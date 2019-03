13 mar 2019

La lisina es un aminoácido esencial para el organismo, indispensable para algunas funciones de cuerpo como la correcta absorción de algunos nutrientes. Es fundamental la ingesta de alimentos que contengan esta molécula para poder mantener una buena salud así que no te pierdas qué beneficios saludables puede aportarte y qué alimentos la contienen.

¿Qué es la lisina y qué beneficios tiene?

La lisina es un aminoácido esencial que no puede producir el cuerpo humano, esto quiere decir que vas a tener que incorporarlo a través de la dieta. Y dirás, vale, muy bien, ¿pero yo para qué quiero lisina en mi organismo? Pues atenta porque es más importante de lo que piensas.

Es uno de los tres aminoácidos que producen colágeno, y el colágeno, además de reafirmar y rejuvenecer la piel, ayuda a mantener sanas las articulaciones, cartílagos y huesos. Ayuda a absorber calcio y también a fijarlo. Como verás, es un micronutriente fundamental para mantener tu piel y tu esqueleto en perfectas condiciones.

Refuerza el sistema inmune ayudando a reducir las infecciones recurrentes causadas por el herpes simple y facilitando también la cicatrización de heridas. Es fundamental para el desarrollo del cuerpo humano, ya que estimula la hormona del crecimiento, y es muy útil a la hora de prevenir resfriados y gripes.

Un adulto necesitará más o menos 1,5 gramos de lisina al día, que si tienes una dieta variada en la que incluyas alimentos ricos en lisina tendrás tu dosis asegurada. Si necesitas una dosis mayor puedes suplementarla, esto sería en casos de infecciones virales, colesterol alto o patologías que lo requieran.

Alimentos ricos en lisina

Una vez que ya te has dado cuenta de que necesitas este aminoácido esencial en tu dieta te vamos a contar los alimentos que puedes consumir para aumentar los niveles de lisina en tu organismo y beneficiarte de sus propiedades saludables.

Las legumbres tienen un gran valor nutricional, siendo una fuente de proteína vegetal fabulosa. En las lentejas, el tofu, el tempeh, garbanzos, judias… podrás encontrar un buen contenido en lisina además de otros nutrientes como minerales y fibra.

En algunos frutos secos, semillas y también en granos vas a poder encontrar aporte de lisina. Por ejemplo, no dejes de consumir quinoa que es un superalimento que te va a aportar muchos nutrientes además de este aminoácido esencial. También el amaranto, los anacardos, los pistachos o las semillas de calabaza son alimentos ricos en lisina.

Los vegetales deberían ser lo más importante dentro de tu dieta saludable, son una magnifica forma de incluir vitaminas, fibra, minerales, antioxidantes y aminoácidos esenciales como la lisina a tu organismo. En los pimientos, los puerros, los espárragos, las espinacas o las remolachas puedes encontrar un buen aporte de lisina.

También en frutas como el mango, la pera, el albaricoque o el aguacate

Las proteínas de origen animal también son una gran fuente de lisina. Los huevos, la leche, el yogur, el pescado, marisco, carne de vaca, pollo y cerdo…

Aunque el cuerpo humano no produzca ese aminoácido esencial ya has visto que con la dieta puedes alcanzar fácilmente los niveles recomendados de lisina. No nos cansaremos de repetirte lo que decía Hipócrates, ’Que tu alimento sea tu medicina sea tu alimento y tu medicina tu alimento’.