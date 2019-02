14 feb 2019

¿Por qué yo?

En realidad nadie está exento de sufrir gases. Estos proceden de un proceso normal del aparato digestivo. Tu estómago e intestino delgado no descomponen por completo ciertos alimentos que ingieren, y estos terminan llegando intactos al intestino grueso. Allí, las bacterias producen gas a medida que procesan estos azúcares, fibras y almidones no digeridos.

No obstante, ingerir ciertos alimentos como coles de Bruselas, pepino, col, coliflor, rábanos, habas, plátanos, albaricoques, ciruelas, pan ácimo, germen de trigo, legumbres o ensaladas, produce significativamente un aumento de gases. Tampoco el estrés ayuda. En un estudio realizado en 2004, se demostró que el estrés ocasiona que el vaciado del contenido del estómago al intestino sea mucho más lento, por lo que se dificulta el proceso de digestión. En situaciones de estrés, el cuerpo considera que el sistema digestivo no es esencial y da prioridad a otros órganos. Por lo tanto, el movimiento muscular del intestino se interrumpe y el alimento queda atascado produciendo así más gas.

Estrategias para minimizar los síntomas gaseosos

Come y bebe lentamente. Mastica muy bien los alimentos. La digestión empieza en la boca con la salivación al masticar. Cuanto más mastiques, mejor.

No sorber ni beber de un trago los líquidos. Tampoco con una pajita ni directamente de la botella.

No sobrecargar el estómago en una sola comida. Evita las bebidas carbonatadas y las que contienen cafeína.

Según algunos expertos también es bueno eliminar chicles y caramelos de tus comidas y por supuesto el hábito de fumar. Asimismo, muchos corroboran que “el estrés provoca la formación de gases y hay que vivir lo más relajado posible”

¿Y si vienen acompañados de dolor?

Cuando ese gas duele tanto que quieres llorar y doblarte en el suelo, significa que ya hay demasiado aire acumulado en el interior que no ha sido expulsado. Lo cual puede causar espasmos y distensión en el intestino grueso durante el proceso digestivo. En este caso, según un gastroenterólogo del hospital general de Massachusetts, afirma que hay algunos trucos que puedes intentar para que el gas se vaya o, al menos, te sientas mejor:

Beber un vaso de agua lentamente

El agua nos ayuda de dos maneras, dice el doctor. “Puede favorecer el movimiento decualquier alimento que cause gas a través del proceso digestivo y hace que sea más difícil que los intestinos se contraigan de una manera que le produzca gases”.

Intenta no tragar aire al beber

Si lo haces a grandes bocanadas será inevitable que entre aire. Igualmente, bebe sin pajita, no comas demasiado rápido y procura no hablar mientras comes.

Levántate y anda

Está comprobado que el movimiento ayuda a eliminar los gases dolorosos y la hinchazón. También ayuda a ejercitar los intestinos y es muy bueno para el estreñimiento.

Vigila la lactosa

Si crees que el consumo de leche, yogures y otros lácteos están detrás de este problema, prueba a prescindir de ellos durante una semana y comprueba qué tal te sientes sin este ingrediente. Puede que seas intolerante a la lactosa y no lo sepas. Siempre es recomendable que acudas a un médico especialista para que pueda darte un diagnóstico y en su caso realizarte las pruebas necesarias.

Prueba con el té de menta

La menta es un estupendo espasmolítico, lo que significa que puede evitar que los intestinos se conviertan en espasmos (lo que aumenta el gas).

