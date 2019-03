11 mar 2019

Si ya han pasado los primeros momentos de mucho cansancio, tal vez fiebre, inapetencia… pero sigues con el catarro a cuestas, puede ser que hayas dejado a un lado la práctica de ejercicio esos días y no te atrevas a retomarla. ¿Es recomendable hacer deporte estando resfriada?

Ten en cuenta que un resfriado tiene sus fases y el primer día puedes estar fuera de juego, pero tal vez después de esa primera fase te venga bien hacer algo de ejercicio para acelerar la recuperación de tu organismo. ¿Esto es así? Siempre puedes aplicar la ¡regla del cuello!.

Olvídate de hacer ejercicio si tienes fiebre, vuelve a la cama y descansa. Pero si has pasado esa primera fase de malestar, la actividad física moderada puede ayudarte a encontrarte mejor ya que realizar ejercicio puede contribuir a aliviar la congestión y recuperar energía.

Tanto si no puedes esperar para volver al gym como si no te atreves a hacerlo estando resfriada puedes aplicar unas sencillas reglas o pautas que pueden ayudarte a tomar la mejor decisión para ti.

¿Qué es la regla del cuello?

Si estás resfriada y no sabes si te convendría volver a hacer ejercicio o no utiliza la conocida como ‘regla del cuello’ para saberlo. Esto es que, si tus síntomas se concentran por encima del cuello, como pueden ser congestión nasal, estornudos o dolor de garganta, sería una opción volver a practicar deporte. Sin embargo, no se recomienda retomar la actividad física si tus síntomas se circunscriben por dejado del cuello, como puede ser presión en el pecho, tos continua o dolores musculares y articulares.

¿Es bueno sudar para recuperarse antes?

A la creencia de que sudar puede ayudar a combatir el resfriado, como puede haberte dicho tu abuela o tu madre en alguna ocasión, los expertos arrojan algo de claridad. El sudor es la respuesta del organismo ante la fiebre, lo que intenta es regular la temperatura corporal, por lo que es un proceso necesario. Sin embargo, al realizar ejercicio físico vas a aumentar la temperatura corporal pudiendo sentirte peor y retrasar la recuperación.

Ten en cuenta también que si vas al gimnasio estando resfriada puedes contagiar la enfermedad a tus compañeros. Tampoco se recomiendan ejercicios de alta intensidad si estás acatarrada y por supuesto, tampoco practicar ejercicio al aire libre si hace frío porque podrías empeorar. ¡Aplica el sentido común!

Hacer deporte estando resfriada

Si vas a realizar deporte estando resfriada es recomendable bajar la intensidad de tu entrenamiento, hacer ejercicio suave (pasear, yoga…) y no olvidarte de beber agua para tener muy bien hidratado el organismo ¡aunque no tengas sed!

En definitiva, la idea es que si te encuentras mal te quedes en casa descansando para reponerte, sobre todo si tienes fiebre y dolor muscular. Si por el contrario te encuentras mejor, tus síntomas están por encima del cuello y tienes ánimo para realizar ejercicio suave podrías hacerlo. Escucha siempre a tu cuerpo, duerme bien, aliméntate de forma saludable y no lo fuerces, podrías alargar el resfriado en vez de acelerar su cura.