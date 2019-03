19 mar 2019

Lo nórdico está de moda, su filosofía y estilo de vida, hygge y lagom, su interiorismo, sus novelas, sus series, su ropa y también su dieta. La OMS recomienda la llamada nueva dieta nórdica al considerarla tan sana como la mediterránea y capaz de prevenir ciertas dolencias. ¿Quieres saber en qué consiste esta dieta?

¿En qué se basa la nueva dieta nórdica?

Tras observar que en los países escandinavos no había prácticamente problemas de obesidad, los expertos se fijaron en su dieta. La OMS la considera tan saludable como la dieta mediterránea y afirma que pueden ayudar a reducir la tasa de enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer.

Los países escandinavos tienen un elevado consumo de pescado azul, frutos rojos, verduras, granos enteros, nueces, mariscos y cereales. Nuestro aceite de oliva ellos lo sustituyen por aceite de colza o canola que, aunque cuenta con menos antioxidantes que el de oliva, resiste mejor el calor y no se oxida no llegando a ser potencialmente tóxico si se expone a altas temperaturas.

En la nueva dieta nórdica se consumen con moderación yogurt, queso, huevos y carne de caza, seguramente te habrás acordado también de sus famosas albóndigas. Comen muy excepcionalmente carne roja y evitan los alimentos procesados, la comida rápida y el azúcar.

En la investigación Effects of an isocaloric healthy Nordic diet que se publicó en Journal of Internal Medicine y que fue llevada a cabo por más de treinta médicos de universidades y hospitales de Noruega y Suecia, se llegó a la conclusión de la “la Nueva Dieta Nórdica reduce en un 10% el riesgo de sufrir enfermedades coronarias”.

En este estudio pacientes con problemas cardiacos mantuvieron durante seis meses una estricta dieta nórdica, aquí si que se prohibía el consumo de carne roja, lo lácteos bajos en grasa y la ingesta de azúcar era casi nula. En el grupo de control si que se permitía el consumo de mantequilla y de carne roja.

Contras de la Nueva Dieta Nórdica

Ya hemos dicho que sustituyen nuestro preciado oro líquido, el aceite de oliva, por aceite de canola (colza) que cuenta con menos antioxidantes.

También se advierte que el pescado azul, como el salmón o el atún, sobre todo si se consumen crudos, tiene un alto contenido en mercurio, por lo que, aunque aportan grasas Omega-3 necesarias para el organismo, también añaden metales pesados perjudiciales para el organismo. La recomendación es combinar distintas variedades de pescado y cocinarlos de maneras diferentes para poder reducir esos niveles de mercurio.

La cesta de la compra con la dieta nórdica se encarecería frente a la mediterránea. Tampoco se ha demostrado que mejore la sensibilidad a la insulina pero sí que reduce las posibilidades de contraer diabetes tipo 2.

Una conciencia eco

Está claro que en cada región se realiza la dieta que se corresponde con los alimentos que ofrece la zona, y en los países escandinavos se han adaptado muy bien a sus medios. La diferencia más marcada entre el consumidor nórdico y el mediterráneo es que en los países escandinavos se tiene una marcada conciencia ecológica y le dan mucha importancia al producto, su origen y cómo se han obtenido.

Comer productos de calidad de temporada, preferiblemente ecológicos, de una forma equilibrada y variada, dando prioridad a los vegetales, carnes blancas, cereales, granos y semillas, dejando a un lado los alimentos procesados y el azúcar, es una de las mejores formas para mantenerte sana. Como en todo, y citando un aforismo aristotélico, en el término medio se encuentra la virtud.