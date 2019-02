6 feb 2019

Llega la hora de dormir y comienza la batalla. Vuelta para un lado, vuelta para el otro, cuando por fin logras quedarte dormida quedan a penas tres horas para que suene tu despertador.

Cuando te sucede pasas el d√≠a entero cansada, posiblemente consumes m√°s az√ļcar y caf√©. Dormir mal incluso te puede deprimir e influir en tu peso.

Hoy te proponemos realizar las siguientes posturas de yoga antes de acostarte y as√≠ ayudarte a conciliar mejor el sue√Īo. No te preocupes, se trata de posturas bastante simples, por lo tanto, incluso si nunca has practicado yoga y no te consideras "flexible".

Cada vez más estudios científicos han demostrado las ventajas del yoga para tu salud.

La primera vez que realices estas posturas no te quedes mucho tiempo, con un minuto es suficiente. Con el tiempo podr√°s extender a 5 minutos o m√°s.

Balasana - pose del ni√Īo

Colócate de rodillas en el suelo, sentada sobre los talones: los dedos pulgares de los pies deben mantenerse juntos y las rodillas deben estar separadas aproximadamente el ancho de tus caderas.

Mientras sueltas el aire, inclina tu espalda hasta llegar al suelo con la frente. El coxis debe estar alargado y todo el cuerpo relajado, ya que se trata de una postura de relax.

Los brazos, tradicionalmente, se colocan a ambos lados del cuerpo y hacia atr√°s, de modo que las menos quedan aproximadamente a la misma altura que los pies. En algunas ocasiones, para estirar m√°s la espalda y la zona de los hombros, pueden colocarse hacia el lado contrario, por delante de nuestro cuerpo.

Supta baddha konasana - Postura de diosa reclinada

Empieza sentada con las rodillas flexionadas y los pies en el piso. Coloca un cojín a lo largo de la pierna y debajo del isquión y suavemente inclínate hacia atrás de manera que la espalda media y cabeza estén apoyados en el cojín. Una vez que te encuentres cómoda, junta los pies y separa las rodillas y permite que los brazos se relajen a los costados. En este punto toma por lo menos cinco respiraciones profundas.

Supta matsyendrasana - Torsión de columna

Recuéstate en el piso. Abraza la rodilla contra el pecho. Coloca la mano izquierda en la parte externa del muslo derecho y guía tu rodilla derecha hacia la izquierda. Estira el brazo derecho hacia la derecha en el piso. Puedes permanecer con el cuello en posición neutral y, si te sientes cómoda, voltea a la derecha. Puedes conservar la mano izquierda sobre el muslo derecho para permitir que su peso caiga sobre la pierna derecha o, si prefieres, estira el brazo izquierdo hacia el lado izquierdo de manera que los brazos formen una línea alargada. Toma por lo menos cinco respiraciones profundas y luego repítelo del lado contrario.

Matsyasana - Postura del pez

T√ļmbate boca arriba, con los brazos estirados y separados ligeramente del tronco. Las piernas est√°n estiradas y juntas. Respira profundamente para estar relajada. Coloca las manos debajo de los gl√ļteos. Los brazos tienen que seguir estando estirados y los codos y las mu√Īecas en l√≠nea con las piernas (es decir, no abrimos los codos hacia fuera). Levanta el pecho mientras mantienes las piernas en contacto con la mat, al igual que los antebrazos. Echa hacia atr√°s los hombros. A la vez hay que echar hacia atr√°s la cabeza hasta apoyarla por la coronilla.