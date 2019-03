20 mar 2019

Ya sabes que beber agua es importantísimo para la salud pero es verdad que muchas veces cuesta. Se recomienda beber a diario entre 6 y 8 vasos de agua aunque esto dependerá de varios factores como pueden ser la edad, la complexión o la actividad física que realices. Si quieres incorporar los vasos de agua necesarios en tu día a día sin esfuerzo apúntate estos sencillos trucos.

Beneficios de beber agua

Beber agua es un hábito muy saludable que repercute en todo tu cuerpo, incluso la piel y el pelo se ven más bonitos cuando el organismo está correctamente hidratado.

Mejora la función renal, facilita la eliminación de toxinas y sustancias de deshecho, contribuye al buen funcionamiento digestivo y a facilitar el tránsito intestinal combatiendo el estreñimiento.

Bebiendo agua aumentará tu energía y evitarás mareos, dolores de cabeza y la sensación de debilidad que sobreviene si no bebes lo suficiente. Si en algún momento del día sientes debilidad y dolor de cabeza, no lo dudes, necesitas beber agua.

Tu corazón te lo agradecerá porque reduce el riesgo de sufrir problemas coronarios e incluso alejar enfermedades como el cáncer de colon. También mejora el rendimiento físico.

Trucos para beber más agua

Ten siempre agua a mano, esto puede parecer obvio pero hazlo. Si tienes una botella en el bolso, en tu bolsa del gym, en tu mesa del trabajo… te será más fácil beber. En los trayectos de la jornada especialmente acuérdate de beber agua e intenta que tu botellita del bolso esté vacía al final del día.

Bebe un vaso de agua al levantarte, te ayudará a despejarte, a oxigenar tu cerebro y a alejar los dolores de cabeza matutinos. Puedes tomarla templada con limón, un remedio Ayurveda antioxidante que aseguran que ayuda a eliminar toxinas y a limpiar el tracto digestivo.

Dale al agua más sabor infusionando fruta, no sabes lo riquísima que está y lo fácil que se bebe. Venden botellas infusionadoras en las que puedes meter la fruta que quieras para darle aroma al agua (manzanas, fresas, frutos rojos, limón, pepino…) y llevarlas contigo para tomarlas a lo largo del día o bien puedes hacer en casa una jarra con fruta o por ejemplo mezclarlas con jengibre, pepino, hierbabuena… tendrás un refresco saludable siempre a mano en tu nevera.

Dile sí a las infusiones, eso sí, ¡sin azúcar! Son una manera de incorporar más agua en tu jornada fácilmente. Rooibos, té verde, poleo menta, chai… tienes un mundo para elegir y siempre ofrecen un momento de calma y sosiego reconfortante, que también es un plus.

Pon un vaso en tu mesilla de noche, así no te dará pereza levantarte para beber mientras estás leyendo antes de acostarte o si tienes algún despertar nocturno.

Como verás hay muchos trucos para beber más agua, incluso hay Apps que te pueden ayudar a conseguir tu meta de ingesta de agua diaria a través de alarmas que te avisarán de que es la hora de beber otro vaso.

Beber agua también te puede ayudar a adelgazar

¿Sabías que a veces nuestro cerebro confunde el hambre con la sed? Si tienes hambre entre horas bebe un vaso de agua y espera unos minutos. Si la sensación de hambre ha desaparecido es que solo tenías sed. Así evitarás picar de más entre horas y te permitirá controlar mejor el peso.

Beber agua también va a ayudarte a reducir la retención de líquidos combatiendo la hinchazón y la pesadez. Ya sabes que muchas veces no es un problema de grasa... A veces te preguntarás por qué no te entran esos pantalones que te encantan y te hacen tipazo. No te deprimas, puede ser retención de líquidos así que ¡bebe agua!

Otro de los clásicos es llegar a la mesa hambrienta y comer de forma compulsiva. Apunta este truco: tener la costumbre de beber un vaso de agua media hora antes de las comidas te ayudará a moderarte después en la mesa porque estarás saciada antes. ¡Haz la prueba!