15 feb 2019

Una dieta balanceada y sana se compone de tres macronutrientes: carbohidratos, grasas y proteínas. Hoy vamos hablar de la importancia de estas últimas. Para empezar: todas las proteínas -tanto de origen animal como vegetal- están hechas a base de aminoácidos, que son como los tabiques que requiere nuestro cuerpo para generar músculo, reparar tejidos, producir hormonas, etc. Los aminoácidos son 20 y se dividen en esenciales y no esenciales porque algunos los podemos sintetizar en nuestro propio cuerpo, pero otros no, y por lo tanto es necesario adquirirlos a través de la dieta.

En el pasado se solía creer que la mejor proteína que se podía consumir era la animal, pero lo cierto es que según un estudio de la escuela de Public Health de la Universidad de Harvard “debemos limitar la ingesta de carne roja e incrementar la proteína vegetal (frijoles, legumbres y nueces).

¿Cuáles son los beneficios de consumir proteínas?

- Pérdida de grasa

La Universidad de McMaster descubrió que la incorporación de alimentos con proteínas en un programa de alimentación para bajar de peso, no solo puede ayudar a desarrollar músculos, sino que también aumenta la cantidad de grasa corporal que perderá.

-Por otro lado, comer alimentos proteicos en el desayuno no sólo combate los antojos, sino que también reduce las tentaciones poco saludables durante el día.

-Proteína como la de soja, presente en algunos alimentos, como el tofu o la leche, puede contrarrestar los efectos negativos de la menopausia en los huesos.

¿Cuál es la cantidad necesaria?

A diferencia de las grasas y los carbohidratos, las proteínas se deben recargar diariamente, pero antes de lanzarte a los alimentos preparados, como batidos o barritas, no subestimes los beneficios de los alimentos con proteínas. Según las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), “un sujeto ha de consumir 0,8 gramos de proteína por cada kilogramo que pese”.

Cinco alimentos muy proteicos

Pollo

Muy demandado entre los deportistas y hay una buena razón. El pollo (a la parrilla sin piel) es un alimento rico en proteínas. Esto se debe a que aporta suficiente cantidad de este macroalimento para formar músculos y huesos fuertes y saludables. Si tienes la posibilidad, opta por la versión orgánica. Para las madres gestantes y lactantes es beneficioso porque contiene nutrientes que contribuyen al desarrollo del bebé.

Queso Cheddar

Resulta que el queso cheddar tiene casi 10 gramos de proteínas por cada 100 gramos, lo que significa que puedes comerlo con tranquilidad aunque estés a dieta. Al tener gran cantidad de calcio, este queso es buen alimento para los huesos y es muy recomendable durante el embarazo, puesto que en esta etapa nuestro organismo lo consume en mayor medida.

Salmón

Este pez es otra fuente de proteínas y ácidos grasos omega 3. Una investigación publicada en la revista 'Cell Metabolism' descubrió que los alimentos ricos en proteínas, como el salmón, pueden ayudar a perder peso al reducir la sensación de hambre. Al igual que el resto de pescados azules, el salmón es bueno para la piel gracias al Omega 3. De modo que, si quieres un cutis envidiable, inclúyelo en tu dieta habitual.

El atún

Este pescado contiene 23,5 g de proteína por 100 g y también es una fuente de selenio, que ha demostrado prevenir el daño de los radicales libres después del entrenamiento con pesas. Y si estás a dieta, tienes que saber que el atún produce un efecto saciante de manera rápida, por lo cual será más fácil perder peso.

Huevo

Un alimento que, además de proteínas de alto valor biológico, contiene vitaminas y minerales. Sus proteínas están sobre todo en la clara y su calidad está considerada de mayor calidad que cualquier alimento integral. Su fama se debe, aparte de tener un buen sabor, a sus 18 aminoácidos, incluidos los nueve esenciales. Además, es una fuente importante de vitamina D, que juega un papel fundamental en la formación y mantenimiento de la masa ósea y para prevenir la osteoporosis en etapas avanzadas de la vida de la mujer.