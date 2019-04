4 abr 2019 a. paris

Onagra. Consumir 1.500 ml de aceite de onagra dos veces al día durante seis meses disminuye la sensibilidad en el pecho, según un estudio publicado en el British journal of Surgery. Pero no puedes usarlo si estás embarazada, en periodo de lactancia o si tomas medicación anticonvulsiva. Si quieres potenciar sus efectos antiinflamatorios, procura que en tu dieta haya vitamina E. La encontrarás en el germen de trigo, las semillas, los frutos secos...

Sauzgatillo. Esta planta ayuda a combatir la tensión y el dolor mamario derivado del síndrome premenstrual. La dosis adecuada es de 3 ml de extracto en polvo de Agni Casti Fructus dos veces al día, según un estudio alemán en el que participaron 1.634 pacientes.

Síntoma de alerta

Algunas mujeres creen que si un bulto en el pecho es doloroso, no puede ser cáncer, pero no es así. Si una zona del pecho duele durante el ciclo menstrual y el dolor no se va, hay que consultar al médico. De hecho, si el pecho te duele, aunque no haya ningún bulto, también hay que hacerlo. El 6% de las mujeres con cáncer solo tienen ese dolor como síntoma de alerta.

Y además...

