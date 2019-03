25 mar 2019

Nos encantan las infusiones y en los últimos tiempos están más de moda que nunca, en particular el té verde es de las que más fama tiene (por no decir la que más) gracias a sus múltiples beneficios. El problema del té verde es que no se puede tomar a cualquier hora del día, sin embargo el té kukicha japonés cuenta con todas sus propiedades y no tiene apenas teína. Toma nota de todo lo que puede hacer esta legendaria bebida asiática por tu salud.

Como el té verde o el té negro, el té kukicha se elabora a partir de la planta Camelia Sinensis, la diferencia está en las partes de planta que se utilizan y la forma de producción. El kukicha es también llamado el té de los 3 años porque sus ramitas y tallos se cortan cuando tienen tres años.

Una vez cortadas ramas y tallos, se clasifican y se tuestan para darle ese sabor único y ahumado al té kukicha. De hecho el origen de esta clase de té verde es muy humilde y se consideraba el té de los pobres ya que se elaboraba con los restos de los otros tipos de té que ya habían vendido o entregado los campesinos de la región.

Propiedades del té kukicha

Al ser un té con muy poca teína (solo tiene entre un 0,5 y un 1% de cafeína) vas a poder tomarlo en cualquier momento del día sin que afecte a tu descanso. ¡Es un gran punto a su favor!

Una taza de té kukicha contiene hasta 13 veces más calcio que un vaso de leche, impresionante ¿verdad?. Pero eso no es todo, es rico en vitaminas y minerales lo que le hace una buena opción para personas de todas las edades, incluso niños.

Contiene antioxidantes como la Vitamina C (contiene el doble de Vitamina C que una naranja) y también Vitamina E, además de zinc, fósforo y manganeso. Gracias a su aporte en minerales es muy recomendable en etapas de desarrollo y para mantener huesos y dientes fuertes, ayudando a prevenir osteoporosis y caries.

Aunque por si mismas la Vitamina C y la E son antioxidantes, al contener el té kukicha catequinas (flavonoides), su efecto se multiplica teniendo un mayor poder antienvejecimiento al evitar la perioxidación lipídica. La proteína de la leche contrarresta este efecto así que recuerda no tomar nunca este té con leche.

Beber kukicha te va a ayudar a regular y reducir los niveles de azúcar en sangre, eliminar toxinas, proteger las mucosas y fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos. Tiene efecto energizarte y revitalizan por lo que es perfecto para combatir la astenia primaveral y en periodos de convalecencia.

También tiene propiedades diuréticas por lo que vas a poder combatir la retención de líquidos y la hinchazón, una bebida perfecta para la llegada del calor porque este té se puede consumir tanto caliente como frío, incluso le puedes añadir cáscara de limón, granos de pimienta negra, jengibre, cardamomo o una rama de canela para darle otro toque.

Cuando hagas tu taza té no olvides dejarlo reposar de 2 a 3 minutos, nunca más de 5 minutos porque puede amargar al igual que lo hace el té verde clásico.

Cuenta la leyenda que aquellos que beben té kukicha elaborado con la planta que se cosecha en el día 88 después del primer día de primavera conservarán un estado de salud envidiable y tendrán una vida más longeva. Como no podemos saber a ciencia cierta qué día cosecharon el té, quedémonos con todas las propiedades saludables que te hemos contado, que no son pocas y, en cualquier caso, al menos disfrutarás de una deliciosa taza de té.