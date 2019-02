18 feb 2019

La dieta, como tal, conlleva conceptos como restricción, efecto rebote, falta de nutrientes... y, sabemos que a veces, psicológicamente no es fácil vivir sometido a unos horarios y calorías. Beatriz Larrea, Nutricionista holística, señala que:"Existe otra alternativa menos traumática y más saludable”. Su opción es consumir alimentos cargados de micronutrientes que nos ayuden a potenciar la salud. potenciar la salud.

¿Cómo hacemos esto sin perder la constancia y la motivación?

1. Haz limpieza en la despensa. Beatriz Larrea recomienda ir llenándola de alimentos sanos y poco a poco cambiar los procesados y ultraprocesados como bollos, galletas, cereales de caja o refrescos, por alimentos saludables como frutos secos, tortas de arroz, barritas sanas, frutas, legumbres y cereales integrales. Si no está en tu despensa, no lo comerás.

2. Cuando vayas al supermercado, evita el pasillo de las tentaciones (alimentos procesados) Beatriz aconseja ir con el estómago lleno. De lo contrario, “si tienes hambre o antojo caerás”. Puede que tu mente te convenza con la teoría de que te lo comerás poco a poco o más adelante. La realidad, asegura la experta, es que “estos alimentos procesados están diseñados para comerlos compulsivamente”. Igualmente, ese exceso de azúcar, sal y grasa entrará en tu cuerpo tarde o temprano. “Mejor, ve a la parte del supermercado en donde venden alimentos frescos como frutas y verduras”

3. Cambia el ‘chip’. Las dietas son una tortura física y mental pero, cambiar el enfoque de: “estoy a dieta” a “quiero cambiar mi dieta”, hará que no lo veas como algo temporal sino como un cambio paulatino y duradero. Las dietas, prosigue la nutricionista, “funcionan basándose en la fuerza de voluntad, en la restricción y la prohibición. Además, te matan de hambre y restringen macronuntrientes necesarios para que te sientas satisfecha y saludable”. Un estilo de vida sano es todo lo contrario, funciona con la conciencia y el amor hacia uno mismo. Viene con todo tipo de alimentos que, en teoría, están prohibidos en la dieta, pero que no solamente no engordan sino que son maravillosos como las legumbres, los cereales integrales, el aguacate, las aceitunas y los frutos secos.

Deja de contar calorías y empieza a contar nutrientes. Te ayudará a sentirte mejor.

4. Está científiamente comprobado que una dieta sana ayuda a prevenir enfermedades degenerativas y a poder mantener el peso ideal a largo plazo. Si tu objetivo es ver resultados a corto plazo, haz una dieta. Si, por el contrario, cambias tus hábitos, los resultados durarán en el tiempo y formarán parte de tu nuevo Yo. “Una dieta sana hará que tu piel brille y tu pelo crezca fuerte y sano. También que tengas buenos niveles de energía, claridad mental y un mejor estado de ánimo”, concluye Beatriz.

5. ¿Qué versión de ti misma quieres ser? ¿Quieres levantarte todos los días con energía? ¿Verte en el espejo y gustarte?... Entonces prueba a mejorar tu autoestima eligiendo hábitos y alimentos que te hagan sentir bien. De esta forma se acabaron las culpas, los antojos y las adicciones. La experta opina que, “lo único que tenemos es el cómo queremos vivir hoy. En un futuro, sabrás que hiciste lo mejor que pudiste para ti, tu familia y para el medio ambiente. Por eso, comer sano es la mejor decisión”

6. Vigila tu tipo de hambre. Tienes que diferenciar entre el hambre físico y el hambre emocional. Es muy sencillo: si el problema no es el hambre, la solución no es la comida. Si estas triste o angustiada, por más que comas patatas fritas o helado tu situación no va a cambiar. El consejo de Beatriz es el siguiente, “para e intenta diferenciar cuándo realmente tienes hambre y cuándo quieres comer para llenar o evitar una emoción”.

Truco de experto para vencer los antojos: 1. Bebe un vaso de agua

2. Come una fruta

3. Si no se te quita, es 100% emocional. Charla con algún amigo sobre tus sentimientos, escribe o medita. Haz conciencia sobre lo que sucede dentro de ti.

