares, colorantes... una bomba totalmente prescindible porque tú misma puedes hacerte tus propias salsas caseras, mucho más naturales y sabrosas. Quizás tienes que invertir un poquito más de tiempo en hacer la salsa pero te ahorrarás dinero seguro.

Zumos procesados

Estos zumos por mucho porcentaje de fruta que prometan en su envase contienen elevados niveles de azúcares y conservantes. Y aunque un jugo puede contener varias frutas o verduras. Los expertos siempre aconsejan comer la pieza de verdura o la fruta antes que hacer zumo así que ahorrate esos bricks y apuesta por las macedonias o las frutas cortadas a trocitos.

Alimentos sin gluten

A no ser que tengas celiaquía o te hayan diagnosticado alguna intolerancia el gluten no hay razón para comprar este tipo de productos. Aunque nuestro organismo no necesita esta proteína sí necesita los nutrientes de la fribra por lo que lo suyo es comer alimentos con glueten "normales" si no tenemos ninguna intolerancia. Lo de que si dejas de comer gluten adelgazas es un mito que hay que desterrar.

