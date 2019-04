3 abr 2019

La ‘passegiata’ de las italianas, la dieta tradicional y artesana de las francesas o el consumo de pescado y productos orgánicos de las nórdicas… se dice que siempre queremos lo que no tenemos y tal vez por eso mismo los hábitos alimenticios, las costumbres y la vida saludable que se llevan a cabo fuera de nuestro país nos resultan de lo más interesante. No es extraño que nos leamos artículos de este estilo al dedillo, intentando deducir el secreto de la figura esbelta o de la voluptuosidad que caracteriza a las mujeres de otras nacionalidades. Pues bien, hace mucho que nuestra curiosidad salió de Europa para aterrizar en países como Japón, tanto por su cultura milenaria, como por las rutinas que lo han llevado a ser el país más longevo del mundo, o la razón por la que las japonesas conservan una silueta grácil y estilizada.

Sinceramente, cuando pensamos en la silueta de las japonesas tendemos a farfullar “será cosa de la genética”, ¡pues nada más lejos de la realidad! Lo cierto es que el único ‘tip’ que aplican a su vida diaria no es una dieta al uso ni una serie de ejercicios determinados, sino un principio llamado Hara Hachi Bu. No, no se trata del estribillo de una canción de La Pandilla; tampoco un conjuro mágico que lanzamos al aire antes de comer, sino de un hábito alimenticio que podríamos resumir en “come menos para vivir más”. Este ritual japonés, cuyo origen se encuentra en la isla de Okinawa, tiene como máxima “comer hasta estar un 80% satisfecho”. Una reducción calórica auto-impuesta basada en la creencia de que ese 20% extra es el que te hace subir de peso y deteriora tu salud.

“El hábito cultural de Okinawa de control de calorías Hara Hachi Bu, significa comer únicamente hasta que estés 80% lleno, pero debe de ir acompañado de una dieta rica en antioxidantes. Detenerse al 80% de capacidad es en realidad es algo que ayuda a evitar la obesidad sin que la persona que lo haga pase hambre, pues los receptores de estiramiento del estómago tardan aproximadamente 20 minutos en mandar señales al cuerpo de que se siente satisfecho o que ya tiene los alimentos necesarios para cumplir con todos sus procesos”, resumía un experto de The Okinawa Centenarian Study a The Guardian.

¿Cómo puedo llevar a la práctica el Hara Hachi Bu?

Si lo que pretendes es incorporar este ritual japonés en tu día a día, has de saber que no todo se reduce a una dieta hipocalórica, también has de cambiar algunas de las pautas de consumo que sigues habitualmente. Sólo de ésta manera podrás garantizarte estar cumpliendo con los pilares alimenticios de los japoneses, aspirar a su IMC y su longevidad. ¡Toma nota!

1. Sí, al pescado —. Al horno, a la plancha, en sopa o en crudo. No importa de qué forma prefieras consumirlo, pero has de hacerlo unas dos o tres veces por semana.

2. Verduras, las acompañantes perfectas —. Elige entre toda la variedad existente, sé original y adereza tus menús con ellas siempre que quieras. Eso sí, han de ocupar la mitad de tu plato siempre (y no vale hacer trampas).

3. Atención a los antioxidantes —. Los encontrarás en las hortalizas, los pimientos, el tofu, el germen de trigo, las zanahorias, las espinacas o el romero. Además, suelen tener la costumbre de consumir una manzana diaria y un té verde, otras dos fuentes con propiedades ‘detox’ y antienvejecimiento.

4. Las grasa, mejor si es vegetal —. Reduce al mínimo la ingesta de azúcares y grasas animales, sustituyéndolas por otras de origen vegetal.

5. Legumbres y frutos secos —. Las primeras serán tus mejores aliadas a la hora de proveerte de proteínas, algo fundamental para conseguir una dosis extra de energía y evitar la pérdida de masa muscular. En cuanto a los frutos secos, son toda una fuente de fibra, magnesio, fósforo, ácidos grasos Omega 3 o vitamina E.

6. Despacio y con buena letra —. Se acabó comer a la velocidad de Flash. Detente, tómate tu tiempo y mastica con calma saboreando cada bocado. Además, poniendo toda tu atención en este momento, conseguirás saber el instante exacto en el que estás casi satisfecha. Recuerda que en una escala de 1 a 10, tu meta es alcanzar el 8 dentro del nivel de saciedad. ¡Ahora ya estás lista para empezar!

