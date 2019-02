5 feb 2019

En invierno raro es quién no cae presa de los virus que pululan alegremente. Con este frío seguro que tú misma has sufrido las miserias del resfriado o has visto como personas de tu entorno caían como moscas abandonándose por unos días a la compañía de amigos ocasionales como el paracetamol, el termómetro y la manta eléctrica. Tranquila que si estás acatarrada tenemos la receta perfecta para que te recuperes rápidamente del resfriado.

Generalmente ante un resfriado te recomiendan beber mucha agua, descanso, algunos medicamentos que alivien los síntomas y mucha paciencia. El reputado dermatólogo estadounidense y experto en nutrición Dr. Perricone, basándose en su dieta de súper alimentos, ofrece una alternativa saludable y deliciosa para combatir el resfriado ayudándote también a levantar el ánimo: ¡Bacalao con bok choy y jengibre!

Cómo puede esta receta ayudar a combatir el resfriado

Pilar Vela, Welthy Expert tecnóloga en nutrición del hotel Royal Hideaway Sancti Petri explica sobre esta receta saludable que “El jengibre, que tiene propiedades antivíricas, nos ayudará a luchar contra los resfriados. Es también un estimulante de los receptores de la serotonina, la hormona de la felicidad, por lo que además te levantará el ánimo haciéndote sentir mucho mejor.”

El plato se basa en proteína de pescado con verduras y Raquel González, Training Manager de Perricone MD apunta sobre el bacalao que “Son proteínas de alta calidad que ayudan a nuestro cuerpo (y a nuestra piel) a mantenerse protegido de agentes externos como el frío y los virus. Todos los músculos, los órganos, los huesos, los cartílagos, la piel y los anticuerpos que nos protegen contra las enfermedades están hechos de proteínas. Por lo que será una parte importante de la receta para recuperarnos de un resfriado.” Cómo verás esta receta no solo facilita la recuperación en caso de resfriado, ¡también es una buenísima opción para prevenirlo!

El otro ingrediente básico de la receta es el bok choy (col china picada), un vegetal que se ha cultivado en China durante cientos de años y es rico en vitaminas (Vitamina C, A y K) y una gran fuente de minerales (calcio, magnesio, potasio, manganeso y hierro)

Según defiende la Training Manager de Perricone MD “la Vitamina A es esencial para un buen funcionamiento del sistema inmunológico, mientras la vitamina C es un antioxidante que defiende al cuerpo de radicales libres.” Por lo que el bok choy es un ingrediente fantástico para incluir en esta receta anti-resfriado y para llevar una dieta anti aging en general.

Receta Perricone de bacalao con bok choy y jengibre

Ingredientes 2 cucharadas de salsa de soja baja en sal

2 cucharadas vino blanco seco

½ diente de ajo picado

1 cucharadita de jengibre fresco picado

1 cabeza Bok Choy (col china) picada

4 filetes de bacalao 115-170 grs cada uno

Elaboración

Mezclar 2 cucharadas de salsa de soja, vino, ajo y jengibre en un tazón pequeño y reserva.

Sumergir el bok choy en un recipiente con agua.

Quitar el agua y añadir el bok choy en una sartén grande a fuego medio-alto, añadir 1/4 de taza de agua, cubrir y reducir a fuego lento.

Cocinar hasta que estén tiernos de 4 a 5 minutos.

Retirar el líquido, poner a fuego lento y añadir la mezcla de la salsa de soja.

Colocar los filetes de pescado encima de bok choy, tapar y cocinar hasta que el pescado se opaque durante unos 4 minutos.

Servir acompañado de la salsa de soja.

Si no estás aún acatarrada puedes estar a punto de coger un resfriado y nada mejor para prevenir y curar que una receta tan deliciosa que hace de tu cocina tu propio maletín de médico. ¿A qué esperas para probar este plato-medicamento?

