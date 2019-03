1 mar 2019

Compartir en google plus

Los hábitos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida son cruciales y marcan por completo nuestro día a día. Muchos de ellos pueden ayudarte a conseguir aquello que te has propuesto pero hay muchos otros que te aportan beneficios a largo plazo. Así lo ve Ieltxu Ispizua, coach experto en hábitos, apasionado del fútbol y de la música, que mediante "el reto 100" analiza todos esos hábitos beneficiosos para cuerpo y mente que próximamente, aglutinará en su libro (que se pondrá a la venta el próximo mes de mayo): "La vida es un juego con serias reglas. 150 regalos/hábitos que te impulsarán a conseguir todo lo que te propongas".

pinit unsplash

"Muchas veces, me preguntan cuánto tiempo se necesita para que un hábito se vuelva inconsciente, pero la respuesta no es fácil: todo depende de las cualidades innatas de cada persona", nos cuenta Ieltxu.

El hábito de las duchas frías provoca una reacción de rechazo, y así lo experimentó el experto en hábitos la primera vez en una conversación: "una vez, mientras me cortaba el pelo, mi peluquera me contó que su marido se duchaba todas las mañanas con agua fría, incluso congelada, y que estaba loco". Lo que no sabía en aquel momento y más adelante advirtió es que aquel extraño y arriesgado hábito era lo más beneficioso para él, ya que su marido era un deportista extraordinario. Ieltxu recordó que durante su época como jugador de fútbol, tras los partidos o los en entrenamientos duros de pretemporada, siempre metían a los integrantes del equipo en enormes contenedores de basura repletos de cubitos de hielo como forma de recuperación muscular, ya que el agua congelada favorece la circulación.

Efectivamente, el agua muy fría provoca la contracción de los vasos sanguíneos y ayuda al drenaje de la sangre de las piernas, ya que el agua fría es un vasoconstrictor natural. A su vez, esto causa el enfriamiento y entumecimiento de las piernas. Y sí, es cierto que la sensación de frío y de dolor no es nada agradable, pero es momentánea.

Asimismo, se ha demostrado científicamente que gracias a este hábito, se elimina el ácido láctico y mejora el funcionamiento de las células. Es así como el hábito de ducharse con agua fría cada mañana te puede convertir en una persona más resiliente y capaz de hacer frente al estrés emocional y físico del día a día.

Ármate de valor y toma duchas frías

Durante cientos de años, los seres humanos han vivido en una zona de confort constante, por ejemplo, al utilizar ropa para combatir el frío, y esto ha provocado que pierdan esa capacidad innata para adaptarse al frío.

Cabe destacar que el ser humano también es capaz de aumentar la temperatura media de su cuerpo. No obstante, ha perdido el control total de la mente por no querer salir de su zona de confort. Este hábito es una forma de empezar a hacer algo al respecto.

Cuando tomas una ducha fría se activa la corteza prefrontal, así como el sistema inmunológico adaptativo, el cual controla las células B y T, dormidas dentro de la médula ósea. Mediante la exposición al frío y con una respiración adecuada puedes hacer frente a la inflamación y, del mismo modo, controlar la apoptosis.

pinit unsplash

Por lo tanto, esto consiste en activar tu cuerpo desde por la mañana. Céntrate en la respiración y olvídate de todo lo demás. Solo céntrate en sentir tu cuerpo.

Métete en la ducha y siente el efecto que provoca el frío en tu piel. Tu sistema hormonal y el endocrino se irán activando, así como la adrenalina, los opiáceos y los cannabinoides y, por consiguiente, desaparecerá cualquier inflamación generada por estrés mental (depresión, preocupación, bipolaridad, ansiedad, etc.) o sobreesfuerzo físico. Tus células deberían estar protegidas por estas proteínas que funcionan como analgésicos naturales; sin embargo, por los motivos antes mencionados, no lo están.

Así que la frase "Con una buena ducha fría se te quitarán todas las tonterías" ya no solo será una frase hecha si no que si te lo propones podrás crear un hábito que te hará sentir experimentar cambios que no habías imaginado.

Es seguro que te convertirás en una persona con mayor poder de voluntad, fortaleza y adaptabilidad, algo complicado en este mundo tan estresante y exigente.

También te interesa...

8 beneficios saludables de beber agua (que quizás no sabías)

4 aguas detox que beberás sin sed

Estas posturas de yoga te ayudarán a aliviar los dolores menstruales