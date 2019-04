1 abr 2019

Adriana Royo tiene un plan. Se llama "Recupera tu dignidad" y consiste en apagar el móvil, el ordenador, los ruidos y los mil aparatos a los que vivimos enganchados. "Nada de libros, de cigarros o de bebidas. Nada de muletas. Solo siéntate en el sofá. Tú contigo, sin más. A ver cuánto tiempo aguantas". En su libro Falos y falacias (Arpa), un tratado de todo lo que va mal en nuestra vida sexual y sentimental, la joven terapeuta nos habla de esta y otras estrategias para mejorar la autoestima y (¿misión imposible?) salvarnos de Tinder y sus clones.

Cada vez gestionamos peor la ambigüedad del ser humano. Nos exponemos, pero de forma hueca".

Mujerhoy "Tinder es un bufé del sexo", ha dicho en una entrevista. ¿Qué efectos secundarios puede tener ese atracón? ¿Bulimia? ¿Anorexia?

Adriana Royo Tinder activa la gula, como cuando vas a un bufé y te hinchas de carne, pescado, arroz, pasta, un poco de pastel de queso y algunos bollos. De pronto te apetece todo en lugar de saciarte con una cosa. No tienes suficiente y quieres más porque piensas que, si sigues echando comida en el plato, encontrarás algo mejor. Como los romanos cuando vomitaban para seguir comiendo. Tinder activa en nosotros esa gula en versión emocional. Y con ella la incapacidad para disfrutar.

Mujerhoy Después de leer su libro, uno se queda con la sensación de que vivimos una gran estafa en asuntos sentimentales...

Adriana Royo Es que nos relacionamos sobre todo desde la estafa. La autoestafa más bien. Primero nos engañamos a nosotros mismos, luego a los otros. Enmascaramos nuestros defectos con falsas virtudes y nuestros miedos con justificaciones y excusas, con tal de ser aceptados y amados.

Mujerhoy ¿Hay más miedo a crear intimidad con una pareja del que había, por ejemplo, en la generación de nuestros padres?

Adriana Royo Hoy existe una hiperexposición de la intimidad, pero es una "intimidad" superficial en la que no mostramos nuestra vulnerabilidad. La intimidad real nos la guardamos para nosotros mismos. Es decir, nos exponemos, pero de forma hueca, por eso nos cuesta establecer vínculos desde lo sólido. Pero la intimidad en una pareja es inevitable. El problema viene cuando no quieres ver la parte donde también hay miserias. Como en el consumo, nos es más fácil comprar otra licuadora que arreglar la que tenemos. Lo mismo con las relaciones y las parejas. Cada vez gestionamos peor la ambigüedad del ser humano. Como persona tengo un lado estupendo y genial, generoso y humilde; y otro envidioso, orgulloso y mentiroso. Aceptar eso de ti misma es algo íntimo, pero si no miras ahí y no lo aceptas no podrás aceptarlo en tu pareja.

Mujerhoy ¿La solución pasa necesariamente por cerrar nuestras redes sociales?

Adriana Royo No creo que se reduzca a eso, claro. Se trata más bien de confrontar el miedo y aprender a amar nuestra sombra; dejarnos apoyar, mostrarnos vulnerables y amarnos desde lo más frágil del ser humano, que a la vez es lo más fuerte. Conocernos, aprehendernos a nosotros y desear aprehender al otro, yendo más allá de lo que el otro vende, o de lo que uno mismo vende.

Mujerhoy En ese contexto, ¿hay un modo sano de enamorarse y quitarse la máscara neonarcisista?

Adriana Royo Creo que hay dos tipos de enamoramiento. Por lo general, cuando nos enamoramos vemos lo que queremos en el otro, lo que encaja en nuestra fantasía. Y si hace falta, rellenamos los vacíos y deformamos la realidad con tal de que encaje. En este caso, el enamoramiento es una especie de locura transitoria en la que no veo al otro, sino un espejismo de lo que quiero ver. En el segundo caso, si te enamoras de alguien porque lo ves tal y como es, incluidos sus defectos, entonces sí estás más cerca del amor.

Finge un orgasmo si quieres, pero no desde el autoengaño, la ignorancia o la inercia".

Mujerhoy Su trabajo consiste a menudo en "desprogramar la sexualidad" de un adulto... ¿Cómo se hace eso?

Adriana Royo Yendo hacia atrás en la vida de una persona, repasando su historial biográfico y las experiencias que le marcaron. Cuando el niño es pequeño, empieza a descubrir su propia sexualidad. Esa etapa será determinante en el tipo de sexualidad que tendrá después. No será lo mismo un niño al que le dejan experimentar y al que se le normaliza la sexualidad que uno que crece con culpa y al que castigan por tocarse o le juzgan por tener excitación o experimentar deseo. Hay muchas familias que tienen creencias que pueden ir en contra de la naturaleza de un niño, quien, para sentirse aceptado y amado, deberá renunciar, inconscientemente a una parte de sí mismo. Con el tiempo, inevitablemente esa parte saldrá a la superficie, y muchas veces en forma de síntoma, de adicción o de disfunción. Desaprender consiste en ir al momento justo donde se empezó a generar lo que ha provocado el síntoma y cambiarlo.

Mujerhoy Y hablando de demonizar conductas, ¿por qué tanto drama con fingir un orgasmo? ¿No puede ser solo un mecanismo adaptativo de supervivencia?

Adriana Royo A veces se puede usar como un mecanismo de defensa, por supuesto. Otras, para encubrir la vergüenza o la culpa de no querer tener sexo. La cuestión no es si fingir orgasmo o no, sino que cada uno se pregunte para qué lo hace y cómo le sienta. Si quieres fingir, finge, pero sé consciente por lo menos de para qué lo haces. No desde la ignorancia, el autoengaño o la inercia.

Mujerhoy ¿Es cierto que, por culpa de la pornografía on line, hay toda una generación de chicos acomplejados con sus erecciones y una legión de chicas deseando someterse a una vaginoplastia?

Adriana Royo No es culpa de la pornografía, o de la publicidad, o de las películas o de la industria de la moda. Toda esa presión saca a la luz el narcisismo de cada uno, sí, pero no lo crea. Lo intensifica, pero no lo origina. Aunque es cierto que mires donde mires te muestran imágenes perfectamente retocadas y, desde luego, poco humanas. Vivimos la era de la imagen satinada y pulida, de la superficie, de la máscara, y claro, la máscara hay que cuidarla. Porque si nos "amamos" desde las máscaras preferimos tener una siempre nueva ¿no?, no una vieja y ajada. Por ello, la cirugía plástica es todo un tema hoy en día. Según las estadísticas de la ISAPS, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, se realizan una media de 20 millones de intervenciones estéticas en todo el mundo.

Mujerhoy Esa lucha contra el estereotipo es una de las que ha abrazado el feminismo desde hace décadas. ¿A qué se refiere exactamente cuando habla de feminismo industrial en su libro Falos y falacias?

Adriana Royo Yo, el feminismo auténtico lo veo cuando un mujer lucha en el Amazonas para que no se maten más clanes indígenas ni se talen más bosques para construir hoteles. Lo veo cuando una mujer o un hombre están hasta arriba de estrés y de trabajo tratando de que sus hijos crezcan sanos. Lo veo cuando alguien ayuda a otro porque sí, sin esperar retribución de ningún tipo. Cuando eres vulnerable y estás expuesto a que te hieran. Cuando alguien sostiene a otro que está mal por amor. Cuando alguien se pregunta a sí mismo cómo es; cuando alguien se quiere conocer a sí mismo; cuando se es autocrítico y se transgrede lo que en principio se debe hacer y se hace lo que dicta la libertad. Cuando alguien tiene responsabilidad afectiva. Lo veo en la acción y en la palabra de las que han hecho acción. No lo veo en un tuit, un post, ni en mí, por esto que acabo de decir...

Mujerhoy Entonces el feminismo industrial es todo lo demás, como cuando las firmas de moda low cost -y también las de lujo- hacen camisetas con mensajes feministas...

Adriana Royo Completamente. Aquí cada uno quiere pillar la ola. Hollywood, el mundo de la música, del periodismo, de la moda, del teatro, de la literatura, se publican ensayos, novelas... ¡Hasta novelas históricas feministas! El capitalismo fagocita todo, incluida una lucha social.

Mujerhoy ¿Como describiría a una "feminista mainstream"?

Adriana Royo La persona que se autoproclama feminista sin tener una base. Sin conocimiento, ya no de la historia o de la filosofía, o de la historia de su propia abuela, sino sin el propio autoconocimiento de género. Es importante conocer cómo es una consigo misma. ¿Te respetas a ti misma? ¿Cómo eres cuando te sientes abusada, qué haces, pones límites? ¿Cómo eres en pareja, con tu familia? ¿Cómo tratas y te dejas tratar? Puedes proclamarte lo que quieras, pero si no te conoces, el mensaje estará vacío, no tendrá fondo, solo forma.

Nuestros teléfonos móviles son como una botella en manos de un alcohólico".

Mujerhoy "Instagram es una droga muy bien vista", dice en su libro. Vale, ahora explíqueme por qué valdría la pena el esfuerzo de desintoxicarnos.

Adriana Royo Nuestros teléfonos móviles y cómo los usamos son como una botella de alcohol. Y como borrachos, llevamos nuestra botella cada día en la mano y bebemos constantemente. Así que si en algún momento la perdemos de vista, tenemos síndrome de abstinencia. El adicto es adicto porque pierde progresivamente el contacto con el mundo, las experiencias y las personas reales. Emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de dopamina, le cuesta controlarse y se reducen sus actividades cotidianas en pos de la ingesta de atención. Adapta su sistema de creencias para consumir y poco a poco se disocia de sus propias emociones con tal de seguir segregando cada vez más dopamina y activar su sistema de recompensa. Ya no se relacionará con otros, sino que se relacionará para obtener su droga. Si queremos escoger ser adictos, perfecto, pero que sea una decisión consciente.

Mujerhoy Con tanto adicto, me imagino que tendrá la consulta llena...

Adriana Royo Hoy en día en las ciudades hay básicamente dos patologías: la ansiedad y la depresión, que son dos caras de la misma moneda. Hay mucha soledad, aislamiento, estrés y mucho juicio. Cada vez se necesitan más espacios donde no se juzgue al otro. Es una pena que haya que pagar para que alguien pueda ser mirado, apoyado y abrazado sin el peso del juicio.

Mujerhoy Volviendo a Tinder, sabe usted que, según los datos de esa red social, la mayoría de sus usuarios hombres le dan swipe a la derecha a todas las que le salen en la pantalla, con la esperanza de que una o dos le respondan a un escueto "Hola"? ¿Qué les pasa a sus pacientes hombres?

Adriana Royo Pues hay varios motivos por los que un hombre acude a consulta, pero al final, el origen de sus síntomas son los mismos que los de las mujeres. Somos humanos, tenemos mente y emociones, tenemos cuerpo, no deberíamos distinguirnos por género en estos asuntos. Lo que hay es inseguridad, carencias, miedos, aprendizajes que nos limitan, soledad y falta de confianza. Experiencias de cuando somos pequeños que nos han dolido y hemos guardado en algún lugar de nuestro inconsciente y que afectan a nuestro día a día. Al final da igual, hombre o mujer, somos humanos con miedo a no ser suficiente.

Mujerhoy Hace unas semanas, un artículo de The New York Times hablaba del fenómeno de la recesión sexual con referencia a una generación que tiene menos sexo que la de sus padres, gracias a la tormenta perfecta que suponen Tinder, la pornografía y Netflix. ¿Usted tiene la misma impresión?

Adriana Royo Veo muy claro que esto pasa en Japón, donde, por ejemplo, cada vez son más los jóvenes que carecen, casi, de apetito sexual, pues la presión de tener un trabajo, sostener a la familia y otras exigencias son tan fuertes que muchos ya no se atreven a acercarse a una mujer. Las mujeres saben lo que no quieren, se vuelven exigentes, y los hombres cada vez más presionados, desisten. Es tal el nivel de estrés que prefieren estar seguros en su intimidad, sin relacionarse mucho con chicas. Prefieren resguardarse en el mundo digital. Es por eso que funcionan cosas como los bares donde hay novios y novias de alquiler. Recomiendo ver el documental El imperio de los sin sexo (Kami Productions y France Télévisions). Interesantísimo.

Mujerhoy Todos sabemos lo que es la uberización de la economía: un servicio más eficaz pero más precario. Cuando habla de la tinderización de las relaciones, ¿se refiere a un proceso parecido?

Adriana Royo La uberización de la economía es un nuevo modelo de negocio que se ha extendido hasta el punto de capitalizar nuestras emociones. Donde la creación de valor se da por el único hecho de satisfacer las demandas de los usuarios, pero con zonas grises en la reglamentación. Todo es más barato, pero también resulta ser de dudosa ética. Lo mismo pasa con Tinder: existen unas zonas grises que atentan contra lo humano, pero la aplicación se adapta perfectamente al narcisismo, pues te ayuda a encontrar a alguien para satisfacer tus instintos de forma inmediata. Las emociones han pasado a ser otro modelo de negocio, donde los vínculos son frágiles, inestables y líquidos, y las relaciones se basan en un beneficio. Nos deshumanizamos, dejamos atrás el valor de la calidad del amor para empezar a cuantificarlo.

Mujerhoy El panorama se antoja desolador. Conteste con sinceridad: ¿cree que todavía es posible encontrar pareja fuera de Tinder?

Adriana Royo Es posible encontrar pareja en Tinder y fuera de él, por supuesto. El problema no es Tinder, somos nosotros y nuestras inseguridades, nuestra falta de autovaloración, nuestra comodidad y nuestro miedo a que nos vean tal y como somos. Nos resulta más fácil y cómodo colgar un perfil y exponernos desde la barrera, vendiendo una imagen vacía. Tinder ha sabido ver esos miedos y te los ahorra (al final no sabremos lidiar con ellos, ni con el rechazo). Tinder solo intensifica el mercado de carne on line porque estamos muertos de miedo.

