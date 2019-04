5 abr 2019

Cada vez que te miras al espejo es la misma historia... "¡Creo que he vuelto a engordar!". Sabes que necesitas empezar a comer mejor y combinar tu dieta saludable con algo de deporte... Pero tienes un problema: eres consciente que para lograr un efecto duradero tendrás que ir al gimnasio y llevar una rutina de entrenamiento constante y sin embargo, ¡odias hacer ejercicio! Seamos sinceras, cuando algo no te divierte, por muy dinámico y ameno que sea, se convierte en una auténtica pesadilla.

Para todas aquellas que no disfrutan entre máquinas y pesas, tenemos una buena noticia. Todd Parker, fisiólogo y especialista en fortalecimiento y acondicinamiento, asegura en el libro 'La guía de nutrición deportiva' que "la pérdida de peso se debe generalmente entre el 75-80% a la dieta, y solo entre el 20-25% al ejercicio." Por lo que realmente el factor decisivo a la hora de perder peso no es el deporte, sino una correcta alimentación. Aunque no perdamos de vista que para potenciar el efecto, mejorar la salud y mantener un vida completamente saludable se deben combinar ambas acciones: comer bien y mantenernos activas.

No obstante, para ayudarte en tu reto te vamos a proponer estos 5 consejos que podrían ayudarte a perder peso sin tener que pasar horas en el gym.

1. Aumenta la cantidad de tu desayuno

Seguro que has oído más de una vez el dicho 'desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo'. Pues bien, adaptar esto a tu alimentación ayudará en la pérdida de peso. La ingesta de alimentos a primera hora del día activa nuestro metabolismo, por lo que se queman calorías rápidamente y acelera el proceso de bajada de peso.

Un buen desayuno debe ser rico en proteínas para que te ayude a controlar el apetito a lo largo del día, y así puedas reducir las raciones en las otras comidas.

2. El agua, tu mejor aliado

Aumentar el consumo de agua mientras se sigue una dieta equilibrada ayudará en la pérdida de peso. Toma un vaso antes y después de comer, el agua tiene un efecto saciante que te ayudará a comer menos y acelerar el metabolismo. Además de hacerte perder peso puntualmente, lo mantendrás a largo plazo.

3. Controla las calorías

Saber cuántas calorías consumes es una forma muy efectiva de controlar lo que comemos cada día y te permitirá alcanzar tu objetivo de peso deseado. Además, llevar un control de los alimentos que ingerimos, ayudará a eliminar definitivamente de la dieta la comida basura. Eso sí, tampoco debes volverte loca contando calorías. Ya sabes que obsesionarnos nunca es bueno.

4. Descansa lo suficiente

El dormir entre 7 u 8 horas es necesario para llevar a cabo una vida saludable. Cuando no hemos descansado lo suficiente nuestro cuerpo automáticamente nos pide comida para reponer energía. Así que si tu objetivo es perder peso asegúrate que duermes suficientes horas para evitar pegar atracones a la nevera.

5. Caminar es muy importante

Ya dijimos al principio que para obtener unos resultados favorables, potenciar el efecto y llevar una vida completamente sana se debe combinar una dieta equilibrada con ejercicio. No hacer absolutamente nada de deporte y adelgazar hará que pierdas masa muscular y como consecuencia perderás fuerza.

Un dato que te interesará es que la Organización Mundical de la Salud recomienda caminar de media unas dos horas y media a la semana. Ésto ayudará en un 25% a la pérdida de peso. Para que andar sea aún más efectivo prueba a variar la velocidad de la caminata en intervalos de 30 o 60 segundos.

