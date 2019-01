22 ene 2019

El ritmo diario que llevas no te permite muchas veces pararte a cocinar todo lo sano que te gustaría, y las recetas saludables que tenías en mente para elaborar durante la semana se quedan en comidas rápidas. Con el método Batch Cooking esto se va a acabar ya que con ponerte a cocinar el domingo vas a poder comer sano durante toda la semana.

Sí, te ha pasado en muchas ocasiones, has ido al mercado o al súper con tu lista de la compra healthy y has venido cargada de alimentos saludables para hacerte ricos platos toda la semana para llevar a la oficina y para comer en casa. El problema viene cuando llega el lunes y se te acumulan las tareas, no te da tiempo a cocinar y al final acabas durante la semana cogiendo esos alimentos saludables de la nevera y comiéndolos de cualquier manera o tirando de comida rápida para subsistir.

Comer sano no tiene que llevarte un esfuerzo extra ni un gran desembolso, la clave para salir airosa comiendo comida casera y saludable a diario es la organización. El método Batch Cooking te va a permitir optimizar tu día a día y comer sano en tiempo récord durante la semana.

¿Qué es el Batch Cooking?

Es un método organizativo con el que, con reservarte 2 o 3 horas a la semana para cocinar, agilizaras tus jornadas semanales sin tener que perder más tiempo cocinando diariamente pero sin privarte de comer bien.

Todo dependerá de tus horarios, pero si tu jornada es de lunes a viernes lo ideal sería guardarte esas horas de cocina para el domingo y así tendrás la comida preparada para toda la semana, incluso los tuppers si comes en la oficina.

Organiza la lista de la compra y ¡ponte a cocinar!

Una vez tengas planificado el menú healthy de la semana puedes ir a hacer la compra. No te olvides de equilibrar los nutrientes para que tu dieta sea balanceada o elegir los alimentos necesarios si estás haciendo una dieta específica.

Frutas, verduras, frutos secos, proteína de calidad, AOVE… cuida que no te falten todos los ingredientes que necesites para elaborar los menús que tienes en mente así ahorrarás tiempo el día que elijas cocinar.

Los vegetales deberían ser la base de tu alimentación junto con la proteína así que asegúrate de tener los ingredientes necesarios para elaborar platos como pisto, verduras asadas, cremas de verduras, sopas… y también puedes dejar preparadas guarniciones comodín para distintos platos como batata, quinoa, garbanzos o arroz integral.

A la vez que trabaja el horno puedes elaborar guisos como albóndigas con verduras, lasaña vegetal o ternera estofada. El pollo asado, las hamburguesas de pavo o de pescado también son una buenísima opción.

Envasado

Los alimentos se mantienen perfectamente en la nevera de 2 a 3 días pero ya hemos dicho que vas a cocinar para toda la semana así que tendrás que congelar algunas elaboraciones.

Hay alimentos que no son recomendables congelar porque pueden estropearse o cambiar su sabor y textura. Por ejemplo salsas, mayonesas, vegetales como la lechuga o la cebolla, los huevos cocidos, las patatas o el arroz.

Recuerda cuando vayas a congelar alimentos como sopas o cremas no llenar el envase hasta arriba ya que con la congelación adquirirá más volumen y puede romperse.

En cuanto al tipo de recipiente para conservar los alimentos que has cocinado lo mejor es utilizar tarros de cristal o vidrio herméticos. Si tienes una máquina de envasado al vacío también puedes utilizarla para conservar mejor la comida.

Los tarros de cristal permiten ver fácilmente su contenido y además te permitirán guardar postres o ensaladas poniendo siempre los ingredientes más húmedos abajo y terminando con las hojas verdes.

Con el método Batch Cooking ahorrarás tiempo que podrás emplear en lo que más te apetezca y/o compartirlo con quién tú quieras. Comerás mejor, reducirás estrés y gracias a la planificación ahorrarás dinero. Además no desperdiciarás comida y comerás de forma saludable y variada. Todo son ventajas ¿verdad? Anímate a probar este método de cocina para agilizar tu día a día, ganarás en salud y en bienestar.

