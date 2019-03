19 mar 2019

Cuando hablamos de contar calorías, en realidad lo que debería contarse es el gasto energético que requiere el cuerpo durante el día. “Cada persona tendrá un requerimiento diferente, en función de su estilo de vida, estado de salud... no es lo mismo un anciano que un joven deportista de 25 años o una mujer embarazada” nos explica la experta en nutrición Inmaculada Canterla.

Dado que las necesidades energéticas son individuales, para saber cuántas calorías hay que consumir, primero pregúntate quién eres (hombre, mujer, anciano, embarazada...) y cómo es tu vida ( sedentaria, deportista, saludable...).

Una vez definido el aporte calórico podrás hacer un cálculo aproximado, sin volverte loca, para comprobar que no pecas por defecto ni por exceso. “Por exceso nos puede repercutir en una acumulación de energía, que se almacena en el cuerpo en forma de hidratos de carbono primero (glucógeno) y posteriormente, si no se consume, en grasa” explica Inmaculada Canterla, “por defecto, nos traerá problemas metabólicos, ya que el cuerpo no tendrá energía suficiente para sus necesidades básicas” concluye.

Por último, también es importante decidir de dónde van a venir esas calorías, “obviamente, lo mejor es que vengan de una dieta equilibrada, con las proporciones coherentes de hidratos de carbono, proteínas y grasas (recordemos que las grasas “buenas”, son muy buenas y necesarias)”, aclara la experta.

Consejos para no contar calorías

Canterla expone que “es importante intentar seguir unos horarios de comidas y evitar picar entre horas”.

Bebe mucha agua para mantener el cuerpo hidratado

Cuidado con los aperitivos. Puedes picar, pero que sean snacks saludables como, por ejemplo, los frutos secos que están cargados de grasas buenas y nutrientes.

Si se comen helados, que sean caseros. Y si no, escoger mejor los helados de hielo.

Los tipos de cocción de los alimentos también influyen en el número de calorías que se ingieren.

Si practicas algún deporte que te motive, podrás despreocuparte de “echar cuentas”.

Como dice Beatriz Larrea, Nutricionista holistica, “en vez de contar calorías, cuenta nutrientes y disfruta de tus comidas. Un refresco 'light' puede tener cero calorías, pero no es bueno para tu cuerpo. Sin embargo, unas aceitunas tienen bastantes calorías pero son buenísimas para tu salud”.

