23 abr 2019

El #MujerhoyCancerCare ha arrancado en su edición de 2019, que este año se celebra este 23 de abril en el Impact Hub Madrid, con una sesión inaugural en la que se ha ahondado sobre el tratamiento multidisciplinar y la visión global del cáncer de mama de la mano de la doctora Laura G. Estévez, jefa de la sección de Cáncer de Mama del MD Anderson Cancer Center Madrid; la doctora Silvia Pérez Rodrigo, del Servicio de Radiología de este centro y su colega Gloria Ortega, del Servicio de Oncología Quirúrgica; la doctora Eva Carrasco, directora científica del Grupo GEICAM de investigación en cáncer de mama; y Vanesa Jorge, responsable de atención psicosocial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Qué es el cáncer de mama y cómo se trata

Bajo la premisa de que el cáncer de mama nos afecta a todas, debemos tratar esta enfermedad desde un punto de vista multidisciplinar, y es ahí donde la la doctora Laura G. Estévez nos recuerda que "el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino que hay cinco tipos diferentes, y tenemos saber cuál padecemos para saber cómo tratarlo". La jefa de la sección de Cáncer de Mama del MD Anderson Cancer Center Madrid hace hincapié en que "siempre debe tratarse en una unidad de mama, dependiente de profesionales expertos, en consenso con los diferentes especialistas", ya que no todos requieren el mismo tratamiento. Y además, nos recuerda que "la prevención es fundamental y debemos crear una generación de mujeres saludables" porque "aunque no sabemos qué provoca el cáncer de mama ya que no hay un factor específico, sabemos que prevenir el sobrepeso con una dieta sana como la mediterránea y el hacer ejercicio reducen la probabilidad de tenerlo (y de recaída) en un 30%. Y no hay suficiente conciencia política ni social de eso".

La doctora Silvia Pérez Rodrigo, del servicio de radiología del MD Anderson Cancer Center Madrid, ha hablado de dos tipos de pacientes, la sana que se hace sus revisiones periódicas rutinarias y la que llega a consulta con una sospecha o una sintomatología. En el caso de las pruebas diagnósticas, la doctora Pérez asegura que "la mamografía es la única que aumenta la supervivencia si nos la hacemos una vez al año a partir de los 40", aunque se puede acompañar de ecografías de mama o resonancias, que además pueden llevar consigo una biopsia, sobre lo que recalca que "una biopsia no tiene que crear desasosiego en la paciente, porque es la prueba 100% definitiva en la que el radiólogo da el grado de sospecha, y el patologo le pone nombre y apellido".

¿Sí o no a la mastectomía preventiva?

El tema más 'espinoso' de la sesión inaugural de este #MujerhoyCancerCare ha llegado con la mastectomía preventiva o profiláctica, que ha abordado la doctora Gloria Ortega, del Servicio de Oncología Quirúrgica del MD Anderson Cancer Center Madrid. Sobre este asunto controvertido ha asegurado que "quitar una mamá que no tiene enfermedad, en pacientes que ya han pasado un cáncer de mamá y quieren quitarse el seno, no aumenta la supervivencia, porque el riesgo que aparezca uno nuevo es muy bajo", aunque reconoce que "hay que escuchar a cada paciente, porque el componente psicológico es muy importante, y puede hacer que estas mujeres vivan más tranquilas". Eso sí, si se trata de una mujer con BRCA de riesgo y un cáncer de mama bilateral, "sí se indica la mastectomía profiláctica, con buenos resultados en cuanto a la disminución del riesgo y el aumento de la supervivencia en la paciente". Además, la doctora Ortega asegura que "la mayoría de las pacientes [que se han hecho este tipo de intervención] tienen un grado de satisfacción alto y dicen que lo volverían a hacer".

La parte más técnica de la sesión ha corrido a cargo de la doctora Eva Carrasco, directora científica del Grupo GEICAM de investigación en cáncer de mama, que ha destacado "el papel fundamental de la investigación en España, con el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos con los que se están consiguiendo grandes avances". Con el foco, y el reto, puesto en el tratamiento preventivo metastático, la doctora Carrasco ha expuesto diferentes tratamientos en función del tipo de cáncer de mama de las pacientes, asegurando que desde un punto de vista general "se ha cambiado el paradigma de esta enfermedad con nuevos fármacos que han mejorado el pronóstico de las pacientes en los últimos 20 años". Y es que, aunque por supuesto hay mucho en lo que seguir investigando, la detección precoz que consiguen pruebas como la biopsia líquida (que con una muestra de sangre permite detectar un tumor antes casi de que se vea) es fundamental.

La importancia de la ayuda psicosocial en pacientes con cáncer de mama

La última parte de la sesión inaugural de este #MujerhoyCancerCare ha corrido a cargo de Vanesa Jorge, que como responsable de atención psicosocial de la AECC, ha hablado de la importancia de la atención psicológica en pacientes con cáncer de mama, ya que "recibir este tipo de diagnóstico supone un fuerte impacto emocional para el que nadie está preparado: es como un castillo de Lego que se cae, para el paciente y la familia, y afecta a nivel emocional y social, porque nuestro día a día cambia". La doctora Jorge hace hincapié en "la importancia de abordar el tema desde un punto de vista multidisciplinar que incluya el factor psicológico, ya que el miedo y la incertidumbre están presentes durante toda la enfermedad".

