23 abr 2019

Compartir en google plus

¿A qué nos referimos cuando hablamos de cáncer ginecológico? La segunda sesión del #MujerhoyCancerCare ha arrancado con esta pregunta, y la sencilla respuesta que ha dado el doctor Javier de Santiago, jefe de Ginecología Oncológica del MD Anderson Cancer Center Madrid, que lo ha definido como aquel que "afecta al aparato genital externo e interno de la mujer". Junto a él, han hablado de las causas, tratamientos y prevención de los tumores de ovario, endometrio y cérvix Charo Hierro, presidenta de ASACO (Asociación de Afectados por Cáncer de Ovarios), el doctor Raúl Márquez, jefe de la unidad de tumores ginecológicos del MD Anderson Cancer Center Madrid; y la doctora Sara Morales, coordinadora de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Infanta Leonor.

¿Qué tipos de cánceres ginecológicos existen?

Ha sido la doctora Morales, precisamente, la que ha incidido en la importancia de individualizar el pronóstico y tratamiento en cada paciente, porque los factores de riesgo, como los antecedentes familiares, son diferentes en cada mujer. De hecho, como ha asegurado el doctor Márquez, "el gran problema es que la gente no suele tener en cuenta los cánceres ginecólogicos. El cáncer de ovario tarda en detectarse, ya que no da síntomas. El de cérvix suele generar sangrado y dolor en las relaciones sexuales; y con el de endometrio, lo más seguro es pensar que toda mujer que en la menopausia sangra, tiene cáncer hasta que se demuestre lo contrario".

Dos términos que solemos relacionar son cáncer de ovario y endometriosis, pero el doctor Javier de Santiago ha asegurado que "es cierto que se asocia a un mayor riesgo y que hay que vigilarlo más de cerca, pero la endometriosis no genera cáncer de ovario, y por supuesto no se puede generalizar, porque en todos los cánceres hay una alteración genética, pero no todos los canceres son genéticos". Eso sí, nos avisa de que "los test genéticos son catastróficos para manejar pacientes, ya que estos tienen que ser tratados por una unidad específica, para dar el diagnostico y el tratamiento adecuado en cada caso concreto".

Síntomas y tratamientos

Bajo la premisa del doctor de Santiago de que "muchos cánceres se pueden prevenir", debemos tener en cuenta que en el cáncer de endometrio, la diabetes y la obesidad actúan como factores de riesgo, así como hábitos poco saludables como el tabaquismo (presente como factor de riesgo en todos los cánceres). Además, en el caso del cáncer de ovarios, podemos acelerar el diagnóstico precoz si nos hacemos revisiones rutinarias con una técnica tan poco invasiva y sencilla como la citología; o recurriendo a la vacuna del papiloma para prevenir el cáncer de cuello de útero, como recuerda la doctora Morales, que señala como signos de alerta síntomas tan inespecíficos (y 'poco sospechosos') como "las molestias digestivas persistentes, la tripa hinchada, las molestias inusuales en la espalda o el sangrado durante las relaciones sexuales".

Y es que precisamente esta asintomatología específica hace que se suela retrasar el diagnóstico, ya que no sospechamos (como tampoco lo hacen muchos médicos de atención primaria) que sea algo ginecológico, y hace que en muchos casos ese diagnóstico llegue 'por casualidad', detectándose en el 80% de los casos (del cáncer de ovario) en estadios avanzados. Eso sí, como asegura Charo Hierro, "no hay que crear alarma social, pero cuando unos síntomas se mantienen en el tiempo, tenemos que ir al médico diciendo nuestra sospecha, porque el tiempo que se gana es clave", y recueda que "el cáncer de ovario tiene que ser operado por un especialista en cáncer de ovario, dentro de un equipo multidisplinar, porque la cirugía es el único factor que varía el pronóstico de la enfermedad".

En este sentido incide también el doctor Raúl Márquez, que recalca "la importancia de un buen cirujano que nos deje 'a 0' en un centro superespecializado en este tipo de tumores", algo que comparten, junto con la participación de un equipo multidisciplinar que lleven el control del proceso del principio al final, sus 'colegas' el doctor de Santiago y la doctora Morales. ¿El problema, según Charo Hierro? Que "caer en un buen equipo es cuestión de suerte, y no debería ser cuestión de suerte. Debería haber hospitales públicos de referencia para este tipo de cánceres, porque hay mucha disparidad regional".

Ensayos clínicos y terapias alternativas

Otro de los asuntos que se ha tratado a fondo en esta segunda sesión de la edición 2019 del #MujerhoyCancerCare ha sido el tema de los ensayos, que el doctor Márquez ha calificado de "fundamentales" hasta el punto de recomendar a las asistentes que "debéis dudar de un centro oncológico que no tenga estudios y ensayos clínicos", algo sobre lo que el doctor de Santiago ha ido más allá: "a mí me parece incluso irresponsable, porque los ensayos han cambiado la realidad de la oncología", ha aseverado. Y es que, como ha asegurado la doctora Morales, "los ensayos son los que nos permiten avanzar, ya que esos fármacos serán el futuro. Eso sí, las pacientes tienen que irse de las consultas con todas las dudas resueltas".

Otro tema espinoso que se ha abordado con los especialistas ha sido el de las terapias alternativas, a las que Javier de Santiago se ha referido como "fake news" y sobre las que, tanto él como sus colegas, han dejado claro que "no son tratamientos, en todo caso, pueden ser complementos", y han recomendado a las asistentes encarecidamente que "si se siguen, no deben de abandonarse los tratamientos reales contra el cáncer, los que sí sabemos que funcionan".

Conclusiones finales y recomendaciones de los expertos Charo Hierro: "además de buscar información, las mujeres debemos ir siempre al ginecólogo cuando tenemos problemas de barriga para abajo. No dejemos de hacernos nuestras revisiones". Sara Morales: "los hábitos de vida saludable son fundamentales. Ante los signos de alarma, siempre hay que ir al ginecólogo para descartar. Y ante un diagnóstico de cáncer, siempre acudir a un centro multidisciplinar". Javier de Santiago: "solo se encuentra lo que se busca, y solo se busca lo que se conoce; y para prevenir, hay que sospechar. Al menos cada dos años hay que ir al ginecólogo, aunque es mejor una revisión anual, porque la mayor parte de estos tumores se detectan con una inspección básica ginecológica". Raúl Márquez: "hay que conocer los factores de riesgo, y una vez detectados los síntomas, ir a centros donde sepan lo que hacen".

También te interesa...

- #MujerhoyCancerCare: "el cáncer de mama 360º, un tratamiento multidisciplinar con una visión global"

- Cáncer y genética: la importancia del diagnóstico precoz

- Así fue el Mujerhoy CancerCare 2018: en la piel de pacientes y profesionales