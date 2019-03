7 mar 2019

Cheat Meals, dícese de esa “comida trampa” que te alegra los días cuando estás a dieta, con la que sueñas y en la que piensas innumerables veces a lo largo de la semana hasta que al fin consigues llevártela a la boca. Evidentemente, no estamos hablando de fruta, sino de algo híper calórico y delicioso para comer que te permite “mantenerte cuerda”, como diría Gigi Hadid. Pues bien, no sólo nosotras, mujeres de a pie, tenemos estos antojos confesables, ¡las celebrities también! Probablemente no sigamos sus intensas rutinas de entrenamiento o sus tratamientos de belleza, puede que no tengamos la genética de una top model, ¡pero en cuestión de “pecar” todas estamos igualadas! ¿Y cuál es el lugar al que acuden en masa? Te lo desvelamos.

Una imagen vale más que mil palabras. No sabemos si en la noche de los Oscar escatiman en comida, si es que alguno es un comensal un tanto tiquismiquis o si es que sencillamente después de prepararte para entrar en un Giambattista Valli rojo de infarto, te apetece al fin darte un capricho. Tras la noche de los Oscar, Chiara Ferragni y su marido, el rapero Fedez, acabaron en In-N-Out, una cadena de restaurantes de comida rápida norteamericana conocida por sus hamburguesas y su inconfundible estilo años 50. Como afirmó la italiana en su cuenta de Instagram: “Así deberían terminar todas las fiestas” ¡Totalmente de acuerdo, Chiara!

¡Y no fue la única! Misma noche, idéntico elenco de celebritites y la misma tentación de pasarse por In-N-Out para calmar el antojo o saciar el hambre. En este caso fue Adriana Lima presumiendo de piernas con su impoluto Ralph & Russo, hamburguesa en mano.

No sabemos qué tendrá la cadena norteamericana porque todavía no ha cruzado el charco a la conquista de España, pero los Ángeles de Victoria’s Secret han hecho de ella una auténtica religión cuando se trata de saltarse la dieta y darse una alegría al cuerpo. Josephine Skriver y Romee Strijd tampoco iban a ser menos, y así inmortalizaron su momento de “gloria”.

También lo hizo la actriz Priyanka Chopra, leal a las mesas de esta cadena de restaurantes que abrió sus puertas en 1948. Desde allí publicó un selfie poniendo el broche final a más de una gala (como fue la de los Oscars del 2017) y al mismo sitio acudía recientemente a disfrutar de un impás en su apretada agenda.

La lista de famosas que han documentado (a golpe de Instagram) y compartido con el mundo su paso por el In-N-Out no termina aquí, habría que sumar en la larga lista a Emma Roberts, Chloë Grace Moretz, Cara Delevingne, Jennifer Garner o Brie Larson en plena gala de los Globos de Oro. De verdad, ¿tan deliciosas están? ¿No os pica la curiosidad?

