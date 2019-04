1 abr 2019

Desde los aceites esenciales hasta las velas y los productos para el baño, las cualidades calmantes de la lavanda son consideradas un esencial del bienestar en especial por su capacidad de eliminar el estrés y reducir la ansiedad.

Aunque se ha comprobado desde hace mucho los beneficios de esta flor violeta, una reciente investigación realizada en ratones ha demostrado que el aroma de la lavanda proporciona alivio del estrés.

En un estudio reciente publicado en la revista Frontiers in Behavioral Neuroscience, los científicos descubrieron que cuando los ratones olfatearon linalool, un alcohol natural que sale del extracto de la lavanda, se produjo en los roedores un efecto muy similar al Valium.

El Dr. Hideki Kashiwadani, un fisiólogo y neurocientífico de la Universidad de Kagoshima en Japón y uno de los autores del estudio, dijo a 'The New York Times' que sospecha que los efectos observados de linalool pueden ser aplicables a humanos y otros mamíferos, aunque esto aún no se ha probado aún.

Kashiwadani explica que el efecto calmante de linalool es el resultado de la activación de receptores de neurotransmisores específicos en el cerebro a través de unas células sensoriales especializadas llamadas neuronas olfativas. Lo más sorprendente de esto es que los científicos descubrieron que inhalar lavanda tenía un efecto similar en el cerebro que tomar benzodiazepinas como Valium. Si bien este tipo de medicamentos puede causar mareos o aturdimiento, los ratones que inhalaron lavanda no sufrieron efectos secundarios.

Aunque es necesario realizar más estudios (idealmente en humanos), se cree que la lavanda se usará clínicamente en un futuro cercano, como por ejemplo, para relajar a los pacientes antes de someterse a una cirugía.

Modos de uso de la lavanda

Aceite esencial

El aceite de lavanda es económico y solo un toque en la muñeca puede mantenerte en modo de relajación durante todo el día.

Añádelo a tu baño

El aceite de lavanda, las sales o el baño de burbujas son una manera fácil de agregar un poco de relajación a tu rutina de baño.

Prueba un producto de limpieza con olor a lavanda

Hay muchos productos de limpieza que incorporan lavanda en su aroma, lo que hace que tu hogar mantenga un ambiente relajado.

Bolsitas de lavanda

Las bolsitas de lavanda (bolsas llenas de hojas de lavanda) son económicas y fáciles de hacer. Puedes ponerlas junto a tu cama, en los cajones de tu ropa interior o incluso en tu bolso.