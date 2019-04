4 abr 2019

Seguro que ya tienes claro qué alimentos no deben faltar en tu dieta saludable y también cuáles son aquellos que te ayudan a recuperarte después de entrenar, pero hay algunos alimentos muy sanos pero que sin embargo tomarlos antes de hacer ejercicio te pueden causar molestias e incluso impedir que rindas en el gym todo lo que te gustaría. Toma nota de los alimentos que no deberías tomar antes de entrenar.

Ensaladas

Sí, lo sabemos, son sanísimas, una de las opciones principales que te vienen a la cabeza si estás siguiendo una dieta de adelgazamiento y tienen un gran valor nutricional, pero mejor tómalas después de entrenar para hidratar el organismo y reponer nutrientes.

No son una alimento que te vaya a servir para darlo todo el en gym ya que no aportan mucha energía y su contenido en fibra puede hacer que el proceso digestivo te cause molestias mientras estés haciendo ejercicio.

Bebidas con gas e isotónicas

Los refrescos y bebidas isotónicas tómalas con moderación en tu dieta y fíjate siempre en la lista de ingredientes de sus etiquetas ya que suelen llevar bastante azúcar. Al margen de este apunte, no es recomendable un exceso de hidratación antes de entrenar ya que puede hacer que no rindas todo lo que te gustaría.

Además las bebidas con gas te van a hinchar por lo que tendrás una sensación de pesadez nada apetecible si vas a darlo todo en el gym, por no hablar de las calorías vacías y de la cantidad de aditivos que puedes estar ingiriendo.

Aguacate

¿Qué hace el alimento healthy por excelencia en este listado? Seguro que te lo estás preguntando. El aguacate es una magnífica fuente de grasa saludables, fibra y proteína pero ese contenido en grasa hace que su digestión sea lenta por lo que si vas a hacer ejercicio después de comerte un aguacate seguramente te sientas menos ligera de lo que te gustaría y no rendirás de la misma forma que siempre. Resérvalo para después del entreno o bien al menos 2 horas antes de ir al gym.

Leche y derivados

Aunque aportan proteínas y ricos en nutrientes como el calcio, hay muchas son las personas a las que consumir lácteos antes del entrenamiento les causa molestias estomacales, por lo que hacer ejercicio después de tomarlos puede convertirse en un rato no del todo agradable.

Yogures, leche, queso fresco… mejor déjalos para después de tu entrenamiento ya que te van a ayudar a reponer glucógeno y rehidratar el organismo. Si los combinas con fruta, cereales y semillas ya tienes un plato perfecto post entreno.

Legumbres

Son una gran fuente de nutrientes, no aportan prácticamente grasa y son ricas en proteínas, minerales (como hierro, magnesio y zinc), vitaminas (como niacina, ácido fólico y Vitamina B6) y fibra.

Ni qué decir tiene que tomar un plato de legumbres antes de entrenar va a hacer que te sientas hinchada, puede que con gases y molestias estomacales, un panorama que poco va a ayudarte a seguir un buen ritmo de entrenamiento. Consúmelas después de tu entreno para recuperarte.