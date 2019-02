8 feb 2019

El típico efecto Yo-Yo es más que un mito, es una realidad. Es un porcentaje elevado los casos de personas que recuperan todo lo perdido, incluida la motivación para volver a comenzar con el proceso de adelgazar. Y es que, para algunas personas, dejar de hacer dieta es mejor que seguir intentando perder peso. Algunos psicólogos aseguran que comer para estar sano te libera emocionalmente y terminas por mejorar tu cuerpo en lugar de rechazarlo.

Aquí tienes una serie de consejos que te vendrán bien para liberar tu mente y no dejar que esta te controle hasta tal punto de controlar tu peso y no dejarte seguir bajando.

1) La mejor dieta sostenible es no hacer dieta sino intentar cambiar hábitos hacia un estilo de vida más saludable. Comer de forma consciente ayuda.

2) Escribe un diario emocional sobre tu relación con la comida. A veces, muchas, no comemos por hambre sino por ansiedad, preocupación, inseguridad… Es muy importante desentrañar estos aspectos psicológicos antes de embarcarse en una dieta.

3) Piensa bien los motivos por los que quieres adelgazar. Descubre si son sociales, por el qué dirán o por la apariencia. Un estudio de la Universidad de Brown descubrió que cuando las personas se sienten motivadas a perder peso por su aspecto y por razones sociales, se aferran a sus hábitos de pérdida de peso por un tiempo mucho menor que aquellos que están motivados por su salud. Identificar los verdaderos motivos te ayudará a mantener la constancia, aun cuando no te sientas motivado.

4) Olvida el concepto “dieta”. Por sí mismo es auto-sabotaje. La clave para perder peso de manera sostenible es crear hábitos con los que puedas vivir feliz para siempre. En nutrición no hay verdades absolutas. Puede que lo que para unos funcione de maravilla, para ti no.

5) La privación no funciona. Si te restringes alimentos solo conseguirás frustración. Según una investigación del Instituto de Investigación de Oregón, “la privación calórica incrementa la forma en que el cerebro responde a los alimentos, lo que se traduce en atracones futuros”. Intenta conocer bien los componentes a nivel nutricional de la comida que incluyes a tu dieta para que te sirva de guía y de esta forma, saber cuáles son los mejores para ti. Ponerte a ti misma restricciones no te ayudará a perder peso así que te recomendamos, basándonos en el estudio, que cambies el "no puedo" por un nuevo hábito positivo.

