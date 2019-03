14 mar 2019

La endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por la existencia de tejido del endometrio fuera del útero, generalmente en ovarios, trompas de Falopio, vejiga urinaria o intestinos. En consecuencia, el endometrio se inflama y causa alteraciones haciendo que la menstruación resulte mucho más dolorosa y se tengan sangrados abundantes.

Por desgracia, esta enfermedad afecta alrededor del 10-15% de las mujeres y existen muchas dificultades para conocer con exactitud la prevalencia de la misma debido a que en muchos casos no se diagnostican. La directora de Médico de Merck, Isabel Sánchez Magro, explica que al tratarse de una enfermedad de origen desconocido, no se puede evitar su aparición aunque, "parece que son varios los factores que pueden estar relacionados con la enfermedad: la menstruación, la reproducción, el estilo de vida y los factores genéticos". Por ello, la prevención y los controles ginecológicos periódicos ayudan a evitar el agravamiento.

Síntomas

Los síntomas varían de una persona a otra y también dependen de dónde se sitúe el tejido endometrial que crece fuera del útero. Isabel Sánchez Magro, directora Médico de Merck, explica que "durante la menstruación presentan una mayor intensidad, mientras que modulan durante la gestación y la menopausia". Sin embargo, estos son los síntomas que más se dan, nos informa la experta:

- Clicos menstruales muy dolorosos (dismenorrea).

- Dolor durante o después del sexo (dispareunia).

- Dolor pélvico o parte baja del abdomen. Se trata de un dolor intenso y continuado. Es el tipo de dolor más común "responsable del 70% de los casos, motivo por el que las mujeres que lo presenten deben estar especialmente atentas", afirma la Dra. Isabel Sánchez Magro.

- Menstruaciones muy abundantes y pérdidas de sangre entre períodos.

- Fatiga, cansancio, falta de energía...

- La consecuencia más importante de esta enfermedad es la infertilidad. Según la experta, "se estima que el 30-50% de las mujeres con endometriosis son estériles. En estos casos, la reproducción asistida (FIV/ICSI) es una alternativa para quienes desean ser madres y no lo consiguen de manera natural", y añade, "un dato muy elevado si tenemos en cuenta que esta enfermedad afecta a 176 millones de mujeres en el mundo (1,5 de ellas en España).

Diagnóstico

La endometriosis es una enfermedad crónica de origen desconocido. Sus síntomas cambian de una mujer a otra, a lo que se le suma la idea tradicional de 'es normal que la regla duela', lo que hace que muchas mujeres retrasen la visita al ginecólogo por creer que es algo 'natural'. Y es que, esta aceptación de normalidad del dolor menstrual puede hacer que pasen varios años hasta que la endometriosis sea diagnosticada. La Dra. asegura que "si este dolor se produce de manera habitual, conviene pedir cita con el ginecólogo para que evalúe el estado de los ovarios".

Todo depende de la predisposición de la persona en realizarse las revisiones ginecológicas periódicas. Una vez detectado, el profesional le indicará el grado en el que se padece: mínima, leve, moderada o severa, según la cantidad y tamaño del endometrio fuera del útero.

Tratamiento

Para tratar el dolor y evitar que la enfermedad siga desarrollándose, suelen ser efectivos los tratamientos hormonales añadiendo, si es necesario, analgésicos. Aunque en la mayoría de los casos la endometriosis puede tratarse simplemente con el anticonceptivo adecuado.

En el caso de que no fuera suficiente, podría ser necesaria intervención quirúrgica para eliminar el endometrio que crece fuera del útero. Se puede realizar mediante laparoscopia, con lo que la cirugía sería mínima y no solo reduce los síntomas si no que también detiene la evolución de la enfermedad, mejorando mucho la calidad de vida de la paciente.

