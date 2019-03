6 mar 2019

¿Siempre has sido de moflete prominente y cara redondita? ¿Todavía sueñas con esas señoras que te agarraban alegremente los carrillos de pequeña? ¡El estirar se va a acabar! Evidentemente, al igual que hay diferentes siluetas y constituciones, también hay distintos tipos de rostro, con una forma personal y característica que, de base, no se puede cambiar. Sin embargo, tanto si tienes una óvalo facial muy redondeado de nacimiento o si sencillamente has cogido peso y se ve reflejado en tu rostro, no hace falta que te sometas a una 'bichectomía' para mudar de aspecto (¡ni mucho menos!). Existe una serie de ejercicios faciales que te ayudarán a eliminar la grasa acumulada en mejillas y mentón, afinar el rostro, tonificar la piel y fortalecer sus músculos.

Antes de entrar de lleno en la rutina, comencemos por el principio: paso uno, ¡supera la pereza! Estos ejercicios se pueden realizar en cualquier momento y a cualquier hora del día, además son divertidos y lograrás incluso reírte de ti misma. Si es que te valdrán como gimnasia facial y como risoterapia, ¿qué más se puede pedir?

EJERCICIO 1

¿Alguna vez has hecho “el pez” con la cara? Pues es el momento de repetirlo. Coloca la boca como un pez succionando tus propias mejillas. Mantén la posición unos 10 segundos y luego vuelve a relajarla. Repítelo durante 5 veces.

EJERCICIO 2

Abre exageradamente la boca y menciona todas las vocales en voz alta gesticulando todo lo que puedas. Mantén la posición durante 30 segundos y realiza 5 series.

EJERCICIO 3

Cierra la boca y desplázala lateralmente de un extremo a otro de la cara, hasta que sientas cierta tirantez. Repite este movimiento durante 30 segundos.

EJERCICIO 4

¡Convierte tu boca en un globo imaginario! Llénala de aire y mantén esta posición durante 30 segundos. Deberás repetirlo unas 5 veces.

EJERCICIO 5

Para tonificar tanto la barbilla como el cuello, inclina la cabeza hacia atrás lo más que puedas y aguanta en esta posición al menos unos 10 segundos. Si quieres potenciar el efecto y mejorar los resultados, presiona con la palma de la mano la zona y deslízala hacia abajo. Realiza 10 series.

Lleva a cabo esta rutina al menos dos veces por semana y pronto percibirás los resultados. Además, como todo en cuestión de salud, una alimentación saludable y practicar media hora de ejercicio al día es indispensable para favorecer tu buena forma física. Ahora, ¡atrévete a probar y no desistas en tu empeño!

