Todas hemos oído hablar alguna vez del Síndrome del Intestino Irritable (SII). De hecho, seguramente, más de una, se ha planteado si lo tiene por el mero hecho de padecer molestias abdominales con frecuencia.

Hablando técnicamente, el SII es un trastorno funcional digestivo que se caracteriza por la presencia de dolor o molestia abdominal asociado a cambios en la frecuencia y/o consistencia de las deposiciones.

Lo que tal vez nos despista es que los síntomas pueden variar de una persona a otra y la causa se debe a la existencia de diferentes tipos de SII, los cuales dependen de algunos patrones.

Síntomas solidarios

Lo que está claro es que, sea cual sea el tipo de SII, existen unos síntomas que son comunes en todos los pacientes y comparten con resignación.

-Dolor abdominal.

-Exceso de gas.

-Hinchazón.

-Moco presente en las heces.

-Sensación de evacuación incompleta.

Silvia Gómez Senent, Gastroenteróloga en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, advierte que: “el dolor es un síntoma obligatorio sin el que no puede establecerse el diagnóstico. Puede ser cólico o constante, aparecer de manera impredecible, ser de localización variable y tener una intensidad que se modifica con la defecación o las ventosidades. La hinchazón y la distensión abdominal son muy frecuentes, predominan en mujeres y a menudo aumentan progresivamente a lo largo del día y tras las comidas”. Otro de los patrones que siguen todos los pacientes del Síndrome de Intestino Irritable, es que su curso clínico se caracteriza por la presencia de épocas con síntomas alternando con períodos asintomáticos.

¿De qué grupo eres?

Primero de todo, hay que saber que para clasificar y diagnosticar el SII, los médicos utilizan los criterios de Roma IV para definir los subtipos de acuerdo con la consistencia de las deposiciones, evaluada según la escala de Bristol. De acuerdo con esto, encontramos los siguientes tipos:

SII-D. Su característica principal es la diarrea. El paciente tiende a sufrir deposiciones sueltas con frecuencia. Según las autoridades sanitarias, para que a una persona se le diagnostique SII-D, su brote de diarrea debe estar presente durante al menos 3 días al mes durante los últimos 3 meses.

SII-E. En estos casos, ocurre lo contrario. La persona que lo padece experimenta estreñimiento. Debe experimentar estreñimiento, al menos 3 días al mes durante los últimos 3 meses antes de que se le diagnostique. “Si más del 25 % de las deposiciones corresponden a los tipos 1 o 2, según la escala de Bristol, se considera que el paciente tiene SII-E”, afirma la doctora Gómez. Estos pacientes sienten movimientos intestinales poco frecuentes y sus deposiciones son duras y secas.

SII-A. Aquí la letra A significa alternante y es la falta de cualquier hábito intestinal constante. Viene a ser lo mismo que mixto. Es decir, que a veces hay diarrea, mientras que otras hay estreñimiento. Incluso, estos hábitos pueden cambiar en un solo día. Precisamente por eso, este tipo de SII es el más variable y no sigue ningún patrón.

No obstante, apunta la doctora, “es importante recordar que para establecer el subtipo deben tenerse en cuenta solo los días en los que las deposiciones no tienen una consistencia normal y realizarse cuando el paciente no está tomando medicaciones que alteren la consistencia de las heces”.

