14 feb 2019

Piel de porcelana, cero arrugas, cero manchas, juventud eterna. Parece una quimera con la que la mayoría de mujeres sueña. Y es que nos pasamos gran parte de nuestra vida adulta presas de las cremas antiarrugas, otras que prometen rejuvenecernos o incluso parar el proceso de envejecimiento. Eso por no mencionar las cirugías estéticas.

Y aunque es prácticamente imposible ocultar el paso de los años, sí que podemos hacer cosas para lucir siempre jóvenes y saludables. Si lo que buscas es una pócima mágica, te advertimos que no existe, pero si sigues estos consejos de ocho expertos que hemos consultado, seguramente lograrás verte mejor.

1. Recuerda que eres de agua. El 70% de nuestro cuerpo es agua y es fundamental procurar un correcto estado de hidratación para lograr optimizar todos los procesos y reacciones químicas que tienen lugar en nuestras células. Nuestro órgano más grande, la piel, tendrá un aspecto más saludable si hidratamos el cuerpo con el consumo de alimentos ricos en agua (como frutas, verduras y hortalizas) y bebiendo con frecuencia a lo largo de toda la jornada (agua, zumos, infusiones...), según explica Álex Vidal, nutricionista de Alimenta't.

2. Ten presente que somos lo que comemos. Para neutralizar el envejecimiento celular (oxidación) que provocan los radicales libres, tu dieta debe incluir antioxidantes y polifenoles. Las vitamina C y E son las que tienen un mayor poder antioxidante. La naranja, el kiwi, el pimiento, la grosella o el perejil son alimentos ricos en vitamina C, mientras que para lograr un aporte de vitamina E tendremos que tomar germen de trigo, avellanas, almendras, o piñones, entre otros. La nutricionista María Barado, profesora del Curso de Experto en Nutrición y Dietética de UNIR (Universidad Internacional de la Rioja), añade a la lista de alimentos ricos en antioxidantes las espinacas, las coles y la coliflor, el hígado, las zanahorias, el brócoli, la calabaza, la lechuga verde, el melón, los huevos, los melocotones y los guisantes.

3. Aférrate a los mejores aliados de tu nevera. Los polifenoles son un grupo de sustancias presentes en alimentos de origen vegetal (taninos, flavonoides...) que no sólo luchan contra el envejecimiento celular, sino que además, tal como explica el nutricionista Álex Vidal, reducen el riesgo de padecer cáncer y enfermedades de tipo cardiovascular. Existen alimentos que combinan estos nutrientes, como es el caso de los frutos rojos (moras,arándanos, fresas...), que contienen altos valores de vitamina C, E y antocianina. También cabe destacar el aceite de oliva, rico en componentes fenólicos, pues ayuda a mantener el "colesterol malo" a raya, según comenta Vidal. La experta María Barado cita también alimentos como la soja, el té verde, la remolacha, la berenjena, las lentejas, las judias, el tomate, la cebolla, los pimientos y los frutos secos como alimentos que contienen polifenoles.

4. Huye de lo que acelere el envejecimiento. El consumo de tabaco, el estrés, el sedentarismo y la falta de actividad física influyen negativamente si deseas mantener un aspecto joven. Además, la profesora de la UNIR María Barado aconseja reducir la ingesta de alimentos como arroz, pasta, tubérculos y bollería industrial, pues éstos contribuyen al aumento de radicales libres en nuestro organismo.

5. La postura de tu cuerpo dice mucho de ti. El cerebro y el cuerpo están en constante comunicación. "Si tu higiene emocional brilla por su ausencia, es decir, si eres una persona que se toma todo a la tremenda, que sólo se fija en el lado más oscuro de las cosas y se toma la vida como una lucha contra todo, tu cuerpo será un reflejo de lo que tienes en la cabeza", el doctor quiropráctico Ata Pouramini . Estará falto de energía y vitalidad y tendrás una postura pobre, rígida y poco atractiva. Así, Pouramini revela que la postura es algo esencial para sentirse más joven.Algunos ejemplos son; cabeza adelantada, excesiva curvatura en la columna dorsal (hipercifosis) o los hombros caídos.

6. Regálate los oídos y destaca lo mejor de ti. Es importante que seas consciente de qué tipo de cosas te dices a ti misma y cómo te las dices. Según explica la coach de recursos humanos, María José Fonseca, si cada día al levantarnos lo primero que nos decimos son cosas como: "vaya cara que tengo", "menudas ojeras" o "cada día tengo más arrugas"... estaremos generando sensaciones y emociones de malestar que nos acompañarán a lo largo de toda la jornada. "Si te repites estas cosas a través de tu diálogo interno, llegará un momento en el que sólo te fijes en esos aspectos físicos que te desagradan, obviando todas aquellas cosas que te gustan de ti misma y que tienes la oportunidad de potenciar", destaca la coach.

7. Busca motivos para sonreír a diario, aconseja Lola Hernández, asesora de Quieretebien.com, quien señala que no se trata de forzar la sonrisa, sino de buscar algo que te saque una sonrisa de verdad cada día: da igual si es ver fotos de gatitos, ponerte una canción que te anime… en realidad da igual lo que sea. "El cambio en nuestra cara es evidente porque, cuando sonreímos de verdad, no sólo sonríe nuestra boca, sino también nuestros ojos. Y mucho más allá, la sonrisa envía al cerebro el mensaje de que todo está bien, por lo que refuerza los dos mecanismos anteriores y nos da más motivos para seguir sonriendo", explica.

8. Aparca las excusas y da sentido a tu vida. Las excusas sirven en el momento de tomar una decisión pero afectan al éxito en la consecución de los objetivos. Así, la coach María José Fonseca aconseja que, antes de fijar una meta, te asegures de que tu vida y tu contexto te permiten alcanzarlo. "Si ajustas tus objetivos a tu realidad actual, podrás llevarlos a cabo y generar hábitos muy saludables que te ayudarán a sentirte física y mentalmente más joven", explica. Por su parte, el experto en motivación personal y profesional, Mikah de Waart destaca la importancia de tener una vida que tenga sentido, es decir, tener la sensación de que nuestra vida aporta algo a los demás. "No necesariamente tienen que ser cosas muy grandes. No hace falta convertirse en Madre Teresa o Gandhi, pero sí lo es tener la sensación de que aportas a los demás", argumenta.

9. Sé fiel a ti misma. Una máxima que habrás oído millones de veces, pero no por estar manida deja de ser cierta. Es aplicable tanto a la forma de vestir, como a la hora de maquillarse o de peinarse. No es extraño que algunas personas, en su deseo por parecer más joven, cambien su peinado de forma radical o incluso su forma de vestir y hasta de maquillarse. De repente los colores chillones y las prendas y tejidos que nunca utilizaron aparecen en su armario y sus labios se tiñen de colores llamativos, independientemente del lugar y el evento al que acudan. Si bien los expertos aconsejan aportar un toque de originalidad y de frescura al look para darle frescura, lo cierto es que siempre hay que conservar la esencia. La naturalidad, la escucha y el conocimiento de uno mismo son las claves para acertar con el look.

10. Deja de hacerte la víctima. "Las personas que están siempre preocupadas o tristes ven su cara marcada de forma permanente con arrugas en la frente, entrecejo y comisuras, por no hablar de su mirada, pues esta actitud apaga su rostro y le resta cualquier atractivo. Asimismo, la excesiva preocupación o el pesimismo tienen reflejo en los efectos del mal descanso (bolsas, ojeras, piel apagada…) en el porte y presencia de la persona. Suelen tener una actitud corporal hundida, con los hombros caídos y la mirada perdida", argumenta la experta de Quieretebien.com. Es cierto que en esos momentos, la imagen física suele ser la última de nuestras preocupaciones, pero no es menos cierto que una apariencia y actitud de ese estilo no contribuye en nada a solucionar ningún problema. "Leí el otro día una frase estupenda que dice 'no sabía qué ponerme y me puse feliz' ¿no te parece una idea genial?", propone Lola Hernández.