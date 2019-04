24 abr 2019

En los más de 20 años que el programa L'Oréal/Unesco For Women in Science lleva en marcha, 77 investigadoras han sido reconocidas por su labor excepcional con la valiosa beca International Rising Talent (Talento Internacional en Ascenso) y dos de ellas han recibido posteriormente el Premio Nobel. Biola Javierre, doctora en Biología Molecular del Instituto contra la Leucemia Josep Carreras, es la sexta española en entrar en tan selecto grupo.

Biola llevaba su trayectoria científica casi escrita desde la infancia. Su padre era profesor de ciencias y ella pasó horas y horas en el laboratorio del colegio. "Siempre me ha atraído la ciencia. Además, tengo la suerte de haber tenido una educación pública y familiar excepcional. Mis padres influyeron mucho para que desarrollara mi potencial y llegara a ser lo que soy", recuerda. La misma dedicación que demostró en aquel laboratorio es la que le ha ayudado a desarrollar una trayectoria profesional impecable que ha orientado a la búsqueda de nuevos tratamientos contra la leucemia linfoblástica aguda (LLA), el tipo más frecuente en niños. Ella hace investigación básica, en el laboratorio, pero sin su labor no habría posibilidad de desarrollar medicamentos para luchar contra la enfermedad.

Su forma de trabajar constante y metódica ya ha dado sus frutos. Con apenas 35 años y por primera vez en la historia de la Medicina, ha desarrollado una técnica que permite saber qué secuencias reguladoras del genoma controlan la actividad de cada gen en cada tipo celular. Las secuencias reguladoras son instrucciones que reciben los genes para activarse o no activarse. "Si esas instrucciones son incorrectas, aparecen los tumores. Podría decirse que las secuencias reguladoras son como enchufes. Con el método que desarrollé en la Universidad de Cambridge, hoy se puede saber qué enchufe regula cada tipo celular. Es un hallazgo que puede desembocar en tratamientos más eficaces y menos agresivos contra la leucemia infantil e incluso contra las enfermedades autoinmunes", explica.

Hoy Biola Javierre ya no se encuentra en Cambridge, sino que es jefa de grupo en el Instituto Josep Carreras de Investigación contra la Leucemia y se declara "investigadora, en femenino, con el aporte de diversidad que eso supone, aunque seguimos siendo minoría en puestos de dirección". Con esta aclaración, comienza nuestra charla.

Síntomas de alerta: La leucemia linfoblástica aguda se produce cuando una célula de la médula ósea (célula madre) presenta errores en su ADN y produce células inmaduras que se transforman en glóbulos blancos con leucemia. Esos glóbulos blancos con leucemia ocupan el espacio de las células sanas de la sangre y aparecen los síntomas de la enfermedad. Estos pueden incluir:

-Cansancio y palidez (por anemia).

-Aparición de morados y pequeñas manchas rosadas en la piel (petequias) u otros sangrados (por las plaquetas bajas).

-Fiebre e infecciones que no evolucionan bien (por mal funcionamiento de los leucocitos).

-Dolor en las articulaciones y los huesos, cojera (debido a la invasión de la médula ósea por células leucémicas).

-Adenopatías o aumento de tamaño de los ganglios linfáticos (porque los ocupan células leucémicas).

¿Quién es Biola Javierre?

Nacida en Huesca en 1983, es licenciada en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra y doctora en Biología Molecular y Epigenética. Tras realizar estudios de postgrado en un laboratorio asociado a la Universidad de Cambridge, desde 2018 trabaja en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Es una autoridad mundial en el estudio de la cromatina 3D, implicada en la creación de múltiples células.

Mujerhoy Detrás de los premios, hay siempre mucha dedicación, días de estar fuera de casa... ¿Le vinieron a la mente esas cosas cuando le concedieron la beca en París?

Biola Javierre Sí, todo eso pasó por mi cabeza, pero, sobre todo, pensaba en mis padres, en mi pareja y en mis dos hijos. Mi familia es mi equilibrio, ellos hacen posible que esté aquí. Aunque reconozco que cuando llevo 10 días fuera de casa, me muero por ver a los niños...

Mujerhoy ¿Cuántos nuevos casos de leucemia pediátrica se diagnostican cada año en nuestro país?

Biola Javierre Según la Asociación Española contra el Cáncer, se diagnostican unos 300 casos nuevos al año, de los cuales el 80% son de leucemia linfocítica aguda (LLA).

Mujerhoy ¿Por qué es tan prevalente esta enfermedad durante la infancia?

Biola Javierre Como cualquier cáncer, la leucemia se desarrolla por una combinación de predisposición génetica y factores ambientales, pero aún no sabemos exactamente por qué se da tanto en niños este tipo concreto. Lo que sí tenemos claro es que el cáncer pediátrico y el del adulto son diferentes. Además, los tumores cancerosos van evolucionando a lo largo de los meses y del propio tratamiento. Tienen poblaciones de células diferentes y, al final, unas acaban ganando peso y otras van perdiéndolo. Hay que ir viendo cómo evolucionan en cada paciente concreto. Podemos afirmar que cada cáncer es el cáncer de esa persona, único y diferente.

Mujerhoy La gran mayoría de niños con leucemia se curan con quimioterapia, pero sus efectos secundarios son temibles.

Biola Javierre La quimioterapia cura a más del 80% de los niños con leucemia, lo cual es fantástico. El problema es que destruye todas las células que se dividen rápidamente, lo cual incluye a las malignas y a muchas de las sanas, como las del cabello e incluso las de la sangre. Eso explica sus efectos secundarios. Por eso ahora se están investigando tratamientos con menos efectos secundarios, como la inmunoterapia (que estimula el propio sistema de defensas del paciente para que ataque a las células cancerosas) o los llamados tratamientos personalizados, que dirigen anticuerpos monoclonales a dianas específicas del tumor, es decir, a las moléculas implicadas en su desarrollo.

Si mi trabajo consiguiera salvar al menos la vida de un solo niño, ya lo daría por bueno".

Mujerhoy Pero los propios oncólogos dicen que esas terapias continúan siendo poco específicas. Imagino que, además, debe de ser carísimo diseñar tratamientos para cada paciente.

Biola Javierre Sí, lo es. Por eso es tan importante invertir en investigación básica. Necesitamos saber cómo es la célula sana para poder conocer mejor cómo es la célula tumoral, comparar y poder desarrollar nuevos enfoques de tratamiento.

Mujerhoy ¿Influye en su labor como investigadora ser mujer y madre?

Biola Javierre Hombres y mujeres somos diferentes y eso es perfecto. Cuanto más diversos en género, cultura e intereses seamos, mejor para la ciencia, porque la visión es más amplia. Dicho eso, reconozco que ser mujer y madre te hace especial en oncología pediátrica. Si mi trabajo consiguiera salvar la vida de un solo niño, lo daría por bueno.

Mujerhoy Sin embargo, los problemas laborales de muchas mujeres en la ciencia y fuera de ella llegan con la maternidad...

Biola Javierre Es que la maternidad está siendo penalizada. Yo tengo dos hijos, trabajo fuera de casa, no tengo horarios, viajo muchísimo, pero no hay soluciones que me permitan compaginar esas dos vertientes. Dicen que tener hijos supone riqueza para el país, pero me temo que se queda solo en palabras...

Mujerhoy ¿Era muy diferente su situación cuando investigaba en el Reino Unido?

Biola Javierre Allí hay seis meses de permiso maternal. Además, tuve un jefe fantástico, Peter Frase, con una visión diferente de las cosas. Cuando esperaba a mi primer hijo, sabía que solo podía estar al 80% físicamente en mi puesto y eso le valía, porque sabía que estaba al 100% mentalmente. Cuando acabé mi trabajo me dijo: "Ahora descansa y disfruta de tu hijo. Te lo has ganado". Lo valoré muchísimo.

Mujerhoy En algunas empresas se sigue viendo los permisos maternales como un abuso...

Biola Javierre Los abusos añaden argumentos a la discriminación y perjudican a las mujeres. Dicho eso, hay empresas que machacan a sus empleados y están en un error. Las estadísticas revelan que la flexibilidad laboral y la empatía mejoran los resultados.

El techo de cristal en la investigación se está resquebrajando, eso es imparable".

Mujerhoy Usted ha hecho propuestas concretas para mejorar la situación de las científicas.

Biola Javierre Mis propuestas son básicamente tres: incluir a mujeres en los jurados que premian los trabajos científicos, igualar los salarios y que la proporción de mujeres para elegir a candidatos a puestos de trabajo sea equitativa a la de hombres. Es un tema de equidad.

Mujerhoy Esas propuestas que hace indican que el techo de cristal sigue sin romperse en la investigación...

Biola Javierre Eso es cierto, pero se está resquebrajando, y el proceso ya es imparable.

Mujerhoy ¿Estamos cambiando el dicho de "que inventen ellos"?

Biola Javierre El problema es que los políticos suelen pensar a cuatro años vista, que es lo que duran sus mandatos, y por eso financian proyectos que puedan dar resultados inmediatos. Eso es imposible en ciencia, donde los hallazgos son fruto de muchos años de investigación.

Mujerhoy Quizá deberíamos comprender que los países que investigan resisten mejor las crisis.

Biola Javierre Es el caso de Alemania, que se ha posicionado como una gran potencia económica. El impacto de la inversión en I+D se vio perfectamente en la última crisis financiera.

*Preguntas clave:

1. Hay leucemias agudas y crónicas. ¿De qué tipo son las leucemias pediátricas? La gran mayoría son agudas. Las crónicas suelen afectar mucho más a los adultos y se dan raramente en niños.

2. ¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda (LLA)? Es el tipo de cáncer sanguíneo más frecuente en niños. Existen algunas enfermedades genéticas que predisponen a su desarrollo, como el síndrome de Down. La exposición a radiaciones de la madre en el embarazo o haber recibido quimioterapia también pueden ser factores de riesgo.

3. ¿Cómo se diagnostica? El primer diagnóstico se realiza con un análisis de sangre y se confirma analizando las células obtenidas en una punción de médula ósea.

4. ¿Cómo se trata? El objetivo es eliminar las células leucémicas para que la médula ósea vuelva a funcionar. La quimioterapia es el principal tratamiento y cura más del 80% de los casos. Cuando no se observan células de leucemia en el organismo, se dice que el paciente está en remisión.

5. ¿Hay nuevos tratamientos? La inmunoterapia y los tratamientos dirigidos a dianas moleculares pueden complementar la quimioterapia. También pueden emplearse anticuerpos monoclonales o bien terapias celulares como los linfocitos T CAR.

6. ¿Qué son los linfocitos T CAR? Se extraen del paciente y se modifican para que destruyan las células leucémicas.

