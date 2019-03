25 mar 2019

El Grupo de Vigilancia de Medicamentos Falsos de la OMS lanzaba la alerta hace un par de semanas. Tanto en Europa como en América se estaba vendiendo un medicamento falso como si fuera Iclusig, un fármaco para la leucemia, tanto a través de distribuidores como de internet. Con el mismo aspecto que el medicamento oncológico, el producto falso solo lleva en su composición paracetamol y ni rastro del ingrediente activo (ponatinib), pero eso sí, se vende a unos 5000 euros la caja de 15 mg o de 45 mg. Las consecuencias de esta estafa están aún por determinar, pero los afectados se sienten víctimas de un afán de lucro que no tiene el mínimo respeto por la vida y el sufrimiento ajenos.

"Por suerte, los modelos de Sanidad y de farmacia españoles reducen mucho este tipo de riesgos. Por un lado, nuestro sistema sanitario asegura atención médica gratuita y financia en gran parte los fármacos que recetan los médicos. Por otro, el 99% de los españoles tienen una farmacia al lado de su casa, lo que disminuye las probabilidades de comprar medicamentos a través de internet. Podemos decir que la nuestra es una situación de privilegio a nivel mundial", declara Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), que agrupa a todos los colegios provinciales y a las 22.000 farmacias de España.

Una tendencia al alza

¿Quiere eso decir que los españoles no compran fármacos on line? La respuesta es no. Solo en 2016, la Agencia Española del Medicamento investigó 993 páginas web por venta ilegal de medicamentos, lo que supone un 176% más que el año anterior. Y el año pasado, en una redada de ámbito mundial, Interpol incautó 500 toneladas de productos farmacéuticos ilícitos que se ofrecían a través de la red. La lista incluía desde antiinflamatorios a analgésicos, pasando por antibióticos, fármacos para la diabetes, la enfermedad de Parkinson, le hipertensión, la disfunción eréctil, el VIH, la ansiedad, el insomnio, esteroides anabólicos, productos adelgazantes y suplementos nutricionales. Enmarcada dentro de la Operación Pangea, la acción se saldó con 859 detenciones en todo el mundo y el cierre de 3.671 páginas web. Actuando en coordinación con autoridades policiales, aduaneras y sanitarias de 116 países, incluida España, se incautaron también más de 110.000 dispositivos médicos, como jeringuillas, lentes de contacto, audífonos e incluso instrumentos quirúrgicos.

Sin principio activo se descontrola la enfermedad; si hay demasiado se producen reacciones.

Las autoridades españolas son conscientes del problema que representan estos sitios web y del riesgo que suponen los medicamentos falsos que venden desde hace años. Ahora, se han tomado medidas concretas contra ellos y se ha puesto en marcha el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM). Aprobado por normativa europea, este sistema se aplica a toda la cadena de valor del medicamento, lo que incluye a fabricantes, distribuidores y farmacéuticos. "Las farmacias españolas lo pusieron en marcha el pasado 9 de febrero, tal como exigía la normativa europea", explica Jesús Aguilar.

Este sistema consiste en incorporar dos dispositivos a cada fármaco: por un lado un código (Datamatrix), que identifica cada envase de medicamento, y por otro un sello o precinto contra manipulaciones en el embalaje, que permite al farmacéutico comprobar visualmente si este ha sido manipulado o no. "Esta doble seguridad se aplica tanto a los medicamentos con receta como a aquellos que no la necesitan pero que son susceptibles de ser falsificados", aclara el presidente de los farmacéuticos.

La creación de este nuevo sistema era una medida necesaria, porque las consecuencias de adquirir fármacos ilícitos pueden ser dramáticas. En 2010, y solo en China, murieron unas 191.000 personas por consumir medicamentos falsificados. Ya en 1995, durante una epidemia de meningitis en Níger, inocularon a 50.000 personas con una vacuna falsificada; la ineficacia de la falsa vacuna motivó la muerte de al menos 2.500 personas. Otro drama ocurrió ese mismo año en Haití, donde murieron 89 niños por consumir un jarabe que llevaba una sustancia empleada habitualmente como anticongelante para vehículos.

Así se falsifican los medicamentos: Las organizaciones que trafican con fármacos falsificados utilizan métodos cada vez más avanzados para evitar la detección e identificación de sus productos. Estos son los más frecuentes:

Ausencia del principio activo indicado en el envase. El medicamento no produce el efecto terapéutico deseado.

Dosificación incorrecta del principio activo. Son productos con dosis inferiores a las indicadas en el envase, con el consiguiente riesgo de fracaso terapéutico y pérdida de control de la enfermedad.

Sustitución del principio activo. Lo más común es que lo sustituyan por otro principio activo con actividad similar, pero más barato y menos potente.

Presencia de impurezas o sustancias tóxicas (talco, tiza, ceras, pinturas industriales, pesticidas y otros derivados del petróleo).

Manipulación del envase o prospectos falsos. Se manipula el embalaje para aumentar la fecha de caducidad de medicamentos ya caducados.

Más información: Campaña Comisión Europea/www.portalfarma.comProfesionales/medicamentos/medicamentos-internet/

Terribles efectos

"Sea como sea, la falsificación de fármacos tiene gravísimas consecuencias, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto", añade Jesús Aguilar. En caso de ausencia total o parcial del principio activo, pueden producir pérdida del control de la enfermedad; si las dosis de principios activos son demasiado altas, hay posibilidad de que provoquen reacciones por sobredosificación; si el producto está contaminado, generaría intoxicaciones; si se trata de antibióticos sin receta, pueden acelerar la aparición de cepas bacterianas multirresistentes. En cualquier caso, los efectos adversos pueden suponer tratamientos costosos, hospitalizaciones e incluso fallecimientos. Por no hablar de la pérdida de confianza del paciente en el medicamento legal.

No todos estos fármacos ilícitos son falsos, también se venden los no autorizados y los retirados por seguridad.

"Hay distribuidores sin escrúpulos que introducen cualquier cosa en el sistema, aunque no tenga las necesarias garantías de seguridad y eficacia", añade Carmen Peña, expresidenta de la poderosa Federación Farmacéutica Internacional (FIP), que representa a más de cuatro millones de farmacéuticos de todo el mundo. "Sabemos, por ejemplo, que existen organizaciones criminales internacionales que hacen su agosto vendiendo benzodiazepinas o barbitúricos on line sin ningún control. Muchos de los compradores son personas que los consumen en soledad y sin supervisión, lo que les hace tremendamente vulnerables si tienen una reacción adversa", añade esta experta.

Efectos secundarios

"Comprar diazepam y otras benzodiazepinas on line es fácil, cómodo y te asegura el anonimato, pero puede salirte muy caro", explica Marisa Ortega, que dejó de comprar ese medicamento a través de internet cuando un día comprobó que la pastilla que había tomado para el insomnio le había tenido más de 36 horas dormida y que, cuando despertó, no recordaba en absoluto cuándo había comido el yogur y las galletas que tenía en la mesilla. "Lamentablemente, la mayoría de las personas que compran fármacos ilícitos on line no tienen conciencia del peligro que entrañan. Porque no solo están los medicamentos falsificados; están también los no autorizados o retirados por motivos de seguridad, que se siguen ofreciendo ilegalmente", añade Carmen Peña.

Comprar bien

¿Cómo podemos estar seguros de que lo que adquirimos por internet es un fármaco legal? Para no correr riesgos hay que cumplir estos requisitos: Solo es posible adquirir medicamentos que no requieren prescripción. Hay que comprarlos en páginas web de farmacias física y legalmente autorizadas. En la web debe aparecer reconocible el logotipo común europeo.

Antes de la dispensación on line, el profesional farmacéutico debe hacer un asesoramiento personalizado y dejar registro de todo ello. "Aunque la vigilancia nunca termina, el nuevo sistema va a proteger a los españoles del riesgo de consumir fármacos ilícitos, ineficaces o peligrosos", concluye Jesús Aguilar. No solo está en juego la salud de las personas, sino también la confianza en los medicamentos reales y en el sistema de salud.

