13 mar 2019

Tener gases estomacales es algo muy común e inevitable en algunos casos. Las culpables son algunas bacterias que se alojan en el intestino las cuales podrían estimularse por problemas internos o reaccionar ante agentes externos.

Un problema que no tiene por qué llegar a convertirse en algo grave, pero sí puede que sea de los más molestos debido a sus síntomas: hinchazón, dolor abdominal, los propios gases e, incluso, estrés social. "Todos tenemos bacterias en nuestro intestino, que producen gas. De hecho, todos tenemos gases un promedio de 15 a 20 veces al día, ya sea flatulencias o eructos", explica Sophie Balzora, gastroenteróloga y profesora asistente de medicina en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. Por ello, es imprescindible conocer su origen y qué hábitos se deberían mejorar para reducir su recurrencia.

Deja de comer tanta fibra

La comida podría ser la culpable principal de los excesos de gas que tiene tu organismo. Cada persona es un mundo y puede que un alimento cause gases en una persona y en otra no. Sin embargo, existen culpables comunes. "Los grupos de alimentos clásicos son los ricos en fibra como el trigo integral y los granos, las frutas frescas y las verduras crucíferas como el brocolí, la col, las coles de Bruselas, etc", explica Felice Schnoll - Sussman, gastroenteróloga y directora del Centro Jay Monahan de Salud Gastrointestinal en Nueva York. "La fibra generalmente se recomienda para combatir el estreñimiento, pero puede causar gases si se consume en exceso", añade la experta. Así que la clave está, como en todo, en la moderación.

Eres sensible a un alimento y aún no lo sabes

Alimentos como los lácteos, pueden derivar con el paso del tiempo en intoleranterancias. O incluso, si no se es totalmente intolerante, los niveles de lactasa del cuerpo pueden ser más bajos de los que solían ser, lo que provoca que los lácteos se conviertan en alimentos problemáticos. "La persona intolerante a la lactosa experimenta hinchazón, calambres y flatulencia tan pronto como ingieren leche u otros productos lácteos", dice la Dra. Schnoll - Sussman.

La mejor forma de poner fin a los gases es prestar atención a tu cuerpo. Toma nota de los alimentos que consumes y lo que te hacen sentir. Así podrás conocer cuáles son los que podrían estar causando problemas y evitar consumirlos.

Estás tragando demasiado aire

La 'aerofagia' ocurre cuando se da una ingesta de aire en exceso como "beber bebidas carbonatadas, fumar, comer o beber demasiado rápido", explica la experta. Otra razón podría ser masticar chicle, chupar caramelos todo el día o respirar por la boca mientras se duerme.

Para terminar con este problema se recomienda optar por bebidas no carbonatadas, no hablar mientras se come o evitar los chicles y caramelos.

Evita las comidas copiosas

Las comidas copiosas pasan mucho más tiempo en digerirse y acumulan más gases que las comidas pequeñas y menos grasas. Esto puede ocasionar sensación de hinchazón y gases.

Haz sobremesa

Cada vez que terminamos una comida deliciosa nos tienta el sofá y echarnos una siesta pero esto lo único que hará es no dejarnos hacer bien la digestión y acumular gases en nuestro interior. Lo ideal sería salir a caminar o hacer algunos estiramientos diseñados para realizar la digestión y aliviar la sensación de hinchazón.

Ayuda a tu bacteria intestinal

Debido a que la causa principal de los gases son las bacterias, "los probióticos podrían ayudar a acabar con ellos", dice la experta. Puedes comer alimentos ricos en probióticos como el yogur griego o el kéfir, o simplemente agregar un suplemento a tu alimentación, si es más fácil.

Cambios hormonales también afectan

Aún no se sabe con certeza cuáles son las hormonas que provocan esta reacción, pero está comprobado que quienes lo padecen experimentan cambios evidentes en su actividad ingesta.

Para controlarlos y disminuir su recurrencia, se recomienda incrementar la actividad física y el consumo de agua.

