22 feb 2019

En una dieta vegana no se consume proteína de origen animal, incluido el huevo, y es cierto que muchos de los platos que estamos acostumbrados a consumir desde la infancia se pueden echar de menos. También las personas intolerantes al huevo están de enhorabuena porque a partir de ahora no tendrás que privarte de ninguno de tus platos preferidos. Te vamos a dar tres ingredientes que harán que tus recetas queden igual de buenas que si les añadieras huevo.

Harina de garbanzo

Es una harina muy versátil y estupenda para realizar multitud de recetas. Si quieres que sustituya al huevo batido solo tienes que mezclar por una cucharada de harina de garbanzo dos cucharadas de agua o de leche vegetal (almendra, arroz, avena…). Ponle también un chorrito de zumo de limón para que desaparezca cualquier rastro de sabor a garbanzo.

Tortitas con harina de garbanzo pinit unsplash

Queda buenísima para hacer tortillas, de patata, de verduras… también puedes utilizarla para cualquier receta que incluya huevo batido, hacer tortitas saladas con especias… tiene muchísimas utilidades.

Huevo de lino

También puedes sustituir el huevo con semillas de lino que además te van a aportar una buena cantidad de nutrientes, entre ellos Omega-3, fibra, manganeso y Vitamina B1.

Para reemplazar un huevo necesitarás 1 cucharada de semillas de lino enteras o molidas y unos 50ml de agua caliente. No va a aportar sabor a tus recetas pero sí vas a poder beneficiarte de sus propiedades saludables y le dará a tus platos la textura y consistencia que les daría el huevo, sobre todo en recetas dulces como bizcochos y tortitas.

Las tartas salen buenísimas añadiendo huevo de lino pinit Unsplash

Aquafaba

Si no te suena esta palabra no la olvides porque es una forma estupenda de aprovechamiento. No es nada más ni nada menos que el líquido resultante de la cocción de las legumbres, sí, ese que tiramos directamente por el fregadero, pues a partir de ahora tal vez deberías reservarlo para tus deliciosas recetas veganas.

También puedes usar el líquido que viene en los envases de legumbres cocidas que es una opción rápida e igual de efectiva. Y, por supuesto, puedes congelar sin ningún problema el aquafaba que no vayas a utilizar en ese momento.

pinit Unsplash

Aproximadamente tres cucharadas de aquafaba corresponderían a un huevo. Es un ingrediente perfecto para elaborar brownies, mayonesa, tartas, helados… ¡incluso merengue!

A partir de ahora volverás a hacer esas recetas que tanto te gustan y te van a quedar igual de buenas que añadiendo huevo. ¡Bon appétit!