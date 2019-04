10 abr 2019

Son millones los españoles que siguen varios tratamientos farmacológicos al mismo tiempo. Cinco, por término medio, en mayores de 65 años y, en algunos casos, muchos más. 30.000 personas consumen más de 10 medicinas diferentes al día, según datos del Instituto catalán de Farmacología. Pastillas para el colesterol, para la hipertensión, analgésicos... inician a diario un viaje a través del organismo y, en ocasiones, chocan entre sí.

Los medicamentos causan 19 millones de efectos adversos al año, algunos derivados de la interacción de varios. Los pacientes que toman entre dos y cinco medicinas tienen un 20% de posibilidades de interacción y aquellos que reciben más de seis, un 80%. ¿Quiénes son más proclives? Ancianos, pacientes crónicos y los que sufran alteraciones de la función renal y epática.

Es importante detallar al médico los tratamientos que se están siguiendo, no automedicarse y no despistarse con las plantas medicinales, que también cuentan: no por ser naturales son inocuas. Con la ayuda del doctor Alberto M. Borobia, médico especialista en Farmacología Clínica del Hospital Universitario La Paz, repasamos las posibles interacciones de algunos de los fármacos más comunes.

¡Me duele la cabeza!

El consumo de analgésicos se ha triplicado en los últimos 15 años sin que exista base médica que lo justifique, apunta la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Tres de cada cuatro personas eligen el paracetamol (el genérico más vendido en el mundo).

Pero, ¡cuidado! En dosis pequeñas y ocasionales no suele producir ningún efecto. En cambio, si se toma en periodos prolongados junto con anticoagulantes orales (como acenocumarol u otros) puede aumentar la incidencia de hemorragias digestivas (con dosis de 3 gr al día).

Tengo la tensión alta

Los datos hablan por sí solos: la hipertensión afecta al 40% de la población adulta española. El enalapril es uno de los fármacos más comunes. Disminuye algunas de las sustancias químicas que contraen los vasos sanguíneos, de modo que la sangre fluye mejor y el corazón puede bombearla con mayor eficiencia.

Sus enemigos diuréticos de la familia de los ahorradores de potasio, como la espirinolactona, incrementan la presencia de potasio en la sangre, lo que puede acabar en una arritmia cardiaca. Los diuréticos de asa (furosemida, torasemida...) pueden provocar una caída de la tensión con mareos e, incluso, desmayos. Lo mismo puede suceder con antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno.

Colesterol por las nubes

En España, uno de cada dos adultos tiene el colesterol alto. De ellos, el 50% lo saben y, de ellos, el 42% lo está tratando con pastillas. La atorvastatina es uno de los fármacos hipolipemiantes más utilizados en estos casos. Pero esta medicación para el colesterol no se lleva bien con los anticonceptivos orales porque hacen que aumenten las concentraciones de las hormonas que contienen estas píldoras en sangre. Algo que, si bien no hará que te quedes embarazada sí incrementa la probabilidad de sufrir efectos secundarios.

Mi pastilla para el corazón

Casi un millón de españoles toman a diario anticoagulantes para evitar accidentes cardiovasculares. El acenocumarol se administra para la prevención de las trombosis y de las embolias en pacientes que ya las han sufrido en el pasado y que corren peligro de que estos episodios se repitan o para los que se encuentran en situaciones que aumentan el riesgo de ataque.

Mezclarlo con algunos antidepresivos como citalopram, fluoxetina o sertralina podrían potenciar su efecto anticoagulante y el riesgo de sangrado. Los anticonceptivos orales también administrados simultáneamente pueden tener el mismo efecto.

Soy diabética

La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 (la más común) es del 12% en nuestra población... y va aumentando. La metformina es un hipoglucemiante utilizado para el tratamiento y la prevención de esta dolencia. Pero hay que tener cuidado si vamos a iniciar una terapia con antihipertensivos, con diuréticos o con fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), o si nos van a realizar un contraste yodado. La acumulación de metformina puede producir acidosis láctica, que es una complicación metabólica rara pero muy grave (alta mortalidad en ausencia de un tratamiento precoz), con síntomas inespecíficos como calambres, trastornos digestivos, dolor abdominal...

Antibióticos

Alrededor del 30% se consumen sin prescripción médica. Algunos antibióticos de amplio espectro como la amoxicilina, que se usa para infecciones causadas por bacterias, las de oídos, nariz, garganta, neumonía o bronquitis pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos orales, por lo que se deben tomar precauciones.

También debe evitarse tomar a la vez ciertos antibióticos bacteriostáticos (tetraciclinas, cloranfenicol) por la posibilidad de que se produzca disminución de su eficacia.

