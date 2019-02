26 feb 2019

El culto al cuerpo que impera en nuestro tiempo y el querer verse más atractiva físicamente hacen que muchas personas vivan pendientes de la báscula. Definitivamente es un gran error que deberías evitar porque pesarse a diario, además contribuir a que crezca en ti una obsesión nada saludable con el tema de adelgazar, puede lanzarte como puñales cifras que en realidad pueden ser engañosas.

La obsesión del peso

Cuando empiezas a seguir una dieta de adelgazamiento puede ser una tentación subir a la báscula constantemente para comprobar si está dando o no los resultados que esperas. ¿Qué problema te va a traer inevitablemente este gesto diario? Pues te va a estresar, te vas a obsesionar y sobre todo te vas a frustrar y a desanimar si la cifra que marca la báscula no se corresponde con tus expectativas. ¿Resultado? Acabas tirando la toalla, sintiéndote fatal y culpabilizándote. Como verás no trae nada bueno estar tan pendiente de medir tu peso.

¿Puede ser engañosa la cifra que marca la báscula?

Ten en cuenta que la báscula te va a ofrecer una cifra, ese número va a medir grasa corporal, músculo y agua. Si te pesas e inmediatamente bebes medio litro de agua vas a pesar ipso facto medio kilo más en tu báscula ¿Significa eso que has engordado? Por supuesto que no, no has aumentado tu grasa corporal al beber agua, que es lo que importa cuando quieres adelgazar, pero sin embargo pesas más en la báscula.

Las fluctuaciones en cuanto a hidratación, el momento del ciclo hormonal, la ingesta de alimentos, tu tránsito intestinal, la retención de líquidos, el estrés o el entrenamiento pueden hacer que peses números muy diferentes de un día para otro o con una diferencia de horas o o incluso minutos.

Por ejemplo, si te pesas antes de hacer ejercicio intenso y vuelves a subirte a la báscula después de hacerlo comprobarás que la cifra ha aumentado porque el trabajo muscular produce inflamación. ¿Significa que has engordado o que has ganado músculo? No, simplemente pesas más por ese proceso inflamatorio transitorio que probablemente después se convierta en un aumento de masa muscular.

Cómo verás la báscula no puede ser fiable y mucho menos con una comparativa diaria. Si sigues una buena dieta saludable y un entrenamiento específico puede ser que mantengas tu peso o incluso que tu peso aumente pero visualmente tu cuerpo esté mucho más estilizado, con menos grasa y más firme y tonificado. Seguro que ya vas pillando el concepto ¿verdad?

Hay otras formas de ver tus progresos

Vale, no te recomendamos pesarte a diario pero tienes interiorizado desde hace años que es la única forma de comprobar tus progresos con tu dieta y tu rutina de ejercicios. Pues bien, olvídate de lo aprendido y fíjate en cómo te queda la ropa o hazte una foto periódicamente para comprobar los avances y cambios físicos que vas a experimentar sin tener en cuenta un dato tan voluble como el peso.

Entonces ¿cuándo me peso?

No vamos a demonizar a la báscula desterrándola para siempre de tu vida, tranquila. Es una herramienta útil para medir progresos, sobre todo en aquellas personas que tienen sobrepeso, y saber en qué rangos de peso te mueves. También es claramente motivadora si no se convierte en una obsesión.

Nuestra recomendación es que te subas a la báscula una vez a la semana o incluso cada dos semanas, siempre a la misma hora, con la misma ropa (o similar) y en las mismas circunstancias, si es en ayunas mejor y nunca el día después de haber cometido excesos con la comida.

No dejes que la báscula gobierne tu vida y úsala de manera puntual como una guía más. Márcate pequeñas metas en tu rutina saludable de dieta y ejercicios, se constante y ya verás como en poco tiempo verás resultados. ¡Prometido!