13 mar 2019

Compartir en google plus

Llevas décadas viendo en la televisión productos denominados ‘light’ anunciados por mujeres delgadas que prometen ser la panacea en tu dieta de adelgazamiento, pero esos productos, lejos de ayudar, están dinamitando tu régimen alimenticio y te están impidiendo adelgazar además de ser muy poco recomendables. Toma nota de los alimentos que están saboteando tu dieta.

Edulcorantes artificiales

‘¿Azúcar o sacarina? Sacarina, que estoy a dieta.’, habrás presenciado este intercambio de frases en más de una ocasión en bares, restaurantes y sobremesas caseras. Pues ahora verás que no ayuda en absoluto tomar edulcorantes en la dieta, más bien todo lo contrario.

Según investigaciones del Instituto Weizmann de Rehovot en Israel, los edulcorantes artificiales (analizaron la sacarina, la sucralosa y el aspartamo), alteran la microbiota o flora intestinal facilitando el aumento de peso y elevando el riesgo de padecer diabetes tipo 2. ¿A que ya no te parece tan buena idea consumir edulcorantes artificiales para bajar de peso?

Los edulcorantes no se digieren, por lo que llegan al intestino y alteran el equilibrio de su flora bacteriana. Se ha observado que las personas que consumen frecuentemente sacarina suelen tener mayor nivel de azúcar en sangre y también es frecuente que sufran de sobrepeso.

Mermeladas y salsas ‘light’

También se venden como productos que van a ayudar a que tu dieta llegue a buen puerto, facilitando la pérdida de esos kilos de más y además siendo alimentos súper saludables. Pues bien, si te paras a leer los ingredientes de esas salsas, mermeladas, mayonesas, tomate… seguramente te encuentres con azúcar entre sus ingredientes, puede de almidón, féculas… ingredientes que van a aumentar la producción de insulina al elevar el nivel de azúcar en sangre.

Lo que hace la insulina es eliminar el exceso de azúcar en sangre ¿cómo? Almacenándolo en forma de grasa. ¿Cómo te quedas? Opta por salsas caseras con ingredientes saludables y olvídate de esas salsas industriales repletas de ingredientes poco recomendables.

Yogures desnatados

La errónea premisa de que la grasa es la gran culpable del aumento de peso sigue siendo la culpable de que productos como los yogures desnatados hayan quedado en el inconsciente colectivo como saludables y amigos de las dietas de adelgazamiento.

pinit unsplash

Lo que hace la industria para etiquetar estos productos como ‘light’ es restarles calorías sustituyendo el azúcar por edulcorantes artificiales (que ya has visto lo que hacen en tu organismo). Si el producto tiene un 30% de calorías menos que el original ya puede ser catalogado como ‘light’. así que la maniobra está servida.

Cereales integrales

¿Y esos anuncios de chicas esbeltas paseándose alegremente en ropa interior con un bol de cereales? La asociación de los cereales integrales con una dieta de adelgazamiento está tan arraigada que es frecuente encontrar dietas de personas del entorno más cercano que basan por ejemplo sus cenas en un tazón de cereales con frutas y leche desnatada. ¡Error!

Los cereales tienen un alto índice glucémico que no te va a permitir adelgazar, además si miras bien su lista de ingredientes seguramente encuentres grandes cantidades de azúcar o edulcorantes artificiales.

Lonchas de pavo

Seguramente sea el clásico entre los clásicos. ¿Quién no ha visto dietas en las que se desayune o cene con lonchas de pavo considerando que son un alimento totalmente ‘light’? Pues sentimos decirte que es un producto procesado que generalmente cuenta entre sus ingredientes con azúcar, fécula, conservantes, gelatinas y partes del animal que no son precisamente pechuga o pata.

Si vas a consumir embutido en lonchas fíjate en que tenga un mínimo de un 80% de carne y que no le hayan añadido azúcares. Si ves que está etiquetado como ‘categoría extra’ es que no lleva fécula añadida.

Si quieres seguir una buena dieta de adelgazamiento comienza eliminado los procesados de tu alimentación, aumentando el consumo de vegetales y proteínas de calidad. No caigas en la tentación de consumir alimentos etiquetados como ‘light’ por su apariencia de saludables porque ya has visto que no lo son y lo único que van a hacer es sabotear tu dieta y perjudicar tu salud.