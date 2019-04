24 abr 2019

Volver a la rutina tras de unos días de descanso no es tarea fácil. Reincorporarnos a las actividades cotidianas después de una semana en la playa (únicamente si has estado en el norte, porque el tiempo no ha acompañado. ¿La ventaja? Tienes más tiempo para preparar la vuelta al bikini) o en la montaña comiendo torrijas puede resultar duro.

Aunque hayas aprovechado para descansar, es cierto que el estrés, la ansiedad y la falta de sueño pueden hacer una aparición más que estelar una vez dejamos la maleta en la puerta de casa. Todo esto sumado a la ya famosa 'astenia primaveral' provoca que nuestro organismo necesite una ayudita extra para funcionar con normalidad. Y sin duda, las plantas naturales pueden convertirse en los aliados perfectos en estas épocas del año. Concretamente hablamos de cuatro tipos de flores, que con sus propiedades, te ayudarán según el problema que tengas.

Flores de Bach

Las flores de Bach son uno de los remedios más conocidos para tratar los nervios. Denominadas así por el investigador Edward Bach, se trata de una composición de 38 flores que se centra en diferentes emociones como la tristeza o la inseguridad. Las puedes consumir en diferentes formatos, aunque uno de los más cómodos es el spray. Estas, emulsionadas con Vitamina B5 y B12 contribuyen al rendimiento intelectual mientras calman los nervios. ¿El resultado? Un mejor funcionamiento del sistema nervioso en las épocas donde el estrés es el protagonista.

Lavanda

La lavanda tiene muchas propiedades (aquí te explicamos todas las que seguro, desconocías) pero la más común es cuando se utiliza con efecto calmante. Además de facilitar el sueño, también ayuda en los episodios de ansiedad y estrés. Una gotas en cualquier alimento o incluso, su difusión mediante vaporizadores, contribuye a calmar los nervios, percibir sesación de bienestar y relajar los músculos.

Amapola de california

La amapola de california se ha utilizado de manera tradicional para ayudar con los ataques de nervios. Pero este no es su único uso: también mejora desequilibrios leves del sueño, mejorando así los episodios de estrés e irritabilidad momentáneos y permitiéndote descansar si hace algún tiempo que no consigues dormir plácidamente.

Valeriana

Puede que este sea uno de los remedios más extendidios para combatir el estrés y los nervios. La Valeriana tiene propiedades calmantes y actúa como un levísimo sedante, relajando el sistema nervioso y por tanto, disminuyendo los niveles de estrés y ansiedad.

Sin duda, incorporar algunos de estos suplementos alimenticios en tu dieta tendrá incontables beneficios. Sobre todo, ahora que llega la primavera y quieres disfrutar del buen tiempo y olvidarte de los problemas y el estrés. Eso sí, consulta con un profesional antes de incorporar estos productos a tu rutina. ¿Su mayor ventaja? Son completamente naturales.