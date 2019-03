1 mar 2019

Las dietas “milagro” pierden su credibilidad cuando al mes de terminarlas vuelves a tu peso anterior, incluso con algunos kilos más de regalo. El motivo, según Beatriz Larrea, nutricionista holística, es que, “están basadas en la restricción y en la prohibición, teniendo que echar mano de la fuerza de voluntad para mantenerla”. Lo que pasa es que la fuerza de voluntad se acaba tarde o temprano y vuelves a subir de peso y a buscar la siguiente dieta milagro.

Según la opinión de Larrea, “la única manera de bajar de peso y poder mantenerlo es cambiando la dieta”. Es decir, adoptando una alimentación saludable que mejore tu salud, tu bienestar y tu energía. Como consecuencia de este cambio, asegura Larrea “tu pelo crecerá, tu piel brillará, tu sistema inmunológico será más fuerte y por supuesto bajarás de peso”.

Pasos a seguir

1.Las calorías están obsoletas. “No te dan la visión holística del alimento y tampoco te dicen la cantidad de nutrientes que tienen, ni el efecto metabólico que produce en tu cuerpo”, expone la nutricionista. Un refresco “light” puede tener cero calorías y, sin embargo, no es bueno para tu salud. En cambio, unas aceitunas tienen bastantes calorías pero aportan muchos beneficios. “Cuando consumes alimentos saludables, nutrirán tu cuerpo a nivel celular y un cuerpo bien nutrido es un cuerpo saludable”, añade Beatriz. Conclusión: en vez de contar calorías, cuenta nutrientes.

2. Deja fuera los mitos. Existe un miedo generalizado a ciertos alimentos que no sólo son sanos sino que, además, forman parte de culturas milenarias y te ayudan a bajar de peso y a mantenerlo a largo plazo. Hablamos de alimentos como las legumbres y las grasas saludables. Beatriz destaca las legumbres, las almendras, el aguacate y las aceitunas como ingredientes esenciales dentro de una alimentación saludable. “Las legumbres te proporcionan proteínas, fibra y minerales mientras que las grasas te harán sentir satisfecho, moldearán tu cerebro y tus células”, concluye.

3. El reino vegetal es la clave. La mayor parte de la alimentación debería estar basada en legumbres, cereales integrales, verduras, frutas y grasas sanas acompañados de un poco de pescado o huevo. Es decir, “no comas pescado acompañado de ensalada, más bien debes comer ensalada acompañada de pescado”, cuenta la experta. La ciencia afirma que una dieta cuya base es el reino vegetal, ayuda a mantener un buen peso y previene de todo tipo de enfermedades.

4. Di NO al azúcar. Es la responsable de problemas como el sobrepeso, la obesidad o la diabetes tipo 2. “El azúcar está presente en cualquier cosa que no está en su estado natural, por ejemplo el arroz blanco, el pan blanco, el zumo de frutas, las galletas, las chuches, la pizza, pasta blanca y la gran mayoría de las cosas que compras en empaquetado”. Para evitar el azúcar cuando vayas al supermercado, intenta no desviarte de la parte de alimentos frescos y sin refinar.

5. Actívate. Baila, (sola si hace falta), sube escaleras, aparca lejos, da un paseo a la hora de la comida, ve al gimnasio, juega con tus hijos. En definitiva, levántate del ordenador y aleja tu cara del móvil.

6. Duerme. Mientras puedas y dónde puedas, duerme. Y si son 7 u 8 horas, mejor. La experta asegura que, “el cuerpo se regenera y se desintoxica”. En el sueño está el truco de la juventud y de la belleza. “Cuando duermes bajan los niveles de las hormonas del estrés y suben los niveles de las hormonas de la juventud“.

7. Vigila el estrés. Existen aplicaciones para hacer yoga, y con solo 10 min al día te habrás relajado lo suficiente. Lo que sea para calmar a nuestra mente, pero usa técnicas para manejar el estrés.

8. Di SÍ al amor. La ciencia reconoce cada vez más que las relaciones amorosas e íntimas ayudan a mantenernos sanos. En 1965, Harvard publicó un artículo durante 9 años donde se afirmaba que la gente que se sentía sola tenía tres veces más probabilidades de morir que los que se sentían rodeados del cariño de otras personas. De hecho, demostraron que los que tenían relaciones cercanas y se sentían parte de algo (una pareja, amigos, comunidades, etc.), aún teniendo un estilo de vida insano, vivían más que los que los que se sentían solos y tenían un estilo de vida saludable.

“Tu conexión con otras personas (siempre y cuando sean relaciones positivas y amorosas), previene enfermedades relacionadas con el estrés y contribuye enormemente a tu salud, añadiendo cantidad y calidad de años de vida”, corrobora Beatriz.

