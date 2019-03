26 mar 2019

¿Qué podrían tener en común la actriz Gwyneth Paltrow, la modelo Elsa Hosk, el actor Robert de Niro, el cantante Pharrell Williams y la ‘socialité’ Kim Kardashian? A priori parece que nada más allá de su poder mediático, unas casas de infarto y una abultada cuenta que muchos querríamos tener en el banco. Pero nada más lejos de la realidad, en este caso hablamos de algo tan sencillo que nosotros mismos podríamos ocupar un puesto en la misma lista que ellos, aplicarlo en nuestra vida diaria y engrosar su número de adeptos junto con estas ‘celebrities’. Todos ellos consumen esta bebida cargada de beneficios que no dudan recomendar y que alguno ya califica de “milagrosa”: el zumo de apio.

El zumo de apio llegó dispuesto a revolucionar las redes sociales de la mano de un movimiento que incluso tiene su propia cuenta de Instagram (@celeryjuicebenefits), iniciado por el polémico Anthony William, quien afirma que tomar 500 mililitros de zumo de apio puro en ayunas es lo mejor que podemos regalarnos para fortalecer nuestra salud, especialmente para aquellos que padecen enfermedades autoinmunes. ¿Pero por qué vuelve a salir ahora a la palestra? Básicamente, gracias a que la mediática hermana del clan Kardashian lo publicase recientemente en sus ‘stories’ como posible remedio o ayuda para combatir la psoriasis que ataca su piel desde hace un tiempo.

Si nos fijamos en el número de personas que lo consumen y lo comparten a diario en sus redes sociales augurando beneficios increíbles, parece ser la nueva panacea, ¿pero cuánto hay de real? Pues bien, a pesar de no ser un alimento que invite precisamente al paladar, este vegetal crujiente rico en agua destaca por ser una excelente fuente de vitaminas A, K, C y B, betacarotenos y minerales como el potasio, el magnesio o el fósforo. Según estudios realizados, supone una buena fuente de antioxidantes, además de mejorar el funcionamiento intestinal y combatir los radicales libres responsables del envejecimiento y la degeneración celular. Por si fuera poco, es un diurético natural, contribuye a la circulación de la sangre y ayuda a regular la presión arterial. Lo cierto es que buenos motivos para consumirlo, no le faltan.

El sabor no es precisamente el más agradable y menos si se ingiere a modo de licuado, en ayunas y sin combinar con otras frutas ni verduras (como son el pepino o la lima), tal cual recomienda William. A la hora de prepararlo, deberás lavar el tallo y cortarlo en piezas grandes, pasarlo por la licuadora sin agregarle agua y colarlo con la ayuda de una tela especial para filtro, como la que se utiliza para el café. Después de hacerlo, tómalo inmediatamente. La opción más cómoda sería por la mañana, en ayudas y quince minutos antes de ingerir ningún otro alimento. Si de este modo te resulta difícil, prueba a integrarlo en un zumo o un ‘smoothie’, ¡que las mañanas no están hechas para sufrir! ¿Te atreves a probarlo?

