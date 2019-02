20 feb 2019

La piel es el órgano más grande que tenemos y su cuidado comienza indefectiblemente desde dentro. Los alimentos que tomas y tu estilo de vida van a repercutir de manera irremediable en el estado de la piel así que si quieres lucir una piel maravillosa y eternamente joven aprende a llevar una rejuvenecedora dieta antioxidante.

El estrés, una dieta desequilibrada, fumar, no beber suficiente agua o no descansar correctamente van a ser factores que hagan que tu piel luzca más apagada, áspera, con las arrugas marcadas y con flacidez. Pero tenemos la solución para no tener que recurrir al bisturí ni a técnicas invasivas para mantener una piel lo más joven y bonita posible.

Olvidarse de los malos hábitos y llevar una dieta saludable son requisitos primordiales para ofrecer tu mejor cara pero ¿podemos darle un plus a estos tips tan generales? Prueba con la famosa dieta antioxidante, te va a ayudar a combatir los efectos dañinos provocados por los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro, y va a devolver a tu piel toda la vitalidad, densidad y luz perdida. ¡Ya puedes olvidarte del botox!

Además de prevenir el envejecimiento, siguiendo esta dieta notarás un aumento de energía y potenciarás un funcionamiento celular óptimo, mejorarás el tránsito intestinal y reforzarás el sistema autoinmune. Conseguirás tener un mejor estado físico, y también mental.

¿Qué alimentos se toman en una dieta antioxidante?

Los vegetales de hoja verde son ricos en clorofila que es antioxidante y también depurativa, también son una gran fuente antiox las frutas del bosque, las nueces pecanas, el jengibre, las ciruelas pasas, el açai, el cacao o las semillas de cáñamo.

Incluye en tu dieta legumbres, cereales, frutos secos y pescado que cuentan con selenio que es un mineral antioxidante fabuloso. Los betacarotenos tampoco deberían faltar en tu lista de la compra, boniatos, naranjas, zanahorias, mangos, brócoli o calabacín son alimentos antioxidantes muy versátiles para añadir en tus recetas.

El licopeno presente en alimentos como la sandía, el pomelo o los tomates protege a las células del estrés oxidativo gracias a sus propiedades antioxidantes. No olvides tampoco incluir en tus platos alimentos fermentados, germinados y probióticos.

Un plato perfecto para una dieta antiox sería por ejemplo salmón al horno con brócoli salteado con jengibre y semillas de cáñamo o un bol de copos de avena con cacao en polvo, nueces, pasas y arándanos. Pero te vamos a dar más ideas para incorporar estos alimentos fácilmente en tu dieta habitual.

Dile sí a los crudos

Tanto en crudités como en piezas de fruta o batidos, los alimentos crudos te van a hacer aprovechar al máximo los nutrientes. En el caso de los smoothies además facilitan el proceso digestivo ya que el alimento está triturado y puedes dejar volar la imaginación para hacer tu batido perfecto. Batido verde de kale, pomelo, jengibre, pepino y manzana o batido de frutos rojos con frambuesas, arándanos, almendras y mango con açai en polvo.

Los crudités puedes tomarlos tal cual o bien dipear con hummus tradicional o con hummus de remolacha, hummus de lentejas o guacamole. Si pueden ser alimentos ecológicos mucho mejor.

Y, como siempre, importantísimo beber suficiente agua para mantener correctamente hidratado el organismo.

A evitar…

Si llevas una dieta antioxidante, y realmente en cualquier dieta saludable, deberías evitar los alimentos procesados, los azúcares, las grasas saturadas y la bollería industrial. Intenta evitar también el estrés y el alcohol.

También es recomendable que no comas hasta llenarte sino saciándote un 80%, es decir, quédate con un huequecito para ese postre que no te vas a comer (a no ser que sean unos frutos rojos, una onza de chocolate negro sin azúcar, una infusión o unas nueces).

Ya tienes la llave para mantener una juventud eterna (o casi) y ya ves que no es necesario gastar miles de euros en cremas y tratamientos (que son un buenísimo complemento, dicho sea de paso, pero no lo principal) para lucir una piel radiante. Ahora solo tienes que proponerte cuidarte por dentro para verte rejuvenecida por fuera. ¿Te apuntas a la dieta antiox?