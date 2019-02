14 feb 2019

Lo pasabais genial juntas, os veíais en la universidad, en el colegio, quedabais casi todas las tardes y no había fin de semana que pasárais separadas. Pero por desgracia, ya sea por trabajo o responsabilidades de la madurez, los caminos acaban separándose. Planear quedar con tus amigas para tomar un simple café puede que se complique, incluso hasta no verlas en semanas. ¡Pues esto se ha acabado! Un estudio ha revelado que el no ver a tus amigas a menudo podría llegar a ser perjudicial para la salud. ¡Querida amiga, ya no hay excusas porque ver a tus amigas a menudo puede ser muy positivo para ti!

Todo depende de la organización

Tal y como indica un estudio sobre la relación entre la amistad y la mortalidad, realizado por la doctora Julianne Holt- Lunstad, se recomienda sacar tiempo para estar con tus amigas mínimo una vez a la semana. La doctora, incluso, lo llega a comparar con fumar 15 cigarrillos al día, el acoholismo o llevar una vida sedentaria sin hacer ejercicio.

La amistad y verte con tus amigas puede ser muy importante para la salud pinit pinterest

Por otro lado, el investigador William Choplk asegura que es durante la etapa adulta cuando más necesitamos amigas y esa relación no la puede reemplazar ni la propia familia. Cuando estás con ellas eres tú misma, te sientes en un entorno de seguridad, refuerzas tu autoestima y te ayuda a conocerte mucho mejor.

El apoyo de tus amigas en momentos complicados de la vida es fundamental. Si te va mal en los estudios, en el trabajo, con tu pareja o simplemente quieres desahogarte sobre cualquier aspecto de la vida ellas siempre van a estar ahí para escucharte y aconsejarte.

Así que no dejes que la presión diaria acabe contigo. Busca tiempo y marca en tu agenda todas esas citas pendientes con tus amigas que tanto añoras porque no existe mejor aliado para liberar el estrés y hablar de cosas divertidas que hagan de tu rutina una vida más alegre.

