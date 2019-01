29 ene 2019

Te has puesto a dieta cientos de veces y siempre vuelves a recuperar esos kilos, o bien no logras adelgazar todo lo que te habías propuesto. Esto provoca frustración y que entres en una espiral de diferentes dietas fallidas encadenadas que no son nada sanas para el organismo. Pueden ser varias las razones por las que no estás perdiendo peso y te vamos a contar cuáles son los errores más comunes.

El efecto rebote, el estancamiento, la impaciencia o la falta de constancia a causa del hastío que terminan provocando las llamadas dietas ‘milagro’, son factores que te están impidiendo adelgazar o mantener fácilmente un peso saludable. Revisa bien estos cinco puntos, porque probablemente no los hayas tenido en cuenta y te estén impidiendo controlar tu peso.

Tener demasiado en cuenta la báscula

Esto parece paradójico pero piensa que la báscula va a sumar grasa, músculo y agua, el número que vas a marcar es la suma de esos tres elementos. Si tú desarrollas músculo, quemas grasa y pierdes agua puede ser, o bien que la báscula muestre un número que te agrade por ser menor de los kilos que pesabas o bien que muestre un número mayor pero sin embargo realmente estés más delgada que al comienzo de tu dieta y tu entrenamiento porque has desarrollado músculo tonificando y remodelado el cuerpo. Por lo que la báscula no es tan fiable en el caso de hacer ejercicio físico unido a la dieta y, probablemente, si no haces ejercicio te muestre solamente pérdida de agua que, aunque parezca que has adelgazado, es un peso que se recupera fácilmente.

Tips para conseguir adelgazar pinit pinterest

Apostar por dietas ‘milagro’

Las dietas ‘milagro’ y las estrictas hipocalóricas prolongadas tienen siempre efecto rebote. Es cierto que se bajan kilos rápidamente y que en un principio parece que efectivamente funcionan porque has adelgazado, pero nada más volver a tu dieta habitual, esos kilos vuelven incluso más rápido de lo que se fueron y lo más probable es que vengan acompañados de nuevos kilos amigos.

Este tipo de dietas no son nada recomendables, suelen ser causantes de ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza… y seguramente acabes atacando la nevera a lo loco por culpa de la restricción alimentaria tan radical que le has impuesto a tu cuerpo.

Una dieta libre de azúcares, productos procesados y bollería industrial, en la que verduras, proteínas de calidad y frutas fueran protagonistas, te ayudarían a controlar el peso sin pasar hambre y sin apenas esfuerzo.

Aunque al principio no notes esa bajada espectacular de peso que se consigue con una restricción calórica ‘loca’, ten por seguro que vas a notar los resultados a largo plazo y sobre todo, podrás mantenerlos porque habrás conseguido integrar una dieta saludable en tu estilo de vida.

Tomar únicamente productos ‘light’

Este es uno de los mayores errores que se cometen al ponerse a dieta para adelgazar. Los productos denominados ‘light’ son generalmente alimentos a los que se les ha quitado grasa para poder aplicarles la denominación de ‘light’, en concreto deben contener un 30% menos para poder ponerles esa etiqueta. Sin embargo, en muchas ocasiones, esos productos con menos grasa siguen incluyendo azúcares, féculas, harinas… que elevan el nivel de glucosa en sangre provocando un pico de insulina que termina acumulándose en el organismo en forma de grasa. Lee siempre muy bien las etiquetas para saber lo que estás ingiriendo, ‘light’ no es siempre sinónimo de más sano.

Tips para conseguir adelgazar pinit pinterest

No hacer ejercicio físico

Practicar deporte es fundamental si estás haciendo una dieta de adelgazamiento, ya que si pierdes peso necesitarás tonificar el cuerpo para evitar la flacidez que conlleva indefectiblemente.

Hacer ejercicio, además de ayudarte a quemar calorías, libera endorfinas, elevando el estado de ánimo, mejorando el humor y aportándote bienestar tanto al cuerpo como a la mente. No hace falta que te mates en el gym pero practicar ejercicio moderado te ayudará a estar en forma.

Ejercicios como nadar, yoga, pilates, bici o incluso andar a paso ligero son una fantástica opción, y si lo que quieres es desarrollar más músculo entrena a conciencia con un entrenador personal haciendo series de ejercicios personalizadas para trabajar grupos de músculos o apúntate a disciplinas deportivas como boxeo o CrossFit.

No saltarse la dieta

Te sonará de haberlo leído más de una vez y los gurús del fitness lo practican religiosamente. El cheat meal o comida trampa supone saltarse la dieta una vez a la semana (o dos) para que el metabolismo permanezca alerta y aprenda a tolerar una mayor carga calórica cada pocos días. Además, es una motivación extra a la hora de hacer una dieta pautada ya que sabes que te podrás dar un capricho en poquísimo tiempo. Una alegría que no te esperabas , ¿verdad?

Si el beneficio psicológico ya es grande al ser un aliciente para no abandonar la dieta, a nivel metabólico le estarías dando un aporte calórico mayor por lo que favorece la termogénesis, es decir, contribuiría a quemar grasa aunque pueda parecer paradójico.

Esta comida trampa estimularía los niveles de leptina, hormona responsable de que se incremente el gasto calórico y la sensación de saciedad, reduciendo así la sensación de hambre que te puede hacer picar entre horas snacks poco recomendables. El cheat meal, en definitiva, evitaría que te estancaras en la dieta, así que apúntate ese día de peli, pizza y helado en tu agenda de dieta porque ¡está permitido!

También te interesa...

Guía para empezar a ir al gym (y no tirar la toalla)

Cómo acelerar el metabolismo: La nutricionista de JLo nos lo cuenta

Entrenar a ratitos: ¿conoces el fitness snacking?